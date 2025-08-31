Για αιώνες ήταν παντελώς άγνωστο στη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών της λεγόμενης Δύσης, πέρα από κάποιους «ψαγμένους» με τα αφεψήματα και τις υπερτροφές και τους μυημένους στην ανατολίτικη -και δη ιαπωνική- κουλτούρα.

Όταν η Chitose Nagao αποσύρθηκε μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια στον κόσμο της διαφήμισης για να ανοίξει ένα καφέ matcha, δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα υπήρχαν ουρές γύρω από το κατάστημά της. Μέχρι το απόγευμα, τα κουτιά με σκόνη matcha στα ράφια της έχουν εξαντληθεί, ενώ μια σταθερή ροή πελατών, κυρίως από το εξωτερικό, περιμένει να δοκιμάσει τα τελευταία της πράσινα παρασκευάσματα.

Η ίδια στάθηκε τυχερή γιατί έχει φροντίσει ήδη από την περίοδο της πανδημίας να έχει σταθερή προμήθεια από παραγωγό με ιστορία 300 ετών στο Κιότο.

Δεν συμβαίνει, όμως, αυτό με όλους όσους σερβίρουν το πράσινο τσάι με την τελετουργική παρασκευή, που έχει γίνει ανάρπαστο σε όλον τον κόσμο, καθώς αυτή η καινούργια… μανία δημιουργεί ήδη ελλείψεις.

Τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο μαγαζί της, έχει ακόμη δύο καταστήματα στην Ιαπωνία, ένα στην πόλη Χο Τσι Μινχ του Βιετνάμ και ένα νέο κατάστημα που σύντομα θα ανοίξει στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.

Στην καρδιά της ιαπωνικής κουλτούρας

Η Ιαπωνία έχει στην κουλτούρα της το matcha από τον 12ο αιώνα, κυρίως σε τελετουργικές τελετές τσαγιού που απαιτούν μόνο μια σταγόνα σκόνης. Η ζήτηση εκτοξεύτηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς η φήμη του matcha ως υπερτροφής γεμάτη αντιοξειδωτικά εξαπλώθηκε στο TikTok.

Η άνθηση του τουρισμού μετά την πανδημία έχει επίσης ωθήσει τις τιμές υψηλότερα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας, η Ιαπωνία εξήγαγε 36,4 δισεκατομμύρια γιεν πράσινου τσαγιού πέρυσι, τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι πριν από μια δεκαετία. Περίπου το 44% προοριζόταν για τις ΗΠΑ, κυρίως σε μορφή σκόνης, όπως το matcha.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την πίεση στις γηράσκουσες αγροτικές κοινότητες της Ιαπωνίας, η ιαπωνική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότησης των αγροτών για να τους ενθαρρύνει να αφιερώσουν περισσότερα χωράφια στο tencha, το είδος τσαγιού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή matcha.

Οι αποδόσεις του tencha είναι πιο επικερδείς αλλά και πιο απαιτητικές σε εργασία, καθώς τα μπουμπούκια πρέπει να προστατεύονται από τον ήλιο για να αναδείξουν τη χαρακτηριστική χορτώδη γεύση τους. Δεν υπάρχουν αρκετά χέρια για τη συγκομιδή, τον ατμό και την ξήρανση των φύλλων πριν τα αλέσουν σε σκόνη, λένε οι παραγωγοί.

Τα καταστήματα περιορίζουν την προσφορά

Οι τιμές του tencha (το τσάι που αποτελεί τη βάση για την παραγωγή της σκόνης Matcha) στην τελευταία εαρινή δημοπρασία στο Κιότο αυξήθηκαν κατά 170% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 8.235 γιεν ανά κιλό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Ιαπωνικού Τσαγιού, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 4.862 γιεν ανά κιλό, που είχε σημειωθεί το 2016.

Πολλοί λιανοπωλητές έχουν επίσης αναφέρει ότι οι τιμές του matcha έχουν διπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο και η εύρεση ενός μικρού κουτιού σκόνης έχει γίνει ολοένα και πιο δύσκολη, ακόμη και στο Τόκιο.

Τα καταστήματα θέτουν όρια αγορών για να διαρκέσουν περισσότερο τα αποθέματά τους, να αποθαρρύνουν την αποθήκευση και να αποτρέψουν τους μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές. Ωστόσο, το matcha παραμένει ένα δημοφιλές σουβενίρ για τους τουρίστες στην Ιαπωνία.

Πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα ξεπούλησαν πριν από μήνες, καθώς οι αγοραστές από τις ΗΠΑ έσπευσαν να προμηθευτούν αποθέματα ενόψει των αναμενόμενων δασμών.

Η Kaminari Issa, η οποία πουλάει από μπύρα matcha μέχρι αφράτη κρέμα matcha στα τέσσερα καταστήματά της στην περιοχή Asakusa του Τόκιο, δήλωσε ότι η λήψη αιτήματος μέσω email για έναν τόνο matcha δεν είναι ασυνήθιστη.

Συμφόρηση στην προμήθεια

Ο ανταγωνισμός για την προμήθεια και την παραγωγή επαρκούς ποσότητας matcha είναι τόσο έντονος που ανάγκασε την Ito En, τον μεγαλύτερο πωλητή εμφιαλωμένου πράσινου τσαγιού στον κόσμο, να δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα τον Μάιο.

Η εταιρεία προβλέπει ότι οι πωλήσεις του ομίλου στο εξωτερικό θα αυξηθούν κατά 11% φέτος και αυξάνει τις τιμές κατά 50% έως 100% σε διάφορα προϊόντα από τον Σεπτέμβριο, ενόψει του υψηλότερου κόστους πρώτων υλών και εργασίας.

Η Ito En έχει ειδικά συμβόλαια με αγρότες που την προμηθεύουν με 7.000 τόνους κανονικού πράσινου τσαγιού κάθε χρόνο, αλλά μόνο περίπου 600 τόνους tencha.

Ομως, παρά την εκτόξευση της ζήτησης και της δημοτιότητα του τσαγιού, το να πειστούν οι αγρότες να καλλιεργήσουν περισσότερο tencha αποτελεί πρόκληση, επειδή πολλοί ανησυχούν ότι η τρέχουσα άνθηση μπορεί να είναι παροδική.

«Η δημοτικότητα του Matcha είναι απίστευτη. Τα δικά μας εργοστάσια και όλοι οι εργολάβοι μας είναι υπερπλήρη», δήλωσε ο Yasutaka Yokomichi, διευθυντής του νέου τμήματος matcha της Ito En.

Η Chitose Nagao δήλωσε ότι η εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με τις διαφορετικές ποιότητες matcha μπορεί να είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή.

Ως λάτρης του sado, ή «του τρόπου του τσαγιού», η σκόνη υψηλής ποιότητας δεν είναι απαραίτητη για να φτιάξετε ένα καλό μπολ matcha açai, είπε. Ως επιχειρηματίας, έχει ήδη καταστρώσει το επόμενο μεγάλο σχέδιο: «Χοτζίτσα», λέει η Ναγκάο, αναφερόμενη σε ένα άλλο είδος τσαγιού με πιο ξηρούς καρπούς και λιγότερη καφεΐνη. «Κοίτα, μου έχει μείνει μόνο ένα σήμερα».

Πηγή: ot.gr