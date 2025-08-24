newspaper
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Starbucks: Το νέο στοίχημα με το νερό καρύδας – Πρεμιέρα για τα Coco Matcha και Coco Cold Brew
Διεθνής Οικονομία 24 Αυγούστου 2025 | 06:30

Starbucks: Το νέο στοίχημα με το νερό καρύδας – Πρεμιέρα για τα Coco Matcha και Coco Cold Brew

Η Starbucks τέσταρε για πρώτη φορά τα ροφήματα καρύδας στη Νέα Υόρκη ως μέρος του προγράμματος καινοτομίας «Starting Five»

Ροφήματα με νερό καρύδας θα πλασάρει πειραματιζόμενη σε εκατοντάδες καταστήματα της η Starbucks, καθώς εστιάζει περαιτέρω στην υγεία και την ευεξία.

Ο γίγαντας του καφέ ξεκίνησε να δοκιμάζει τα ροφήματα Coco Matcha και Coco Cold Brew σε περισσότερα από 400 καταστήματα σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και η ευρύτερη περιοχή του Σικάγο. Τα ροφήματα τοποθετούν αφρό matcha ή αφρό cold brew πάνω από νερό καρύδας.

Η Starbucks τέσταρε για πρώτη φορά τα ροφήματα καρύδας στη Νέα Υόρκη ως μέρος του προγράμματος καινοτομίας “Starting Five”, στο οποίο δοκιμάζει νέες ιδέες σε πέντε καφετέριες και ζητά σχόλια από τους barista και τους πελάτες της πριν προωθήσει τα προϊόντα σε επιπλέον καταστήματα. Η Starbucks δεν μοιράστηκε σχέδια για περαιτέρω επέκταση πέρα ​​από την περιφερειακή δοκιμή αυτόν τον μήνα.

«Η υγεία και η ευεξία στα Starbucks δεν είναι τάση – είναι  μακροχρόνια δέσμευση. Η επέκταση της δοκιμής των ροφημάτων Coco Matcha και Coco Cold Brew είναι το επόμενο βήμα για την επιτάχυνση του σχεδίου καινοτομίας μας για τα ροφήματα υγείας και ευεξίας”, είπε στο CNBC η Ντέινα Πελικάνο, ανώτερη αντιπρόεδρος παγκόσμιας εμπειρίας προϊόντων της Starbucks. «Ενσωματώνουμε ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο με έμφαση στη διαφάνεια, τη λειτουργικότητα και τις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών».

starbucks

Ροφήματα με αφρό

Ο κρύος αφρός έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς game changers της αλυσίδας, καθώς αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπράιαν Νίκολ στους αναλυτές κατά την πιο πρόσφατη ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Η Starbucks θα λανσάρει κρύο αφρό πρωτεΐνης στα τέλη του τέταρτου τριμήνου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει τις πωλήσεις μετά από μια σειρά οικονομικών αποτελεσμάτων που απογοήτευσαν τη Wall Street.

«Ο κρύος αφρός πρωτεΐνης χωρίς προσθήκη ζάχαρης είναι ένας εύκολος τρόπος για να προσθέσετε 15 γραμμάρια πρωτεΐνης σε σχεδόν οποιοδήποτε κρύο ρόφημα. Και οι πελάτες μπορούν επίσης να προσθέσουν τη γεύση της επιλογής τους», δήλωσε ο Νίκολ στους αναλυτές.

Η διευρυμένη δοκιμή της Starbucks αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης των κορυφαίων αλυσίδων εστιατορίων να αυξάνουν τις επιλογές ποτών, η οποία οφείλεται εν μέρει στους νεότερους καταναλωτές που επιθυμούν εξατομικευμένα κρύα ποτά και πιο υγιεινές επιλογές.

Ο αριθμός των ποτών που προσφέρονται από τις 500 κορυφαίες αλυσίδες έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 9% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την Έκθεση Away-From-Home Beverage Navigator 2025 της Technomic που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο. Οι εταιρείες έχουν στραφεί ακόμη περισσότερο στα κρύα ποτά. Προσφορές όπως οι specialty καφέδες και τα ενεργειακά ποτά έχουν δει τη μεγαλύτερη αύξηση στα μενού τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς ο ζεστός καφές και το τσάι στα μενού μειώνονται.

Starbucks

Η αναδιάρθρωση της Starbucks

Η Starbucks βρίσκεται στη μέση των σχεδίων αναδιάρθρωσης «Επιστροφή στα Starbucks» υπό τον Νίκολ, που περιλαμβάνουν περισσότερες ανακαινίσεις τοποθεσιών και αλλαγές στο μενού. Καθώς η στρατηγική διαμορφώνεται, τα στελέχη της Starbucks δήλωσαν ότι η εταιρεία έχει δει αυξήσεις στην ικανοποίηση των νεότερων καταναλωτών. Ο Νίκολ δήλωσε στους αναλυτές ότι οι αντιλήψεις για την αξία των πελατών ήταν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα δύο ετών στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, λόγω των κερδών μεταξύ της Gen Z και των millennials, οι οποίοι αποτελούν πάνω από το ήμισυ της πελατειακής της βάσης.

Η Starbucks στοιχηματίζει ότι η καινοτομία, σε συνδυασμό με τις καλύτερες εμπειρίες στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής “Green Apron Service”, θα βοηθήσει στην ενίσχυση της επιχείρησης. Ενώ η Starbucks κατέγραψε επίσης καλύτερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις στις ΗΠΑ το τελευταίο τρίμηνο, αυτές μειώθηκαν κατά 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Εκτός από τις περιοχές της Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες και του Σικάγο, η Starbucks θα δοκιμάσει επίσης τα ροφήματα με νερό καρύδας σε επιλεγμένες πόλεις της Μεσοδυτικής Αμερικής, όπως το Cedar Rapids στην Αϊόβα, το Σεντ Λούις στο Μιζούρι, το Σπρίνγκφιλντ στο Ιλινόις, το Σάουθ Μπεντ στην Ιντιάνα και το Μάντισον και το Μιλγουόκι στο Ουισκόνσιν.

Πηγή: ΟΤ

Stream
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Θεωρίες συνωμοσίας 23.08.25

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο κορονοϊός ήταν λιγότερο θανατηφόρος από άλλες πανδημίες. Δύο βιβλία υποστηρίζουν, όμως, ότι προκάλεσε παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς και πολιτική πόλωση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
Αργεί η ανάκαμψη 23.08.25

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Σύνταξη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό; Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων – Η μεγάλη μάχη της
Η μεγάλη μάχη 24.08.25

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Θλίψη για το θάνατό της - Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»
Σπορ 24.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»

Γεμάτο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/8). Πού θα δείτε τα ματς της Super League, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο αλλά και το τελευταίο ματς της Εθνικής μπάσκετ.

Σύνταξη
Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»
New York Times 24.08.25

Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»

Ενώ Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία και πάνω από 12 ακόμη χώρες καταδίκασαν άμεσα την επίθεση του Ισραήλ ως παράνομη η κυβέρνηση Τραμπ τήρησε ως επί το πλείστον σιωπή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath
Θαύμα 24.08.25

Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Ο Τομ Μορέλο, κιθαρίστας των Rage Against the Machine, φίλος και συνεργάτης του Όζι Όσμπορν, είχε κάτι να πει για τις τελευταίες μέρες του Πρίγκιπα του Σκότους.

Σύνταξη
Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
Ουκρανία 24.08.25

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»

Η Δύση θωρακίζει το Κίεβο: αεροπλάνα, πύραυλοι, drones και στρατιωτική δύναμη θα σταλούν στην Ουκρανία για να την προστατεύσουν από μια νέα ρωσική επίθεση

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026
Εκλογομαγειρέματα 24.08.25

«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Συνωμοσιολογία, αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις και επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη των ΗΠΑ: ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί αγωνιωδώς να διασφαλίσει την «ηγεμονία» του στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
Ήταν αρκετές 24.08.25

Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φημιζόταν για τη σκληράδα και το ωμό χιούμορ του. Και αυτό το τελευταίο δεν το έκρυψε ούτε στον γάμο του Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος
Εθελοντές πυροσβέστες 24.08.25

Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος

Ελλειψη συντονισμού, υποτυπώδεις εκπαιδεύσεις, απουσία βασικών μέσων προστασίας. Εθελοντές πυροσβέστες και ο Ηλίας Τζηρίτης από τη WWF Ελλάς, μιλούν για τις πολλές ελλείψεις, παρά τα βήματα προόδου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα
Πληθωρισμός 24.08.25

Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

H κυβέρνηση, στριμωγμένη από τα σκάνδαλα και την οργή για τις πυρκαγιές, προαναγγέλλει ελαφρύνσεις εν όψει της ΔΕΘ. Θα φανούν όμως ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια που καλπάζει;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
