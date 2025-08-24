Ροφήματα με νερό καρύδας θα πλασάρει πειραματιζόμενη σε εκατοντάδες καταστήματα της η Starbucks, καθώς εστιάζει περαιτέρω στην υγεία και την ευεξία.

Ο γίγαντας του καφέ ξεκίνησε να δοκιμάζει τα ροφήματα Coco Matcha και Coco Cold Brew σε περισσότερα από 400 καταστήματα σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και η ευρύτερη περιοχή του Σικάγο. Τα ροφήματα τοποθετούν αφρό matcha ή αφρό cold brew πάνω από νερό καρύδας.

Η Starbucks τέσταρε για πρώτη φορά τα ροφήματα καρύδας στη Νέα Υόρκη ως μέρος του προγράμματος καινοτομίας “Starting Five”, στο οποίο δοκιμάζει νέες ιδέες σε πέντε καφετέριες και ζητά σχόλια από τους barista και τους πελάτες της πριν προωθήσει τα προϊόντα σε επιπλέον καταστήματα. Η Starbucks δεν μοιράστηκε σχέδια για περαιτέρω επέκταση πέρα ​​από την περιφερειακή δοκιμή αυτόν τον μήνα.

«Η υγεία και η ευεξία στα Starbucks δεν είναι τάση – είναι μακροχρόνια δέσμευση. Η επέκταση της δοκιμής των ροφημάτων Coco Matcha και Coco Cold Brew είναι το επόμενο βήμα για την επιτάχυνση του σχεδίου καινοτομίας μας για τα ροφήματα υγείας και ευεξίας”, είπε στο CNBC η Ντέινα Πελικάνο, ανώτερη αντιπρόεδρος παγκόσμιας εμπειρίας προϊόντων της Starbucks. «Ενσωματώνουμε ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο με έμφαση στη διαφάνεια, τη λειτουργικότητα και τις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών».

Ροφήματα με αφρό

Ο κρύος αφρός έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς game changers της αλυσίδας, καθώς αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπράιαν Νίκολ στους αναλυτές κατά την πιο πρόσφατη ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Η Starbucks θα λανσάρει κρύο αφρό πρωτεΐνης στα τέλη του τέταρτου τριμήνου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει τις πωλήσεις μετά από μια σειρά οικονομικών αποτελεσμάτων που απογοήτευσαν τη Wall Street.

«Ο κρύος αφρός πρωτεΐνης χωρίς προσθήκη ζάχαρης είναι ένας εύκολος τρόπος για να προσθέσετε 15 γραμμάρια πρωτεΐνης σε σχεδόν οποιοδήποτε κρύο ρόφημα. Και οι πελάτες μπορούν επίσης να προσθέσουν τη γεύση της επιλογής τους», δήλωσε ο Νίκολ στους αναλυτές.

Η διευρυμένη δοκιμή της Starbucks αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης των κορυφαίων αλυσίδων εστιατορίων να αυξάνουν τις επιλογές ποτών, η οποία οφείλεται εν μέρει στους νεότερους καταναλωτές που επιθυμούν εξατομικευμένα κρύα ποτά και πιο υγιεινές επιλογές.

Ο αριθμός των ποτών που προσφέρονται από τις 500 κορυφαίες αλυσίδες έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 9% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την Έκθεση Away-From-Home Beverage Navigator 2025 της Technomic που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο. Οι εταιρείες έχουν στραφεί ακόμη περισσότερο στα κρύα ποτά. Προσφορές όπως οι specialty καφέδες και τα ενεργειακά ποτά έχουν δει τη μεγαλύτερη αύξηση στα μενού τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς ο ζεστός καφές και το τσάι στα μενού μειώνονται.

Η αναδιάρθρωση της Starbucks

Η Starbucks βρίσκεται στη μέση των σχεδίων αναδιάρθρωσης «Επιστροφή στα Starbucks» υπό τον Νίκολ, που περιλαμβάνουν περισσότερες ανακαινίσεις τοποθεσιών και αλλαγές στο μενού. Καθώς η στρατηγική διαμορφώνεται, τα στελέχη της Starbucks δήλωσαν ότι η εταιρεία έχει δει αυξήσεις στην ικανοποίηση των νεότερων καταναλωτών. Ο Νίκολ δήλωσε στους αναλυτές ότι οι αντιλήψεις για την αξία των πελατών ήταν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα δύο ετών στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, λόγω των κερδών μεταξύ της Gen Z και των millennials, οι οποίοι αποτελούν πάνω από το ήμισυ της πελατειακής της βάσης.

Η Starbucks στοιχηματίζει ότι η καινοτομία, σε συνδυασμό με τις καλύτερες εμπειρίες στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής “Green Apron Service”, θα βοηθήσει στην ενίσχυση της επιχείρησης. Ενώ η Starbucks κατέγραψε επίσης καλύτερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις στις ΗΠΑ το τελευταίο τρίμηνο, αυτές μειώθηκαν κατά 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Εκτός από τις περιοχές της Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες και του Σικάγο, η Starbucks θα δοκιμάσει επίσης τα ροφήματα με νερό καρύδας σε επιλεγμένες πόλεις της Μεσοδυτικής Αμερικής, όπως το Cedar Rapids στην Αϊόβα, το Σεντ Λούις στο Μιζούρι, το Σπρίνγκφιλντ στο Ιλινόις, το Σάουθ Μπεντ στην Ιντιάνα και το Μάντισον και το Μιλγουόκι στο Ουισκόνσιν.

Πηγή: ΟΤ