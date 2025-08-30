Πώς η Costa Coffee έχασε τη «γενιά του matcha»

Η Coca-Cola, ιδιοκτήτρια της αλυσίδας Costa Coffee, φέρεται να εξετάζει την πώληση της εταιρείας, καθώς οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός επηρεάζουν αρνητικά την απόδοσή της. Η στροφή των νεότερων γενεών σε εναλλακτικά ροφήματα, όπως το τσάι matcha, έχει δημιουργήσει προκλήσεις για τις παραδοσιακές αλυσίδες καφέ, οι οποίες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις νέες τάσεις.

Η Coca-Cola εξαγόρασε την Costa το 2019 έναντι 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο η σημερινή αξία της εκτιμάται περίπου στα 2 δισεκατομμύρια στερλίνες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η εταιρεία παραδέχεται ότι η απόδοση της Costa «δεν είναι εκεί που θα ήθελε να είναι». Κατά το οικονομικό έτος 2023, η αλυσίδα κατέγραψε λειτουργικές ζημίες ύψους 14 εκατομμυρίων στερλινών, τις οποίες απέδωσε στις πληθωριστικές πιέσεις και στην αύξηση του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών.

Αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι τάσεις στην κατανάλωση καφέ και τσαγιού μεταβάλλονται, ιδιαίτερα μεταξύ της Generation Z. Οι νεότεροι καταναλωτές δείχνουν προτίμηση σε πιο υγιεινές ή καινοτόμες επιλογές, όπως το matcha και τα cold brews, τα οποία προσφέρουν ανταγωνιστές όπως τα Starbucks, Pret a Manger και η νεοεισερχόμενη Blank Street Coffee. Η τελευταία, με έδρα τη Νέα Υόρκη, έχει σημειώσει ταχεία ανάπτυξη, εν μέρει λόγω της δημοφιλίας της σε πλατφόρμες όπως το TikTok.

Παράλληλα, η αυξανόμενη χρήση οικιακών μηχανών καφέ έχει οδηγήσει τις αλυσίδες να επενδύσουν σε μια πιο ξεχωριστή εμπειρία για να προσελκύσουν πελάτες. Η Costa φαίνεται να βρίσκεται σε μια ενδιάμεση θέση: δεν είναι ούτε η οικονομική και γρήγορη επιλογή, όπως τα Greggs, ούτε προσφέρει την πολυτελή εμπειρία ενός ανεξάρτητου, artisanal καταστήματος.

Έντονος ανταγωνισμός

Η αγορά του καφέ στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, με περισσότερα από 11.450 επώνυμα καταστήματα και περίπου 12.400 ανεξάρτητες καφετέριες. Σε αυτό το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις που δεν καινοτομούν και δεν προσαρμόζονται στις αλλαγές της καταναλωτικής συμπεριφοράς αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους.

Η Coca-Cola συνεργάζεται ήδη με την επενδυτική τράπεζα Lazard για να εξετάσει τις επιλογές της, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πώλησης της Costa Coffee.

Πηγή: ΟΤ