24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Η Coca-Cola «παζαρεύει» την πώληση της Costa Coffee έναντι 2 δισ. λιρών
Διεθνής Οικονομία 24 Αυγούστου 2025 | 23:08

Η Coca-Cola «παζαρεύει» την πώληση της Costa Coffee έναντι 2 δισ. λιρών

Η Costa είχε κύκλο εργασιών άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων λιρών στο οικονομικό έτος 2023

Η Costa Coffee θα μπορούσε να αλλάξει ξανά χέρια, αφότου αποκαλύφθηκε ότι η Coca-Cola έχει συναντηθεί με πιθανούς αγοραστές για να συζητήσουν μια συμφωνία μείωσης της τιμής πώλησης της αλυσίδας.

Η αμερικανική εταιρεία αναψυκτικών λέγεται ότι συνεργάζεται με τραπεζίτες για μια αναθεώρηση της Costa, της μεγαλύτερης αλυσίδας καφέ της Βρετανίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην πώλησή της.

Η Coca-Cola είχε μεγάλες προσδοκίες για το brand Costa όταν την αγόρασε το 2018 από την Whitbread, ιδιοκτήτρια της αλυσίδας ξενοδοχείων Premier Inn, για 3,9 δισεκατομμύρια λίρες, όπως τονίζει ο Guardian. Ωστόσο, η αλυσίδα έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες με το αυξανόμενο κόστος, κυρίως την αύξηση των τιμών των κόκκων καφέ , και τον αυξημένο ανταγωνισμό στις εμπορικές αγορές.

H τιμή πώλησης θα μπορούσε να αποφέρει μόλις 2 δισεκατομμύρια λίρες, ποσό σχεδόν το μισό από αυτό που είχε πληρώσει για την επιχείρηση

Η πώληση της Costa θα μπορούσε να προκαλέσει ζημίες πολλών δισεκατομμυρίων λιρών για την Coca-Cola, σύμφωνα με αναλυτές τoυ Citi. Ένας από αυτούς δήλωσε στο Sky News, το οποίο πρώτο μετέδωσε τις συνομιλίες πώλησης, ότι η τιμή πώλησης θα μπορούσε να αποφέρει μόλις 2 δισεκατομμύρια λίρες, ποσό σχεδόν το μισό από αυτό που είχε πληρώσει για την επιχείρηση.

Costa Coffee: Χαμηλότερη απόδοση από την προσδωκόμενη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola, James Quincey, δήλωσε στους επενδυτές τον περασμένο μήνα ότι η Costa «δεν είχε αποδώσει πλήρως» και «δεν βρισκόταν εκεί που θέλαμε από άποψη επενδυτικής υπόθεσης».

Πρόσθεσε ότι η επιχείρηση «βρισκόταν σε φάση αναστοχασμού πάνω σε όσα έχουμε μάθει, σκεπτόμενη πώς θα θέλαμε να βρούμε νέους δρόμους ανάπτυξης στην κατηγορία του καφέ».

Η Coca-Cola λέγεται ότι έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με έναν μικρό αριθμό πιθανών υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με το Sky News, το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές.

Ο ρόλος της Lazard

Η επενδυτική τράπεζα Lazard φέρεται να βοηθά την Coca-Cola να εξετάσει τις επιλογές για την αλυσίδα και να αξιολογήσει το ενδιαφέρον των αγοραστών.

Προκαταρκτικές προσφορές αναμένονται στις αρχές του φθινοπώρου, αν και το δημοσίευμα ανέφερε ότι η εταιρεία ποτών θα μπορούσε να αποφασίσει να μην προχωρήσει σε πώληση.

Η Costa διαθέτει περισσότερα από 2.000 καταστήματα στη Βρετανία και στις αρχές του έτους απασχολούσε 18.000 υπαλλήλους. Ωστόσο, εκτός από το αυξανόμενο κόστος, έχει να αντιμετωπίσει και τον ανταγωνισμό από άλλες αλυσίδες υψηλής ποιότητας, όπως η Pret a Manger και η Gail’s.

Η Costa είχε κύκλο εργασιών άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων λιρών στο οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους ετήσιους ισολογισμούς που κατατέθηκαν στο Companies House, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ανέφερε ζημία προ φόρων ύψους 9,6 εκατομμυρίων λιρών, σε σύγκριση με κέρδος 245,9 εκατομμυρίων λιρών το προηγούμενο έτος. Η Costa απέδωσε την ζημία στις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και στις απομειώσεις της αξίας ορισμένων επενδύσεων.

Η Costa, η οποία ιδρύθηκε το 1971 από τους Ιταλούς αδελφούς Sergio και Bruno Costa, πουλήθηκε στην Whitbread για 19 εκατομμύρια λίρες το 1995. Όταν η Coca-Cola αγόρασε την επιχείρηση, ο CEO του κολοσσού είχε δηλώσει ότι υπήρχαν «μεγάλες ευκαιρίες για δημιουργία αξίας».

Ενώ η οικονομική απόδοση της Costa ήταν ανάμεικτη, πέρυσι κατέβαλε μερίσματα ύψους 85 εκατομμυρίων λιρών στον ιδιοκτήτη της.

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»
Μέλλον χωρίς ταξίδια; 24.08.25

Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»

Οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και η διαρκής αύξηση του κόστους, οδηγούν σε μία ακόμη κρίση. Tης βιομηχανίας των διακοπών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Καλεί σε «δράση» 25.08.25

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Παξοί: Γιατροί και αστυνομικοί προσπαθούσαν 45 λεπτά να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα
Τραγωδία 24.08.25

«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στους Παξούς

«Προσπαθούσαμε επί 45 λεπτά να τη σώσουμε», δήλωσε στο MEGA ο γιατρός του Κέντρου Υγείας. Η 4χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της και βρέθηκε νεκρή στην πισίνα γειτονικού συγκροτήματος.

Σύνταξη
Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»
Σωματική έλξη; 24.08.25

Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»

Η Τζούλια Φοξ ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι «απολύτως αφοσιωμένη στο να είναι καλή μητέρα, να προσφέρει τα πάντα στην οικογένειά της και να πραγματοποιεί τα όνειρά της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας
Όλα ανοιχτά 24.08.25

Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας

Σκληρή παρτίδα σκάκι για την ειρήνη στην Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης από τη Ρωσία και ο ομιλητικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων
Παγκόσμιο μετάλλιο 24.08.25

Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήλθε με τον Βασίλη Κακουλάκη την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μύκονος: Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος
Μύκονος 24.08.25

Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος Βραζιλιάνος

Ο νεαρός Βραζιλιάνος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ενώ χωρίς τις αισθήσεις του ήταν ένας 23χρονος ομοεθνής του - Από την ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

