Η Coca-Cola «παζαρεύει» την πώληση της Costa Coffee έναντι 2 δισ. λιρών

Η Costa Coffee θα μπορούσε να αλλάξει ξανά χέρια, αφότου αποκαλύφθηκε ότι η Coca-Cola έχει συναντηθεί με πιθανούς αγοραστές για να συζητήσουν μια συμφωνία μείωσης της τιμής πώλησης της αλυσίδας.

Η αμερικανική εταιρεία αναψυκτικών λέγεται ότι συνεργάζεται με τραπεζίτες για μια αναθεώρηση της Costa, της μεγαλύτερης αλυσίδας καφέ της Βρετανίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην πώλησή της.

Η Coca-Cola είχε μεγάλες προσδοκίες για το brand Costa όταν την αγόρασε το 2018 από την Whitbread, ιδιοκτήτρια της αλυσίδας ξενοδοχείων Premier Inn, για 3,9 δισεκατομμύρια λίρες, όπως τονίζει ο Guardian. Ωστόσο, η αλυσίδα έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες με το αυξανόμενο κόστος, κυρίως την αύξηση των τιμών των κόκκων καφέ , και τον αυξημένο ανταγωνισμό στις εμπορικές αγορές.

H τιμή πώλησης θα μπορούσε να αποφέρει μόλις 2 δισεκατομμύρια λίρες, ποσό σχεδόν το μισό από αυτό που είχε πληρώσει για την επιχείρηση

Η πώληση της Costa θα μπορούσε να προκαλέσει ζημίες πολλών δισεκατομμυρίων λιρών για την Coca-Cola, σύμφωνα με αναλυτές τoυ Citi. Ένας από αυτούς δήλωσε στο Sky News, το οποίο πρώτο μετέδωσε τις συνομιλίες πώλησης, ότι η τιμή πώλησης θα μπορούσε να αποφέρει μόλις 2 δισεκατομμύρια λίρες, ποσό σχεδόν το μισό από αυτό που είχε πληρώσει για την επιχείρηση.

Costa Coffee: Χαμηλότερη απόδοση από την προσδωκόμενη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola, James Quincey, δήλωσε στους επενδυτές τον περασμένο μήνα ότι η Costa «δεν είχε αποδώσει πλήρως» και «δεν βρισκόταν εκεί που θέλαμε από άποψη επενδυτικής υπόθεσης».

Πρόσθεσε ότι η επιχείρηση «βρισκόταν σε φάση αναστοχασμού πάνω σε όσα έχουμε μάθει, σκεπτόμενη πώς θα θέλαμε να βρούμε νέους δρόμους ανάπτυξης στην κατηγορία του καφέ».

Η Coca-Cola λέγεται ότι έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με έναν μικρό αριθμό πιθανών υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με το Sky News, το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές.

Ο ρόλος της Lazard

Η επενδυτική τράπεζα Lazard φέρεται να βοηθά την Coca-Cola να εξετάσει τις επιλογές για την αλυσίδα και να αξιολογήσει το ενδιαφέρον των αγοραστών.

Προκαταρκτικές προσφορές αναμένονται στις αρχές του φθινοπώρου, αν και το δημοσίευμα ανέφερε ότι η εταιρεία ποτών θα μπορούσε να αποφασίσει να μην προχωρήσει σε πώληση.

Η Costa διαθέτει περισσότερα από 2.000 καταστήματα στη Βρετανία και στις αρχές του έτους απασχολούσε 18.000 υπαλλήλους. Ωστόσο, εκτός από το αυξανόμενο κόστος, έχει να αντιμετωπίσει και τον ανταγωνισμό από άλλες αλυσίδες υψηλής ποιότητας, όπως η Pret a Manger και η Gail’s.

Η Costa είχε κύκλο εργασιών άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων λιρών στο οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους ετήσιους ισολογισμούς που κατατέθηκαν στο Companies House, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ανέφερε ζημία προ φόρων ύψους 9,6 εκατομμυρίων λιρών, σε σύγκριση με κέρδος 245,9 εκατομμυρίων λιρών το προηγούμενο έτος. Η Costa απέδωσε την ζημία στις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και στις απομειώσεις της αξίας ορισμένων επενδύσεων.

Η Costa, η οποία ιδρύθηκε το 1971 από τους Ιταλούς αδελφούς Sergio και Bruno Costa, πουλήθηκε στην Whitbread για 19 εκατομμύρια λίρες το 1995. Όταν η Coca-Cola αγόρασε την επιχείρηση, ο CEO του κολοσσού είχε δηλώσει ότι υπήρχαν «μεγάλες ευκαιρίες για δημιουργία αξίας».

Ενώ η οικονομική απόδοση της Costa ήταν ανάμεικτη, πέρυσι κατέβαλε μερίσματα ύψους 85 εκατομμυρίων λιρών στον ιδιοκτήτη της.

Πηγή: ΟΤ