Έξαλλος ο Μάρκο Σίλβα με την διαιτησία στο Στάμφορντ Μπριτζ
Η Φούλαμ έχασε 2-0 από την Τσέλσι, αλλά ο Πορτογάλος τεχνικός των φιλοξενούμενων ήταν έξω φρενών με τις αποφάσεις του διαιτητή
Η Τσέλσι κατάφερε να πάρει τη νίκη στον αγώνα με την Φούλαμ στο Στάμφορντ Μπριτζ, επικρατώντας με 2-0, ωστόσο οι αποφάσεις του διαιτητή της αναμέτρησης, Ρόμπερτ Τζόουνς προκάλεσαν την οργή του Μάρκο Σίλβα και των παικτών της Φούλαμ.
Ο Πορτογάλος τεχνικός των φιλοξενούμενων ήταν έξω φρενών με τις αποφάσεις του ρέφερι, καθώς θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Τζόουνς ακύρωσε γκολ της Φούλαμ στο 21’ (κι ενώ το παιχνίδι ήταν στο 0-0) αλλά αυτή δεν ήταν η μοναδική φάση που εξόργισε τον Μάρκο Σίλβα.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, καθώς η απόφαση του Τζόουνς ν’ ακυρώσει το γκολ που πέτυχε ο Κινγκ απασχολεί πολλούς Άγγλους φιλάθλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πολλοί λοιπόν είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο προπονητής της Φούλαμ έχει κάθε λόγο να είναι έξω φρενών με το σφύριγμα του Τζόουνς, αναφέροντας πως ο διαιτητής της αναμέτρησης «ανακάλυψε» φάουλ.
Πολλοί φίλαθλοι υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό και το γκολ έπρεπε να μετρήσει, αλλά ο Τζόουνς είχε διαφορετική άποψη.
Αυτή ήταν η πρώτη φάση που έβγαλε εκτός εαυτού τον Πορτογάλο τεχνικό της Φούλαμ, αλλά υπάρχει και συνέχεια.
Η Τσέλσι κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ με γκολ του Ζοάο Πέδρο στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και ο Σίλβα υποστήριξε ότι ο διαιτητής είχε δώσει οκτώ λεπτά καθυστέρηση και τελικά μέτρησε το γκολ των γηπεδούχων, το οποίο μπήκε στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων.
Ο τεχνικός της Φούλαμ περίμενε τον διαιτητή του αγώνα στην φυσούνα, μόλις ο Τζόουνς σφύριξε την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, εκφράζοντας παράπονα για τις αποφάσεις του στο ματς.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αντιδράσεις υπήρξαν και στο πέναλτι που έδωσε ο ρέφερι στους γηπεδούχους, πέναλτι με το οποίο η ομάσα του Μαρέσκα έκανε το 2-0, «κλειδώνοντας» επί της ουσίας την κατάκτηση των τριών βαθμών.
Οι οπαδοί της Φούλαμ φώναζαν ειρωνικά συνθήματα στις αποφάσεις του διαιτητή υπέρ της ομάδας τους και το σίγουρο είναι πως ο προπονητής των φιλοξενούμενων θα έχει να πει πολλά ακόμα για την διαιτησία του αγώνα στο Στάμφορντ Μπριτζ.
