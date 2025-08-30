Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ

Η Γερμανία έκανε το 3/3 σε νίκες και κατοστάρες στον δεύτερο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, «συντρίβοντας» με 107-88 τη Λιθουανία για να προκριθεί έτσι στους «16» της διοργάνωσης.

Η «νατσιονάλμανσαφτ» είχε σε «δαιμονιώδη» κατάσταση τον Ντένις Σρέντερ που σταμάτησε στους 26 πόντους με 6 ασίστ, τον Ντάνιελ Τάις που πρόσθεσε 23 πόντους με 6 ριμπάουντ και τον Φραντς Βάγκνερ με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από την άλλη,ο Ρόκας Γιοκουμπάιτς πέτυχε 20 πόντους με 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ για τη Λιθουανία, με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να αριθμεί 14 πόντους και 4 ριμπάουντ. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα των Λιθουανών στη διοργάνωση

Το ματς

Η Γερμανία εκκίνησε εντυπωσιακά το ματς και με πρωταγωνιστή τον Τάις προηγήθηκε (2-10). Η Λιθουανία κατάφερε να ανατρέψει το σκηνικό κι έχοντας 4/5 τρίποντα να περάσει μπροστά με 18-15. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές απάντησαν με ένα 9-0 και μπροστάρη τον Σρέντερ (18-24) και με συνολικά ένα επί μέρους 17-2 έκλεισαν το δεκάλεπτο στο 20-32.

Η διαφορά χάρη στον Βάγκνερ έφτασε και στο +15 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (21-36). Γιοκουμπάιτις και Σεντεκέρσκις κατάφερε να μειώσουν τη διαφορά, κλείνοντας την περίοδο στο 47-55.

Η αντίδραση της Γερμανίας στο δεύτερο ημίχρονο «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +21 (58-79) με τους Βάγκνερ και Σρέντερ. Οι παίκτες του Κουρτινάιτις δεν κατέθεσαν τα «όπλα» και με ένα 12-0 επέστρεψαν στο ματς (70-79) και έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο 72-83. Οι Γερμανοί έπαιξαν τόσο όσο στην τελευταία περίοδο και πανηγύρισαν τη νίκη με 107-88.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Καστίγιο, Κρέιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-32, 47-55, 72-83, 88-107

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4 (5 ριμπάουντ), Νορμάντας 11 (1/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Βέλικα 2, Ρατζεβίτσιους 8 (1/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Σεντεκέρσκις 10 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Τουμπέλις 7 (3/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Γιοκουμπάιτις 20 (6/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο), Μπιρούτις 2, Βαλαντσιούνας 14 (5/8 δίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 τάπα), Γκιεντράιτις 2 (1/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Σαργκιούνας 2, Σιρβίντις 2 (1/2 τρίποντα, 3/3 βολές)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 6 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Ντα Σίλβα, Λο 6 (2/5 τρίποντα), Βόγκτμαν, Βάγκνερ 24 (7/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τάις 23 (6/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα), Σρούντερ 26 (4/8 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα), Χόλατζ, Τίμαν 2, Κράτζερ, Ομπστ 15 (5/7 τρίποντα, 5 ασίστ)