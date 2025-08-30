sports betsson
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
29.08.2025 | 20:58
Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα
Σημαντική είδηση:
30.08.2025 | 21:02
Λάρισα: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 57χρονος
Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ
Μπάσκετ 30 Αυγούστου 2025 | 16:15

Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ

Η νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία ήταν καταιγιστική για άλλη μια φορά, επικρατώντας με 107-88 της Λιθουανίας για το 3/3 στο Eurobasket 2025. Τρίτη συνεχόμενη κατοστάρα με κορυφαίο τον Ντένις Σρέντερ (26 πόντοι).

Σύνταξη
Η Γερμανία έκανε το 3/3 σε νίκες και κατοστάρες στον δεύτερο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, «συντρίβοντας» με 107-88 τη Λιθουανία για να προκριθεί έτσι στους «16» της διοργάνωσης.

Η «νατσιονάλμανσαφτ» είχε σε «δαιμονιώδη» κατάσταση τον Ντένις Σρέντερ που σταμάτησε στους 26 πόντους με 6 ασίστ, τον Ντάνιελ Τάις που πρόσθεσε 23 πόντους με 6 ριμπάουντ και τον Φραντς Βάγκνερ με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από την άλλη,ο Ρόκας Γιοκουμπάιτς πέτυχε 20 πόντους με 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ για τη Λιθουανία, με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να αριθμεί 14 πόντους και 4 ριμπάουντ. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα των Λιθουανών στη διοργάνωση

Το ματς

Η Γερμανία εκκίνησε εντυπωσιακά το ματς και με πρωταγωνιστή τον Τάις προηγήθηκε (2-10). Η Λιθουανία κατάφερε να ανατρέψει το σκηνικό κι έχοντας 4/5 τρίποντα να περάσει μπροστά με 18-15. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές απάντησαν με ένα 9-0 και μπροστάρη τον Σρέντερ (18-24) και με συνολικά ένα επί μέρους 17-2 έκλεισαν το δεκάλεπτο στο 20-32.

Η διαφορά χάρη στον Βάγκνερ έφτασε και στο +15 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (21-36).  Γιοκουμπάιτις και Σεντεκέρσκις κατάφερε να μειώσουν τη διαφορά, κλείνοντας την περίοδο στο 47-55.

Η αντίδραση της Γερμανίας στο δεύτερο ημίχρονο «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +21 (58-79) με τους Βάγκνερ και Σρέντερ. Οι παίκτες του Κουρτινάιτις δεν κατέθεσαν τα «όπλα» και με ένα 12-0 επέστρεψαν στο ματς (70-79) και έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο 72-83. Οι Γερμανοί έπαιξαν τόσο όσο στην τελευταία περίοδο και πανηγύρισαν τη νίκη με 107-88.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Καστίγιο, Κρέιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-32, 47-55, 72-83, 88-107

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4 (5 ριμπάουντ), Νορμάντας 11 (1/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Βέλικα 2, Ρατζεβίτσιους 8 (1/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Σεντεκέρσκις 10 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Τουμπέλις 7 (3/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Γιοκουμπάιτις 20 (6/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο), Μπιρούτις 2, Βαλαντσιούνας 14 (5/8 δίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 τάπα), Γκιεντράιτις 2 (1/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Σαργκιούνας 2, Σιρβίντις 2 (1/2 τρίποντα, 3/3 βολές)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 6 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Ντα Σίλβα, Λο 6 (2/5 τρίποντα), Βόγκτμαν, Βάγκνερ 24 (7/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τάις 23 (6/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα), Σρούντερ 26 (4/8 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα), Χόλατζ, Τίμαν 2, Κράτζερ, Ομπστ 15 (5/7 τρίποντα, 5 ασίστ)

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Κύπρος – Ελλάδα
Eurobasket 2025 30.08.25

LIVE: Κύπρος – Ελλάδα

LIVE: Κύπρος – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κύπρος – Ελλάδα, για τη 2η αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

Σύνταξη
Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)
Μπάσκετ 30.08.25

Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)

Χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με τριετή αναστολή, ήταν η ποινή που επέβαλε η FIBA στον Φίλιπ Πετρούσεφ για εκτός φάσης γροθιά σε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια του Πορτογαλία – Σερβία.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ
Οικονομικές Ειδήσεις 30.08.25

Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ

Κοινός τόπος των προτάσεων από τους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρηματιών η υλοποίηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας

Μαρία Σιδέρη
Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε
«Sister Morphine» 30.08.25

Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε

Η Μαριάν Φέιθφουλ είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομα της από το κλασικό άλμπουμ του 1979.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
Κόσμος 30.08.25

Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να εμβαθύνει στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση ενδεχόμενης εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως
Studio Κλεισθένης 30.08.25

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, μια σπάνια εικόνα θυμίζει τη σφραγίδα που άφησε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ο μεγάλος δημιουργός Αλέκος Σακελλάριος

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30.08.25

Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά

Συγκεχυμένες είναι αρκετές πληροφορίες γύρω από το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά τα αντηλιακά

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε της Μπέρνλι με 3-2 και πέτυχε την πρώτη της νίκη για φέτος στην Premier League, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε με 1-0 από την Μπόρνμουθ. Νίκες για Σάντερλαντ και ¨Εβερτον.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΟΦΗ, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Σύνταξη
Έφτασε στην Ελλάδα ο Πάντοβιτς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί έχω μεγάλους στόχους»
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Έφτασε στην Ελλάδα ο Πάντοβιτς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί έχω μεγάλους στόχους»

Ο Μίλος Πάντοβιτς έφτασε το Σάββατο (30/8) στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και εφόσον περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «πράσινους».

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων
Πολιτική Γραμματεία 30.08.25

Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων

«Το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β' εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μία αλλά τρεις νομικές σχολές», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, υπενθυμίζοντας την κατάργηση της Νομικής Πατρών από τη ΝΔ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
Ώρα ΔΕΘ 30.08.25

Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Αυτή την εβδομάδα με μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου θα αναδείξουμε τη 'Μαύρη Βίβλο' των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας. Για τι δεσμεύτηκε στην οικονομία και τι έγινε τελικά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Έγινε Καραϊσκάκη το Πανθεσσαλικό – «Κοκκίνησε» το στάδιο από 13.000 οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Έγινε Καραϊσκάκη το Πανθεσσαλικό – «Κοκκίνησε» το στάδιο από 13.000 οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Βόλο, για την δεύτερη αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ και οι πρωταθλητές θα έχουν την στήριξη 15.000 οπαδών τους στο Πανθεσσαλικό

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Βασικός ξανά o Πνευμονίδης
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Ολυμπιακός: Βασικός ξανά o Πνευμονίδης

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε πράξη όσα έλεγε για τον νεαρό Πνευμονίδη και κόντρα στον Βόλο τον επέλεξε εκ νέου για τη βασική 11άδα του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

