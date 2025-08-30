newspaper
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Αναβολή στη δίκη του φερόμενου εμπρηστή από αμέλεια στα Γρεβενά
Ελλάδα 30 Αυγούστου 2025 | 14:05

Αναβολή στη δίκη του φερόμενου εμπρηστή από αμέλεια στα Γρεβενά

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου ζήτησε και έλαβε αναβολή της δίκης, η οποία ορίστηκε σε τακτική δικάσιμο για την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο ο 50χρονος που φέρεται να προκάλεσε τη χθεσινή φωτιά στην περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Κοσμά, στα Γρεβενά.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου ζήτησε και έλαβε αναβολή της δίκης, η οποία ορίστηκε σε τακτική δικάσιμο για την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, αποφασίστηκε η άρση της κράτησής του και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πώς συνέβη η πυρκαγιά

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και έλαβε διαστάσεις με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

Περίπου δύο ώρες αργότερα η φωτιά περιορίστηκε σημαντικά και αποφεύχθηκε ο κίνδυνος για τα χωριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος συνελήφθη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε κοντινή απόσταση από τη φωτιά, την ώρα που οδηγούσε το ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο είχε προσθέσει ένα παλιό αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το παλιό αυτοκίνητο δημιουργούνταν σπινθήρες στην άσφαλτο και έτσι προκλήθηκε φωτιά κατά μήκος του δρόμου από Κυπαρίσσι μέχρι και τις Εκκλησιές του Δήμου Γρεβενών.

Τα δύο οχήματα

World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Στο Ηράκλειο Κρήτης 30.08.25

Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύνταξη
Αλιβέρι: Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο και η μητέρα – Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα
Τραγωδία 30.08.25

Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο στο Αλιβέρι και η μητέρα - Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα

Η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι στο Αλιβέρι συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τζιπ - Ο οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία ενώ η σύζυγός του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Σύνταξη
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, με ανάρτηση στα social
Στην Πάτρα 30.08.25

Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα - Η δραματική ανάρτησή του

«Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου» γράφει ο τραγικός πατέρας, ενώ ζητά οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να έχει κάποιος για «τον ασυνείδητο οδηγό που κρατείται»

Σύνταξη
Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα
Απουσία Σχεδιασμού 30.08.25

Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα

Η καθηγήτρια Αλεξάνδρα Τραγάκη, ο μαιευτήρας Στέφανος Χανδακάς και ο δήμαρχος του Αη Στρατή, μιλούν στο in για τις σωστές και τις λάθος πολιτικές γύρω από το ζήτημα του δημογραφικού στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς
Συνελήφθη 30.08.25

Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς

Οι αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του 62χρονου που φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά στην Κάντζα

Σύνταξη
Βόλος: Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί την περιοχή
Ανακοίνωση ΔΕΥΑΜΒ 30.08.25

Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί τον Βόλο

Ο αγωγός ήταν κοντά στις πηγές στο βουνό, όπου δεν εξελίσσεται κανένα έργο κοινής ωφέλειας, και σπασμένος από το πάνω μέρος - Σκαπτικό μηχάνημα φαίνεται να χρησιμοποίησαν οι χρυσοθήρες

Σύνταξη
Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια
Εναέρια πλάνα 30.08.25

Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια

Από την πρώτη δημοσίευση πριν από 16 χρόνια, πλέον δεν γίνεται εκδήλωση χωρίς τον παπά –όπως λένε και οι κάτοικοι του Βοΐου– και η αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου, ακόμη και εκτός συνόρων, ολοένα και μεγαλώνει

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα το Σάββατο η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη
Θεσσαλονίκη 30.08.25

Στον εισαγγελέα το Σάββατο η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη

Αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, ενώ το αλκοτέστ που έγινε στην 45χρονη βγήκε θετικό - Τι λένε οι συνήγοροί της για το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Θα απολύονται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αρνούνται για δύο χρονιές την αξιολόγηση – Τι αλλάζει στο πειθαρχικό δίκαιο
Ελλάδα 30.08.25

Θα απολύονται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αρνούνται για δύο χρονιές την αξιολόγηση - Τι αλλάζει στο πειθαρχικό δίκαιο

Με το νέο νομικό πλαίσιο που ψηφίστηκε στη Βουλή διευρύνονται τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, ενώ επέρχονται αλλαγές στην πειθαρχική διαδικασία

Σύνταξη
Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ
Η στιγμή της επίθεσης 30.08.25

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ

Στο Μπέλγκοροντ οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν αποθήκες ναρκών των Ρώσων κάτω από τις γέφυρες – Κι ολόκληρη η επιχείρηση έγινε με drones αξίας μόλις 600 δολαρίων!

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Φούλαμ για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο
«Δεν κάνουμε δηλώσεις» 30.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο

Η νέα ταινία της Τζούλια Ρόμπερτς «After the Hunt» εντυπωσίασε τους θεατές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και χάρισε στους συντελεστές ένα εξάλεπτο χειροκρότημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» – Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» 30.08.25

Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;

Στέλεχος πανίσχυρης δεξαμενής σκέψης στις ΗΠΑ ενθαρρύνει την παραγωγή πολεμικών ταινιών στην τηλεόραση πολλών χωρών, ώστε να πειστούν οι τηλεθεατές να εγκρίνουν αύξηση αμυντικών δαπανών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, με ανάρτηση στα social
Στην Πάτρα 30.08.25

Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα - Η δραματική ανάρτησή του

«Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου» γράφει ο τραγικός πατέρας, ενώ ζητά οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να έχει κάποιος για «τον ασυνείδητο οδηγό που κρατείται»

Σύνταξη
Τσίπρας για Σαντορινιό: Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία
Συμπόσιο Νησιωτικότητας 30.08.25

Τσίπρας για Σαντορινιό: Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στηλίτευσε τη σημερινή στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το μεταφορικό ισοδύναμο, εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την υπογραφή του Νεκτάριου Σαντορινιού

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» – Τι έδειξε νέα έρευνα
Κόσμος 30.08.25

Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» - Τι έδειξε νέα έρευνα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον ρόλο των μαύρων αυτοκινήτων στην άνοδο της θερμοκρασίας - Σε συνθήκες καύσωνα τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα μπορεί να ενισχύσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
DLD: Η «αόρατη» γλωσσική διαταραχή που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά θεωρείται τεμπελιά ή δυσλεξία
Τα σημάδια 30.08.25

Τι είναι η «αόρατη» διαταραχή DLD που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά παρερμηνεύεται ως τεμπελιά ή δυσλεξία

Πολλά παιδιά με DLD φαίνονται να επικοινωνούν φυσιολογικά σε καθημερινές συζητήσεις, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν το γλωσσικό περιεχόμενο γίνεται πιο σύνθετο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν
Έλεγχοι 30.08.25

Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν, λέει ο Θεοδωρικάκος

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Απόρρητο