Αναβολή στη δίκη του φερόμενου εμπρηστή από αμέλεια στα Γρεβενά

Με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο ο 50χρονος που φέρεται να προκάλεσε τη χθεσινή φωτιά στην περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Κοσμά, στα Γρεβενά.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου ζήτησε και έλαβε αναβολή της δίκης, η οποία ορίστηκε σε τακτική δικάσιμο για την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, αποφασίστηκε η άρση της κράτησής του και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πώς συνέβη η πυρκαγιά

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και έλαβε διαστάσεις με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

Περίπου δύο ώρες αργότερα η φωτιά περιορίστηκε σημαντικά και αποφεύχθηκε ο κίνδυνος για τα χωριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος συνελήφθη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε κοντινή απόσταση από τη φωτιά, την ώρα που οδηγούσε το ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο είχε προσθέσει ένα παλιό αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το παλιό αυτοκίνητο δημιουργούνταν σπινθήρες στην άσφαλτο και έτσι προκλήθηκε φωτιά κατά μήκος του δρόμου από Κυπαρίσσι μέχρι και τις Εκκλησιές του Δήμου Γρεβενών.