Σε ύφεση η φωτιά στα Γρεβενά – Πώς την προκάλεσε 50χρονος που έχει προσαχθεί
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που προκάλεσε ανησυχία νωρίτερα στην περιοχή του Αγίου Κοσμά στα Γρεβενά
Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στα χωριά Άγιος Κοσμάς και Άνω Εκκλησιά στα Γρεβενά το απόγευμα της Παρασκευής.
Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και έλαβε διαστάσεις με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.
Χωρίς ενεργό μέτωπο
Περίπου δύο ώρες αργότερα η φωτιά περιορίστηκε σημαντικά και αποφεύχθηκε ο κίνδυνος για τα χωριά. Πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός 50χρονου που κατηγορείται ότι προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια.
Προσαγωγή για εμπρησμό από αμέλεια
Σύμφωνα με την ΕΡΤ με το αυτοκίνητό του, ένα τζιπ 4×4, έσερνε ένα παλιό όχημα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, με συνέπεια να προκληθούν σπινθήρες από τις ζάντες και έτσι να πιάσουν φωτιά τα ξέρα χόρτα στην άκρη του δρόμου.
