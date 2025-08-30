Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη

Δέσμη μέτρων με στόχο να δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) προωθεί το υπουργείο Εργασίας. Το πακέτο των αλλαγών θα ενσωματωθεί στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα δοθεί το φθινόπωρο σε δημόσια διαβούλευση.

Το πεδίο των παρεμβάσεων επικεντρώνεται τόσο στο ύψος των εισφορών που μπορούν να κατατίθενται σε κάποιο ΤΕΑ, υπό μορφή συνταξιοδοτικού κεφαλαίου για επένδυση και αποταμίευση, όσο και στο φορολογικό σκέλος. Το τελευταίο μάλιστα αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο «αγκάθι» στον κλάδο, που θεωρεί ότι υπήρξε άνιση μεταχείριση ανάμεσα στα προϊόντα που προσφέρουν τα ΤΕΑ και στα Ομαδικά Ασφαλιστήρια Συνταξιοδοτικά Συμβόλαια (ΟΑΣ).

Σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο υπουργείο Εργασίας, από τους φορείς, τα θέματα που συζητούνται και χρήζουν παρέμβασης αφορούν:

– Τη διευκόλυνση της φορητότητας των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μεταξύ φορέων του δεύτερου πυλώνα, δηλαδή την ανταλλαγή ασφαλισμένων μεταξύ ΤΕΑ και ομαδικών συμβολαίων.

– Τη μείωση του κόστους λειτουργίας και διαχείρισης των ΤΕΑ μέσω ειδικών φοροαπαλλαγών.

– Τη δημιουργία πλατφόρμας συνταξιοδοτικών πληροφοριών που θα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν (και να συγκρίνουν) ανά πάσα στιγμή τις παροχές.

Προηγούμενες βελτιώσεις

Τον Φεβρουάριο είχαν ψηφιστεί μικρές βελτιωτικές αλλαγές με στόχο την καλύτερη λειτουργία των ΤΕΑ. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε το πλαφόν των ετήσιων εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών στα ΤΕΑ, ενώ συνυπολογίζονται πλέον στις απαλλαγές εισοδήματος και οι εισφορές για ιατροφαρμακευτική κάλυψη μελών οικογένειας εργαζομένου σε ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης. Ανάλογη απαλλαγή ισχύει και για αντίστοιχη κάλυψη μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από εργαζόμενο και εργοδότη υπέρ ΤΕΑ ή στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ετησίως και σωρευτικά:

α) Για μισθωτούς, το 20% του αθροίσματος των ακαθάριστων αποδοχών και των παροχών σε είδος.

β) Για μη μισθωτούς, το ποσό των 20.000 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Οι συντελεστές φορολόγησης ορίζονται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης για τις παροχές που καταβάλλονται από τα ΤΕΑ (έως 20% για εφάπαξ, έως 10% για σύνταξη). Υπάρχει προσαύξηση 50% για πρόωρη ρευστοποίηση. Για όσους ασφαλίζονται άνω των 55 ετών, οι συντελεστές προσαυξάνονται κατά 5% για κάθε έτος που υπολείπεται των πέντε ετών ασφάλισης· στο συγκεκριμένο πέναλτι αναμένονται αλλαγές.

Ενεργητικό 2,54 δισ. ευρώ

Την ίδια ώρα, στα 2,54 δισ. ευρώ έφτασε η αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης κατά το α’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η συνολική αξία αυξήθηκε κατά 30 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 2.543 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων αυξήθηκαν κατά 5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 78 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού έφθασε το 3,1%, έναντι 2,9% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αξία των τοποθετήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 1.148 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2025, έναντι 1.124 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές κυβερνητικών ομολόγων εσωτερικού αλλά και χωρών της ζώνης του ευρώ.

Η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 843 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2025, έναντι 836 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα, η αξία των τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα 423 εκατ. ευρώ, έναντι 427 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω καθαρών πωλήσεων μετοχών εξωτερικού, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από ανατιμήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

