Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές

Σχεδόν 6 εκατομμύρια εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης στις ΗΠΑ χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου κέρδισαν τουλάχιστον 100.000 δολάρια το 2023, σύμφωνα με μια έκθεση της πλατφόρμας Lending Tree, η οποία ανέλυσε τα τελευταία δεδομένα από την Αμερικανική Κοινοτική Έρευνα του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ.

Η μελέτη ρίχνει φως σε ορισμένες εναλλακτικές διαδρομές προς μια καριέρα με υψηλές αποδοχές που δεν απαιτούν πτυχίο τετραετούς φοίτησης.

«Αυτή η έκθεση είναι μια αρκετά σαφής απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να πάτε στο πανεπιστήμιο για να κερδίσετε ένα πραγματικά σημαντικό εισόδημα, και αν σκέφτεστε να ακολουθήσετε μια διαφορετική πορεία, υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύετε ότι σε πάρα πολλούς τομείς μπορείτε να είστε εξίσου επιτυχημένοι και εξίσου οικονομικά σταθεροί χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου», δήλωσε ο Matt Schulz, επικεφαλής αναλυτής καταναλωτικών χρηματοοικονομικών στην Lending Tree, στο CBS MoneyWatch.

Τα 5,7 εκατομμύρια, ή το 9%, των μη πτυχιούχων που κερδίζουν εξαψήφιους μισθούς εργάζονταν σε διάφορους τομείς, όπως ανάπτυξη λογισμικού, οδήγηση φορτηγών, επισκευή ανελκυστήρων και άλλα, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η έκθεση δημοσιεύεται σε μια εποχή που πολλοί νέοι αμφισβητούν το κόστος και την αξία ενός πτυχίου πανεπιστημίου και αξιολογούν αν τα οφέλη αξίζουν το σημαντικό φοιτητικό χρέος που συχνά απαιτεί η απόκτηση ενός πτυχίου.

Τα τελευταία 10 χρόνια, οι νέοι εργαζόμενοι χωρίς πτυχίο έχουν δει τα εισοδήματά τους να αυξάνονται, σύμφωνα με μια μελέτη του Pew Research Center για το 2024.

Εν μέσω αυξανόμενων δαπανών για δίδακτρα και αυξανόμενου φοιτητικού χρέους, το 29% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δηλώνει ότι το κόστος των σπουδών δεν αξίζει τον κόπο, σύμφωνα με την έρευνα.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων που απέκτησαν πρόσφατα πτυχίο κολεγίου ήταν κοντά στο 6% νωρίτερα φέτος, πάνω από τον εθνικό μέσο όρο του 4,2%. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός εργοδοτών στρέφεται προς την τεχνητή νοημοσύνη για την εκτέλεση εργασιών που προηγουμένως έκαναν οι εργαζόμενοι αρχάριοι, σύμφωνα με οικονομολόγους.

Θέσεις εργασίας χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου που μπορούν να αποφέρουν 100.000 δολάρια

Σύμφωνα με την Lending Tree, τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου το 2023 κέρδισαν εξαψήφια ποσά σε 20 επαγγέλματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προγραμματιστές λογισμικού, μηχανικοί πωλήσεων, πιλότοι αεροσκαφών, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι.

Στην λίστα της Lending Tree περιλαμβάνονται επίσης διευθύνοντες σύμβουλοι που δεν αποφοίτησαν ποτέ από το πανεπιστήμιο, με το 64% να κερδίζει τουλάχιστον έξι ψηφία. Βεβαίως, η μελέτη δεν υποδηλώνει ότι οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει να αναμένουν να ανέβουν σε θέσεις εκτελεστικού επιπέδου χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου.

Αντίθετα, το υψηλό ποσοστό των μη πτυχιούχων που κερδίζουν έξι ψηφία ως διευθύνοντες σύμβουλοι αντιπροσωπεύει πιθανώς εργαζόμενους που έχουν ξεκινήσει τη δική τους επιχείρηση, σύμφωνα με τον Schulz.

«Αυτό δείχνει τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η ίδρυση μιας μικρής επιχείρησης σήμερα», είπε.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Lending Tree, τα επαγγέλματα αυτά έχουν το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων χωρίς πτυχίο που κερδίζουν εξαψήφια εισοδήματα:

Διευθύνοντες σύμβουλοι

Διευθυντές αρχιτεκτονικής και μηχανικής

Προγραμματιστές λογισμικού

Μηχανικοί πωλήσεων

Διευθυντές υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων

Χειριστές, διανομείς και αποστολείς σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Εγκαταστάτες και επισκευαστές ανελκυστήρων

Αρχιτέκτονες δικτύων υπολογιστών

Μηχανικοί υπολογιστών

Επόπτες πυρόσβεσης

Αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών

Μηχανικοί πετρελαίου, ορυκτών και γεωλόγοι

Μηχανικοί και χειριστές ατμομηχανών

Πιλότοι αεροσκαφών και μηχανικοί πτήσης

Μηχανικοί αεροδιαστημικής

Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτροφόρων καλωδίων

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και ειδικοί αεροδρομικών λειτουργιών

Διευθυντές πωλήσεων

Πυρηνικοί τεχνικοί

Σε ορισμένες εταιρείες δεν απαιτείται πλέον πτυχίο πανεπιστημίου

Όλο και περισσότερες εταιρείες δίνουν λιγότερη έμφαση στο πτυχίο πανεπιστημίου, με πολλές από αυτές να χαλαρώνουν τις απαιτήσεις για τους υποψηφίους.

«Για πολύ καιρό, το πτυχίο πανεπιστημίου ήταν μια αυστηρή απαίτηση για τις θέσεις εργασίας», είπε ο Schulz.

«Αυτό δεν ισχύει πλέον πάντα, και αυτό ανοίγει πολλές ευκαιρίες για άτομα που στο παρελθόν είχαν κλειστές πόρτες μπροστά τους».

Η Lending Tree διαπίστωσε επίσης ότι το Σαν Φρανσίσκο, το Σιάτλ της Ουάσιγκτον και το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας κατατάσσονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση ως οι πόλεις όπου οι εργαζόμενοι χωρίς πτυχίο έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίζουν εξαψήφια εισοδήματα.

Αντίθετα, στο Ελ Πάσο του Τέξας και στο Γκρήνσμπορο της Βόρειας Καρολίνας, μόνο το 4,9% των εργαζομένων χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου κερδίζουν εξαψήφια εισοδήματα.