Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών: μύθοι και πραγματικότητα
Opinion 30 Αυγούστου 2025 | 11:00

Ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών: μύθοι και πραγματικότητα

Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών παρουσιάζεται ως πανάκεια. Όμως, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα

Παναγιώτης Σωτήρης
ΆποψηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Spotlight

Η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με τη διοίκηση της FED, με αφορμή την απόφασή του να απολύσει την Λίζα Κουκ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της, θεωρήθηκε ενδεικτική του τρόπου που αμφισβητεί την αναγκαία ανεξαρτησία που πρέπει να έχουν οι κεντρικές τράπεζες.

Και όντως στον πυρήνα της επιλογής του Αμερικανού προέδρου είναι το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν έχει μέχρι τώρα ικανοποιήσει το αίτημά του για μείωση των επιτοκίων ώστε να τονωθεί η αμερικανική οικονομία.

Η αντίδραση των περισσότερων οικονομολόγων και σχολιαστών ήταν να καταγγείλουν αυτή την παρέμβαση σε έναν θεσμό που υποτίθεται ότι πρέπει να είναι έξω από πολιτικές παρεμβάσεις για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, που ειδικά στις ΗΠΑ δομείται γύρω από την διπλή απαίτηση της σταθερότητας των τιμών και της πλήρους απασχόλησης.

Βεβαίως η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δεν ήταν πάντα ακριβώς ανεξάρτητη. Η ανεξαρτησία της κατοχυρώθηκε το 1951 όταν απαλλάχτηκε από την υποχρέωση που είχε από το 1942 και μετά να κρατάει το μακροπρόθεσμο επιτόκιο κάτω από το 2,5% για να βοηθηθεί η χρηματοδότηση της αμερικανικής συμμετοχής στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ώστε να κρατηθούν χαμηλά τα κόστη εξυπηρέτησης του χρέους. Πρακτικά, μετά το 1951 η FED απέκτησε την ανεξαρτησία να ανεβάζει τα επιτόκια για να καταπολεμά τον πληθωρισμό – αν και οι πιέσεις δεν σταμάτησαν με αποτέλεσμα αρκετοί ακόμη να αποδίδουν την έκρηξη πληθωρισμού στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και μετά στις πιέσεις των προέδρων Τζόνσον και Νίξον να κρατηθούν χαμηλά τα επιτόκια.

Σταδιακά πάντως η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών άρχισε να αντιμετωπίζεται ως θέσφατο. Διαμορφώθηκε ένα ολόκληρο αφήγημα σύμφωνα με το οποίο όταν οι κεντρικές τράπεζες δεν είναι ανεξάρτητες  υποχρεώνονται να κρατούν χαμηλά επιτόκια τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό, πιέζονται από κυβερνήσεις να «τυπώσουν χρήμα» και γενικά θα τείνουν να πάρουν ανορθολογικές αποφάσεις.

Μάλιστα, αυτό το αφήγημα ενισχύθηκε από διάφορες μελέτες που αποδεικνύουν τη συσχέτιση ανάμεσα στην ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών με την υποχώρηση του πληθωρισμού. Βεβαίως, μια προσεκτική ματιά δείχνει ότι ο αιτιώδης δεσμός δεν είναι τόσο προφανής. Η περίοδος που συνήθως χρησιμοποιείται ως απόδειξη της αποτελεσματικότητας της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών, σχηματικά από τη δεκαετία του 1990 έως τα τέλη της δεκαετίας του 2010, ήταν ούτως ή άλλως μια περίοδος χαμηλού πληθωρισμού κατά βάση επειδή παγκοσμίως επιβραδύνθηκαν οι ρυθμοί ανάπτυξης. Το αποκορύφωμα ήταν ότι ούτως ή άλλως είχαμε δυναμικές αποπληθωρισμού ακόμη και με πολύ χαμηλά επιτόκια.

Επιπλέον, το επιχείρημα ότι οι κεντρικές τράπεζες αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας είτε απέναντι στον πληθωρισμό, είτε απέναντι στην ύφεση σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε μια πίστη στη «μαγική δύναμη» των επιτοκίων και της νομισματικής πολιτικής. Στην πραγματικότητα, ο πληθωρισμός είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από την απλή διόγκωση της νομισματικής κυκλοφορίας, ούτε προκαλείται μόνο από την πλεονάζουσα ζήτηση ή τις αυξήσεις στους μισθούς, ενώ η οικονομική ανάπτυξη δεν εξαρτάται απλώς από την φτηνή χρηματοδότηση αλλά και παραμέτρους όπως η παραγωγικότητα και η κερδοφορία. Μια ματιά στην ιστορία τόσο των πρόσφατων περιόδων ύφεσης όσο και του πληθωρισμού, δείχνει τα όρια των μονοσήμαντων απαντήσεων.

Και τις περισσότερες φορές τις απαντήσεις αυτές τις δίνουν μαζί οι κεντρικές τράπεζες και οι αντίστοιχες κυβερνήσεις, δηλαδή «πολιτικές παρεμβάσεις» και ανεξάρτητες διοικήσεις κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Ορισμένοι βεβαίως μπορούν πάντα να επικαλούνται το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε τελική ανάλυση εδώ έχουμε να κάνουμε με μια οριακή εκδοχή ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας, αφού έχουμε να κάνουμε με μια κεντρική τράπεζα που σχεδιάστηκε ως υπερεθνικός θεσμός ακριβώς για να μην υφίσταται τον έλεγχο καμίας εθνικής κυβέρνησης. Και μπορεί να υπάρχει μια ολόκληρη μυθολογία για το whatever it takes του Ντράγκι ως «ηρωικό» παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα, εντούτοις όποιος παρακολουθήσει όλες τις επιλογές της ΕΚΤ – και τις μεγάλες μετατοπίσεις της – θα διαπιστώσει την βαθιά πολιτική λογική της και τον συντονισμό της με τον τρόπο που μετατοπιζόταν και η συναίνεση σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών. Ούτε βεβαίως αποδείχτηκε και η ΕΚΤ περισσότερο αποτελεσματική από την FED ως προς την αντιστροφή βασικών οικονομικών τάσεων, είτε επρόκειτο για την οικονομική στασιμότητα είτε επρόκειτο για τις πληθωριστικές τάσεις.

Στην πραγματικότητα η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών συνέπεσε σε μεγάλο βαθμό με μια περίοδο όπου καλλιεργήθηκε η αντίληψη ότι η οικονομία λειτουργεί καλύτερα όταν οι δυνάμεις της αγοράς αφήνονται ελεύθερες χωρίς παρεμβάσεις και όπου οι «τεχνοκράτες» θεωρήθηκαν πολύ προτιμότεροι από τους πολιτικούς (και τους συνδικαλιστές). Επιπλέον, μια τέτοια κατεύθυνση βόλευε και τις κυβερνήσεις αφού μπορούσαν να απαλλάσσονται από μέρος του πολιτικού κόστους.

Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν επί της ουσίας η οικονομική πολιτική να τίθεται εκτός δημοκρατικής πολιτικής συζήτησης, ως ένα αμιγώς τεχνικό θέμα. Αυτό παράβλεπε ότι η κατάσταση της οικονομίας και οι κοινωνικές της επιπτώσεις, δηλαδή το εάν οι κοινωνίες αποκτούν μεγαλύτερη ευημερία και πώς αυτή κατανέμεται, δεν είναι τεχνικά ζητήματα αλλά στρατηγικά πολιτικά ερωτήματα. Δεν εξηγεί γιατί, για παράδειγμα, κατάρρευσε ο υποτιθέμενος εγγενής οικονομικός ορθολογισμός των αγορών το 2008 – μια κρίση που οι κεντρικές τράπεζες δεν πρόβλεψαν, ούτε και απέτρεψε ενώ για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις ουσιαστικά ξέχασαν την προηγούμενη «ορθοδοξία» τους – ούτε και τα όρια των αντιπληθωριστικών πολιτικών.

Γι’ αυτόν τον λόγο αντί για την τελετουργική επίκληση της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών, ίσως να ήταν προτιμότερο να δούμε πώς και αυτή η πλευρά της οικονομικής πολιτικής θα μπορούσε να γίνει τμήμα μιας ευρύτερης δημοκρατικής συζήτησης για το πώς η οικονομία θα υπηρετεί την κοινωνία και όχι το αντίθετο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Economy
Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
in - analysis
Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;
Προοπτικές και δυσκολίες 17.08.25

Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;

Το πιο βασικό αποτέλεσμα της συνάντησης Πούτιν και Τραμπ φαίνεται να είναι η αποδοχή από τις ΗΠΑ της ανάγκης για ειρηνευτική συμφωνία και όχι εκεχειρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η «ακινησία» στη λειτουργία του πολιτεύματος
in - analysis 05.08.25

Η «ακινησία» στη λειτουργία του πολιτεύματος

Ποιος θα αποφασίσει για το εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής στη συζήτηση των προτάσεων για τη σύσταση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Σπύρος Βλαχόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
DLD: Η «αόρατη» γλωσσική διαταραχή που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά θεωρείται τεμπελιά ή δυσλεξία
Τα σημάδια 30.08.25

Τι είναι η «αόρατη» διαταραχή DLD που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά παρερμηνεύεται ως τεμπελιά ή δυσλεξία

Πολλά παιδιά με DLD φαίνονται να επικοινωνούν φυσιολογικά σε καθημερινές συζητήσεις, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν το γλωσσικό περιεχόμενο γίνεται πιο σύνθετο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν
Έλεγχοι 30.08.25

Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν, λέει ο Θεοδωρικάκος

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη
«Υποβάθμιση» 30.08.25

Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού είδε ότι τα αρχικά σχέδια να πνίξει με μπετόν το κέντρο της πόλης δεν είχαν υποστήριξη, αποφάσισε να τιμωρήσει τη Θεσσαλονίκη. Όσα ανακοίνωσε ουσιαστικά υποβαθμίζουν την πόλη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Καναδάς: Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως
Στον Καναδά 30.08.25

Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως

Ομάδες για τα πολιτικά δικαιώματα στον Καναδά χαρακτήρισαν το μέτρο για τη δημόσια προσευχή «ανησυχητικό» καθώς στοχοποιεί θρησκευτικές μειονότητες και παραβιάζει «βασικές δημοκρατικές ελευθερίες»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 30.08.25

Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ

«Η διαφθορά, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα, η εργαλειοποίηση των θεσμών έχουν τραυματίσει βαθιά τη Δημοκρατία», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα
Απουσία Σχεδιασμού 30.08.25

Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα

Η καθηγήτρια Αλεξάνδρα Τραγάκη, ο μαιευτήρας Στέφανος Χανδακάς και ο δήμαρχος του Αη Στρατή, μιλούν στο in για τις σωστές και τις λάθος πολιτικές γύρω από το ζήτημα του δημογραφικού στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς
Συνελήφθη 30.08.25

Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς

Οι αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του 62χρονου που φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά στην Κάντζα

Σύνταξη
Βόλος: Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί την περιοχή
Ανακοίνωση ΔΕΥΑΜΒ 30.08.25

Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί τον Βόλο

Ο αγωγός ήταν κοντά στις πηγές στο βουνό, όπου δεν εξελίσσεται κανένα έργο κοινής ωφέλειας, και σπασμένος από το πάνω μέρος - Σκαπτικό μηχάνημα φαίνεται να χρησιμοποίησαν οι χρυσοθήρες

Σύνταξη
Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)
Μπάσκετ 30.08.25

Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)

Χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με τριετή αναστολή, ήταν η ποινή που επέβαλε η FIBA στον Φίλιπ Πετρούσεφ για εκτός φάσης γροθιά σε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια του Πορτογαλία – Σερβία.

Σύνταξη
Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
Φρίκη 30.08.25

Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια
Εναέρια πλάνα 30.08.25

Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια

Από την πρώτη δημοσίευση πριν από 16 χρόνια, πλέον δεν γίνεται εκδήλωση χωρίς τον παπά –όπως λένε και οι κάτοικοι του Βοΐου– και η αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου, ακόμη και εκτός συνόρων, ολοένα και μεγαλώνει

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Απόρρητο