newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μαλί: Τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν στρατηγική τοποθεσία και επέβαλαν τους κανόνες τους
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 02:30

Μαλί: Τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν στρατηγική τοποθεσία και επέβαλαν τους κανόνες τους

Το έλεγχο στρατηγικής τοποθεσίας στο κεντρικό Μαλί πήραν τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα και επέβαλαν του κανόνες τους στους κατοίκους: περιορισμοί στις γυναίκες, απαγόρευση μουσικής, τσιγάρων και αλκοόλ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα πήραν τον έλεγχο της στρατηγικής τοποθεσίας Φαραμπούγκου στο κεντρικό Μαλί, επιβάλλοντας τον δικό τους νόμο στους κατοίκους, μια εβδομάδα αφότου κατέλαβαν το στρατόπεδο της πόλης, δήλωσαν τοπικές πηγές την Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, πυρομαχικά υπό τη σημαία των τζιχαντιστών στο Φαραμπούγκου).

Σε ένα πλαίσιο αναζωπύρωσης της τζιχαντιστικής βίας σε αυτήν τη χώρα του Σαχέλ, η κατάληψη του Φαραμπούγκου έχει συμβολικό χαρακτήρα. Ενα από τα πρώτα μέτρα της χούντας, η οποία πήρε την εξουσία το 2020 ήταν να βάλει τέλος στον αποκλεισμό από τζιχαντιστές αυτού του χωριού που έχει αρκετές εκατοντάδες κατοίκους.

Απαγόρευσαν τη μουσική, τα τσιγάρα, το αλκοόλ, και στις γυναίκες να βγαίνουν από το σπίτι χωρίς να καλύπτουν το κεφάλι τους

Τζιχαντιστές της Τζαμά’α Νουσράτ ουλ Ισλάμ ουά αλ Μουσλιμίν (JNIM / Ομάδα Στήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων) που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, δήλωσαν ότι κατέλαβαν το Φαραμπούγκου, σε μηνύματα που δημοσιεύθηκαν στην πλατφόρμα Al-Zallaqa της οργάνωσης αυτής.

Τοπικοί αξιωματούχοι που διέφυγαν από την περιοχή επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την Πέμπτη ότι το Φαραμπούγκου τέθηκε υπό τον έλεγχο της JNIM.

Την περασμένη εβδομάδα, ο στρατός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το στρατόπεδό του, ένα από τα μεγαλύτερα στην περιοχή, έπειτα από επίθεση τζιχαντιστών.

Στρατηγική σημασία

Εκτοτε, δεν έχει παρέμβει για να ανακτήσει τον έλεγχο του χωριού ή της βάσης του, και οι αρχές απλώς παραδέχτηκαν ότι έγινε επίθεση σε αυτήν τη στρατιωτική θέση χωρίς να αναφέρουν απολογισμό.

Οι κάτοικοι του Φαραμπούγκου πρέπει στο εξής να πληρώνουν φόρο στην JNIM και να συμμορφώνονται τους κανόνες της: απαγόρευση της μουσικής, των τσιγάρων, του αλκοόλ, ακόμη και απαγόρευση για τις γυναίκες να βγαίνουν από το σπίτι χωρίς να καλύπτουν το κεφάλι τους.

Το Φαραμπούγκου, που βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια του Μπαμακό, έχει επίσης στρατηγική σημασία λόγω της κεντρικής του θέσης στην περιφέρεια Σεγκού.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Business
ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λίβανος: 2 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε έκρηξη ισραηλινού drone
Και 2 τραυματίες 29.08.25

Εκρηξη ισραηλινού drone σκοτώνει 2 στρατιωτικούς στον Λίβανο

Στρατιωτικοί επιθεωρούσαν ισραηλινό drone μετά την πτώση του στην περιοχή της Νακούρα, στον νότιο Λίβανο, όταν εκείνο εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Γκουτέρες καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην κατάληψη της πόλης
«Θανάσιμη κλιμάκωση» 29.08.25

Ο Γκουτέρες καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην κατάληψη της Γάζας

«Οι άμαχοι στη Γάζα είναι αντιμέτωποι με ακόμη μια θανάσιμη κλιμάκωση», επισημαίνει ο ΓΓ του ΟΗΕ και καλεί το Ισραήλ να μη συνεχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης.

Σύνταξη
Ιράν: Απορρίπτει στον ΟΗΕ τις ενέργειες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα
Επιστολή 29.08.25

Το Ιράν απορρίπτει στον ΟΗΕ τις ενέργειες του Ε3 για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Το Ιράν καλεί, με επιστολή του στον Αντόνιο Γκουτέρες, «την ΕΕ να σταματήσει τις επιλεκτικές ερμηνείες και να διευκολύνει την πραγματική διπλωματία», στις συζητήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύνταξη
Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός
WFP 29.08.25

Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή... αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν στη Γάζα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29.08.25

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της
Κόσμος 28.08.25

Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Νυν και πρώην υπάλληλοι της Microsoft πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μέσα σε κτίριο της εταιρείας την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου
Στο «κλαμπ καλοπέρασης» 28.08.25

ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου

Την πρώτη του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη δεύτερη θητεία του, θα πραγματοποιήσει το Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταφερθεί στο παρελθόν κατά του Οργανισμού.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
Κόσμος 28.08.25

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα

Εάν η Χαμάς αρνηθεί, ο Σμότριτς θεωρεί ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προσαρτά ένα τμήμα του θύλακα κάθε εβδομάδα, επί τέσσερις εβδομάδες, ώστε στο τέλος να έχει υπό τον έλεγχό του σχεδόν όλη τη Λωρίδα

Σύνταξη
Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο
Επικίνδυνη ένταση 28.08.25 Upd: 22:41

Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο

Με σκληρή γλώσσα έναντι του Βλαντιμίρ Πούτιν αντέδρασαν οι Βρυξέλλες και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις επιθέσεις στις αντιπροσωπείες στο Κίεβο. Τουλάχιστον 21 οι νεκροί. Ο Τραμπ «δεν χάρηκε».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας
Κόσμος 28.08.25

Μια αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας

Το Ισραήλ διεξάγει συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη που κατοικείται από τους Δρούζους

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»
Κόσμος 28.08.25

Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»

Όλα τα πολιτικά κόμματα στην Γαλλία αντέδρασαν έντονα μετά τις δηλώσεις Μπαϊρού, ότι δεν κάλεσε σε συνομιλίες την αντιπολίτευση πριν ξεσπάσει η κρίση, επειδή εκείνος δούλευε και οι άλλοι ήταν διακοπές

Σύνταξη
Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης – Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ το 2025;
ΗΠΑ 28.08.25

Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης - Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Αμερική το 2025;

Ανάλογα με τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, το 2025 σημειώθηκαν μεταξύ 8 και 146 περιστατικά ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία σε όλες τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων
Deepfake 28.08.25

Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων

Παραποιημένες φωτογραφίες διάσημων γυναικών από την Ιταλία, μεταξύ των οποίων και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα μαζί με χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 28.08.25

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν

Η κίνηση των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων δίνει στο Ιράν 30 ημέρες για να βελτιώσει την πρόσβαση για επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του

Σύνταξη
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λίβανος: 2 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε έκρηξη ισραηλινού drone
Και 2 τραυματίες 29.08.25

Εκρηξη ισραηλινού drone σκοτώνει 2 στρατιωτικούς στον Λίβανο

Στρατιωτικοί επιθεωρούσαν ισραηλινό drone μετά την πτώση του στην περιοχή της Νακούρα, στον νότιο Λίβανο, όταν εκείνο εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Γκουτέρες καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην κατάληψη της πόλης
«Θανάσιμη κλιμάκωση» 29.08.25

Ο Γκουτέρες καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην κατάληψη της Γάζας

«Οι άμαχοι στη Γάζα είναι αντιμέτωποι με ακόμη μια θανάσιμη κλιμάκωση», επισημαίνει ο ΓΓ του ΟΗΕ και καλεί το Ισραήλ να μη συνεχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης.

Σύνταξη
Ιράν: Απορρίπτει στον ΟΗΕ τις ενέργειες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα
Επιστολή 29.08.25

Το Ιράν απορρίπτει στον ΟΗΕ τις ενέργειες του Ε3 για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Το Ιράν καλεί, με επιστολή του στον Αντόνιο Γκουτέρες, «την ΕΕ να σταματήσει τις επιλεκτικές ερμηνείες και να διευκολύνει την πραγματική διπλωματία», στις συζητήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση
Media 29.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση

Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου • Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Σύνταξη
Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός
WFP 29.08.25

Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή... αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν στη Γάζα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29.08.25

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας
Μπάσκετ 28.08.25

Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας

Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας (Πέμπτη 28/8) του Eurobasket 2025 με την Εθνική να ξεκινά νικηφόρα στη διοργάνωση μετά τη νίκη επί της Ιταλίας - Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι και λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους εκμεταλλεύονταν οι επιτήδειοι. Νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»
Αστροσυζητήσεις 28.08.25

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια της ταινίας Bugonia, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα Γιώργο Λάνθιμο που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)

Με εξαιρετική και εμφάνιση και ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (31π.), η Ελλάδα κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίας επικρατώντας με 75-66 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28.08.25

Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή από αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια που μεταφέρθηκαν με τον αέρα από το πύρινο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη στην Πάτρα

Σύνταξη
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της
Κόσμος 28.08.25

Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Νυν και πρώην υπάλληλοι της Microsoft πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μέσα σε κτίριο της εταιρείας την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο