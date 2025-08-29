Τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα πήραν τον έλεγχο της στρατηγικής τοποθεσίας Φαραμπούγκου στο κεντρικό Μαλί, επιβάλλοντας τον δικό τους νόμο στους κατοίκους, μια εβδομάδα αφότου κατέλαβαν το στρατόπεδο της πόλης, δήλωσαν τοπικές πηγές την Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, πυρομαχικά υπό τη σημαία των τζιχαντιστών στο Φαραμπούγκου).

Σε ένα πλαίσιο αναζωπύρωσης της τζιχαντιστικής βίας σε αυτήν τη χώρα του Σαχέλ, η κατάληψη του Φαραμπούγκου έχει συμβολικό χαρακτήρα. Ενα από τα πρώτα μέτρα της χούντας, η οποία πήρε την εξουσία το 2020 ήταν να βάλει τέλος στον αποκλεισμό από τζιχαντιστές αυτού του χωριού που έχει αρκετές εκατοντάδες κατοίκους.

Απαγόρευσαν τη μουσική, τα τσιγάρα, το αλκοόλ, και στις γυναίκες να βγαίνουν από το σπίτι χωρίς να καλύπτουν το κεφάλι τους

Τζιχαντιστές της Τζαμά’α Νουσράτ ουλ Ισλάμ ουά αλ Μουσλιμίν (JNIM / Ομάδα Στήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων) που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, δήλωσαν ότι κατέλαβαν το Φαραμπούγκου, σε μηνύματα που δημοσιεύθηκαν στην πλατφόρμα Al-Zallaqa της οργάνωσης αυτής.

Τοπικοί αξιωματούχοι που διέφυγαν από την περιοχή επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την Πέμπτη ότι το Φαραμπούγκου τέθηκε υπό τον έλεγχο της JNIM.

Την περασμένη εβδομάδα, ο στρατός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το στρατόπεδό του, ένα από τα μεγαλύτερα στην περιοχή, έπειτα από επίθεση τζιχαντιστών.

Στρατηγική σημασία

Εκτοτε, δεν έχει παρέμβει για να ανακτήσει τον έλεγχο του χωριού ή της βάσης του, και οι αρχές απλώς παραδέχτηκαν ότι έγινε επίθεση σε αυτήν τη στρατιωτική θέση χωρίς να αναφέρουν απολογισμό.

Οι κάτοικοι του Φαραμπούγκου πρέπει στο εξής να πληρώνουν φόρο στην JNIM και να συμμορφώνονται τους κανόνες της: απαγόρευση της μουσικής, των τσιγάρων, του αλκοόλ, ακόμη και απαγόρευση για τις γυναίκες να βγαίνουν από το σπίτι χωρίς να καλύπτουν το κεφάλι τους.

Το Φαραμπούγκου, που βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια του Μπαμακό, έχει επίσης στρατηγική σημασία λόγω της κεντρικής του θέσης στην περιφέρεια Σεγκού.

Πηγή: ΑΠΕ