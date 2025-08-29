Βιεϊρίνια: «Δύσκολη κλήρωση, με δυνατές ομάδες – Να κάνουμε το βήμα παραπάνω»

Ο ΠΑΟΚ μετά την εμφατική νίκη επί της Ριέκα πέρασε στη League Phase του Europa League και σήμερα (29/8) με την ολοκλήρωση της κλήρωσης έμαθε τους 8 αντιπάλους του. Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια μίλησε για την κλήρωση και υπογράμμισε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κληρωθεί με δύσκολους αντιπάλους, όμως με την κατάλληλη προετοιμασία ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπορεί να κυνηγήσει το κάτι παραπάνω.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Βιεϊρίνια:

«Είναι μία δύσκολη κλήρωση, με δυνατές ομάδες, όμως αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, πρέπει να παίξεις με τέτοιους αντιπάλους. Έχουμε δείξει ότι σε αυτά τα ματς είμαστε συνεπείς, θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω και να δείξουμε ότι η ομάδα είναι πολύ δυνατή και στην Ευρώπη.

Δείξαμε και κόντρα στη Ριέκα ότι η Τούμπα είναι καυτή και έχει μεγάλη δυναμική, όμως θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα κινηθούμε στο μεταγραφικό παζάρι για να γίνουμε πιο δυνατοί και έτοιμοι για τα μεγάλα ματς, όπως με Μπέτις, Λυόν, Λιλ κλπ. Πρέπει να έχουμε ένα πολύ ισχυρό και μεγάλο γκρουπ, καθώς θα παίξουμε πολλά ματς. Να έχουμε μία ποιοτική ομάδα, το δείξαμε και με τις μεταγραφικές κινήσεις, για να παλέψουμε για τους τίτλους.

Έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε και να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Τα παιχνίδια στην Ευρώπη θα μας βοηθήσουν πολύ να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Νιώθω πολύ ωραία στο νέο μου ρόλο, δεν μου λείπει ακόμη το αγωνιστικό κομμάτι, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και ελπίζω του χρόνου να είμαστε στην κλήρωση του Champions League», κατέληξε ο Βιεϊρίνια.