Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
29.08.2025 | 21:26
Ανατροπή νταλίκας στην Εγνατία Oδό - Βίντεο
Βιεϊρίνια: «Δύσκολη κλήρωση, με δυνατές ομάδες – Να κάνουμε το βήμα παραπάνω»
Europa League 29 Αυγούστου 2025 | 20:16

Βιεϊρίνια: «Δύσκολη κλήρωση, με δυνατές ομάδες – Να κάνουμε το βήμα παραπάνω»

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια σχολίασε την κλήρωση του ΠΑΟΚ και τόνισε ότι η ομάδα είναι πολύ δυνατή και μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη.

Ο ΠΑΟΚ μετά την εμφατική νίκη επί της Ριέκα πέρασε στη League Phase του Europa League και σήμερα (29/8) με την ολοκλήρωση της κλήρωσης έμαθε τους 8 αντιπάλους του. Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια μίλησε για την κλήρωση και υπογράμμισε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κληρωθεί με δύσκολους αντιπάλους, όμως με την κατάλληλη προετοιμασία ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπορεί να κυνηγήσει το κάτι παραπάνω.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Βιεϊρίνια:

«Είναι μία δύσκολη κλήρωση, με δυνατές ομάδες, όμως αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, πρέπει να παίξεις με τέτοιους αντιπάλους. Έχουμε δείξει ότι σε αυτά τα ματς είμαστε συνεπείς, θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω και να δείξουμε ότι η ομάδα είναι πολύ δυνατή και στην Ευρώπη.

Δείξαμε και κόντρα στη Ριέκα ότι η Τούμπα είναι καυτή και έχει μεγάλη δυναμική, όμως θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα κινηθούμε στο μεταγραφικό παζάρι για να γίνουμε πιο δυνατοί και έτοιμοι για τα μεγάλα ματς, όπως με Μπέτις, Λυόν, Λιλ κλπ. Πρέπει να έχουμε ένα πολύ ισχυρό και μεγάλο γκρουπ, καθώς θα παίξουμε πολλά ματς. Να έχουμε μία ποιοτική ομάδα, το δείξαμε και με τις μεταγραφικές κινήσεις, για να παλέψουμε για τους τίτλους.

Έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε και να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Τα παιχνίδια στην Ευρώπη θα μας βοηθήσουν πολύ να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Νιώθω πολύ ωραία στο νέο μου ρόλο, δεν μου λείπει ακόμη το αγωνιστικό κομμάτι, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και ελπίζω του χρόνου να είμαστε στην κλήρωση του Champions League», κατέληξε ο Βιεϊρίνια.

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)

Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Ριέκα στα playoffs του Europa League και συνέχισε το εξαιρετικό σερί των ελληνικών ομάδων κόντρα σε κροατικές – Το απόλυτο του «big-4» και ο αστερίσκος του 2008 για τον Άρη.

Σύνταξη
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
«Αρχοντικός» ΠΑΟΚ, διέλυσε (5-0) τη Ριέκα και συνεχίζει στο Europa League
Europa League 28.08.25

«Αρχοντικός» ΠΑΟΚ, διέλυσε (5-0) τη Ριέκα και συνεχίζει στο Europa League

Πέταγε φωτιές ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 2-0 στο 25’ και διέλυσε τους Κροάτες, με τον Κωνσταντέλια να δίνει ρεσιτάλ και να πετυχαίνει γκολ-ποίημα. Τρελό γλέντι στην Τούμπα, αποθέωση για παίκτες και Σαββίδη

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ριέκα
Europa League 28.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ριέκα

LIVE: ΠΑΟΚ - Ριέκα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Ριέκα, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από OPEN TV.

Σύνταξη
Γαλλία: Το αδιέξοδο του Μακρόν και τα -φρούδα;- όνειρα του Μπαϊρού για την προεδρία
Πολιτική ζυγαριά 29.08.25

Γαλλία: Το αδιέξοδο του Μακρόν και τα -φρούδα;- όνειρα του Μπαϊρού για την προεδρία

Ο Μακρόν φαίνεται ότι εξετάζει δύο υποψήφιους για να αντικαταστήσει τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραμένει αισιόδοξος ότι το ρίσκο του θα αποδώσει. Γιατί οι φιλοδοξίες του δείχνουν τα Ηλύσια Πεδία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λέτσε – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 29.08.25

LIVE: Λέτσε – Μίλαν

LIVE: Λέτσε – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λέτσε – Μίλαν, για τη 2η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία
Σημάδι αδυναμίας 29.08.25

Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την οικονομία στη Γερμανία, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια. Παράλληλα, μειώνεται η κατανάλωση.

Σύνταξη
Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού
«Κουράστηκε» 29.08.25

Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντήσει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες. Ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν συμφωνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ισραήλ σφυροκοπά τα περίχωρα της πόλης της Γάζας καθώς η στρατιωτική πίεση κλιμακώνεται
48 νεκροί 29.08.25

Το Ισραήλ σφυροκοπά τα περίχωρα της πόλης της Γάζας καθώς η στρατιωτική πίεση κλιμακώνεται

Ο στρατός του Ισραήλ ενέτεινε τις ένοπλες επιχειρήσεις γύρω από την πόλη της Γάζας την Παρασκευή, τερματίζοντας τις προσωρινές παύσεις που είχαν επιτρέψει την παράδοση βοήθειας

Σύνταξη
Νότια Ευρώπη: Ελλάδα και Ιβηρική έχουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών
Φαύλος κύκλος 29.08.25

Νότια Ευρώπη: Ελλάδα και Ιβηρική έχουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών

Οι πυρκαγιές, συνέπεια της κλιματικής κρίσης, είναι από τις βασικές αιτίες ατμοσφαιρικής ρύπανσης με σοβαρές συνέπειες για την υγεία. Ειδικά στη βαριά πληττόμενη νότια Ευρώπη από την κλιματική αλλαγή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς η Βραζιλία δίνει μαθήματα δημοκρατικής ωριμότητας στις ΗΠΑ;
Μήνυμα στον Τραμπ 29.08.25

Πώς η Βραζιλία δίνει μαθήματα δημοκρατικής ωριμότητας στις ΗΠΑ;

Τουλάχιστον προσωρινά, ο ρόλος του δημοκρατικού ενήλικα του δυτικού ημισφαιρίου έχει μετακινηθεί προς τα νότια, στην Βραζιλία -Τεστ για το πώς οι χώρες ανακάμπτουν από τον «πυρετό» του λαϊκισμού

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό: Ποιες χώρες στην Ευρώπη επιβαρύνονται περισσότερο;
Διεθνής Οικονομία 29.08.25

Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό: Ποιες χώρες στην Ευρώπη επιβαρύνονται περισσότερο;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία
Αντιδρά η Μόσχα 29.08.25

Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία η ΕΕ

«Προωθούμε ενέργειες σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια
«Ψεύτρα» 29.08.25

Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια

Η Κλόε Άιλινγκ έζησε έναν εφιάλτη. Το μοντέλο που απήχθη από το Μιλάνο για να πουληθεί σαν σκλάβα του σεξ επέζησε αλλά κατηγορήθηκε ως ψεύτρα. Το BBC θυμίζει τη σκληρή ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία
Διπλωματικός πόλεμος 29.08.25

Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία

Σε περαιτέρω ρήξη με το Ισραήλ προχωρά η Τουρκία λόγω της Γάζας. Καταγγέλλοντας το Τελ Αβίβ για γενοκτονία των Παλαιστινίων, διακόπτει όλους τους οικονομικούς δεσμούς και κλείνει τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο
Ελλάδα 29.08.25

Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο

Η Μαριάνθη είναι ένα άλογο που βρέθηκε να ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης και ακραίας παραμέλησης, εγκαταλελειμμένο σε ένα χωράφι μετά τον θάνατο του ανθρώπου που τη φρόντιζε

Σύνταξη
Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα [βίντεο]
Κόσμος 29.08.25

Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα (βίντεο)

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο πανικό στο χωριό Σαπούρ, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα της αυξανόμενης παρουσίας άγριων ζώων στις κατοικημένες περιοχές στην Ινδία

Σύνταξη
Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A

Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν διαφωνεί με τον ορισμό αγώνων σε άλλη ήπειρο και εξήγησε τους λόγους. Αντίθετος και ο επίτροπος αθλητισμού της ΕΕ: «Προδοσία»

Βάιος Μπαλάφας
ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Πόλεμος στη Γάζα 29.08.25

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή επρόκειτο να κηρύξει ανεξαρτησία της Παλαιστίνης, δυσκολεύοντας τις «διπλωματικές προσπάθειες» των ΗΠΑ να λήξει ο πόλεμος στη Γάζα.

Σύνταξη
Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
Γαλλία - Γερμανία 29.08.25

Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης - Μήπως ο δρόμος προς την άβυσσο άνοιξε;

Η Γαλλία βυθίζεται στο χάος και την οικονομική κρίση. Η Γερμανική οικονομία, που παραδοσιακά θεωρείται η «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει να βρεθεί στο… απόσπασμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αηδιασμένη» η Μελόνι από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο
Άκρατος μισογυνισμός 29.08.25

«Αηδιασμένη» η Μελόνι από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο

Η ιταλική πλατφόρμα Phica κλείνει μετά τη διανομή παραποιημένψν εικόνων της πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι και πολλών άλλων επιφανών γυναικών

Σύνταξη
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
