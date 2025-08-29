magazin
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
Culture Live 29 Αυγούστου 2025

Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΣυνέντευξηΜαρία Κωνσταντοπούλου
Vita.gr
Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Spotlight

Ο Χρήστος Λεοντής μας καλεί τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο για να υποδεχτούμε όλοι μαζί, τον παλιό και πολυαγαπημένο φίλο του Αριστοφάνη, για να συμμετέχει στο μεγάλο λαϊκό πανηγύρι που θα παρουσιάσει και θα διευθύνει ο συνθέτης με τίτλο, «Αριστοφάνεια».

Η μουσική αυτή παράσταση βασίζεται στη μουσική που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου, στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη: Αχαρνείς, Πλούτος, Εκκλησιάζουσες, Σφήκες, Ιππείς, Λυσιστράτη, Ειρήνη.

Τον Αριστοφάνη υποδύεται o Σταμάτης Κραουνάκης ενώ τους ρόλους ερμηνεύουν οι Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη, Αγγελική Τουμπανάκη, Πέτρος Δαμουλής και η Klavdia.

Λίγο πριν την παράσταση συναντήσαμε τον Χρήστο Λεοντή.

Πώς προέκυψε η ιδέα της συγκεκριμένης παράστασης;

Eίχα την τύχη στη διαδρομή της καλλιτεχνικής μου δραστηριότητας να συνεργαστώ με ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο δημιουργικό υπήρχε στον χώρο του θεάτρου, τον Κουν, τον Λαζάνη, τον Μίμη τον Κουγιουμτζή, τον Μπάκα και άλλους συνεργάτες, όπως ο Φωτόπουλος, ο Τσαρούχης, η Συνοδινού, πάρα πολλοί, ό,τι καλύτερο υπήρχε στον τόπο μας, με αποτέλεσμα να αγαπήσω και να αγκαλιάσω το θέατρο με τη μεγαλύτερη αγκαλιά που θα μπορούσα.

Αποτέλεσμα αυτής της αγάπης και αυτής της δραστηριότητας ήταν να προκύψει ένα υλικό, ιδιαίτερα στον Αριστοφάνη, το οποίο, απ’ ό,τι φάνηκε από τις θεατρικές παραστάσεις αλλά και από τις μετέπειτα παρουσιάσεις με τη μία ή την άλλη μορφή, είχε μια καταπληκτική επικοινωνία και επαφή με τον κόσμο.

Περνούσε καλά ο κόσμος, διασκέδαζε, αισθανόταν μια ευφορία από την αμεσότητα και την εξωστρέφεια που υπήρχε σε αυτές τις μελωδίες.

Έχοντας ένα πολύ πλούσιο υλικό, θεώρησα πολύ ουσιαστικό και φυσικό, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά της εποχής μας, που δεν είχε την τύχη να παρακολουθήσει αυτές τις παραστάσεις και να χαρεί και τον Αριστοφάνη και τις μουσικές αυτές, να ξαναεργαστώ πάνω στο υλικό αυτό, με μορφή πια ενός μουσικού θεάτρου και όχι μιας απλής συναυλίας – υπάρχουν πολλά θεατρικά στοιχεία στην παράσταση που ετοιμάζουμε.

Αυτός ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο ένιωσα την ανάγκη να παρουσιάσω αυτή την παράσταση.

Βέβαια, είχα ζητήσει από το Φεστιβάλ Αθηνών να παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, γιατί εκεί πρωτοακούστηκαν όλες αυτές οι μουσικές.

Δυστυχώς, με απέρριψαν για άλλη μία φορά, γιατί δε συνάδω.!!!! φαίνεται, ούτε με τη νοοτροπία ούτε με το γούστο ούτε με τον ανύπαρκτο προγραμματισμό, απ’ ό,τι λένε..

Πιστεύω και φιλοδοξώ να μείνει αυτή η παράσταση αξέχαστη σε όσους παρευρεθούν.

YouTube thumbnail

Μιλήστε μας για τη συνεργασία με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Με τον Σταμάτη μας συνδέει μια περίεργη σχέση, μια χημεία θα έλεγα, παρόλο που δεν κάνουμε παρέα, εργάζεται κι αυτός, εργάζομαι κι εγώ.

Όμως τον αισθάνομαι πολύ κοντινό μου φίλο, τον αγαπώ πάρα πολύ και θαυμάζω και τη θεατρική του υπόσταση, γιατί είναι όλος θέατρο.

Η μουσική του νομίζω ότι έχει ένα στοιχείο πέρα για πέρα θεατρικό. Τόσο τα τραγούδια του που κυκλοφορούν όσο και οι θεατρικές του εργασίες.

Τον έχω δει και σε παραστάσεις θεατρικές, πχ στο « Duende», που είχε κάνει με το Θέατρο Τέχνης στη Φρυνίχου, όπως και στο Ηρώδειο με Ντάριο Φο και τον θαύμασα πάρα πολύ και ως ηθοποιό!

Φυσικό ήταν λοιπόν και λόγω του ταλέντου του αλλά και λόγω της χημείας που έχουμε μεταξύ μας, να απευθυνθώ σε αυτόν και να εκμυστηρευτώ την ιδέα που είχα για το ανέβασμα των «Αριστοφανείων».

Και επειδή είχα και την ιδέα να καλέσω και επί σκηνής τον ίδιο τον Αριστοφάνη, ποιος άλλος θα μπορούσε να τον υποδυθεί εκτός από τον Σταμάτη φυσικά;

Ο ενθουσιασμός του ήταν, μπορώ να πω, μεγαλύτερος και από τον δικό μου και έτσι έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία.

Ενώ όλη την παράσταση την έχω σχεδιάσει, την έχω σεναριοποιήσει κατά κάποιον τρόπο, στον Σταμάτη έχω πει «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»

Τα ενδιάμεσα κείμενα, τα οποία θα προηγούνται κάθε ενότητας-κωμωδίας, είναι δικά του, σε συνεργασία με την Ευανθία Στιβανάκη. Έτσι προσδοκώ και απ’ ό,τι φαίνεται η παρουσία του θα είναι μοναδική και αξιοθαύμαστη!

Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.»

Πόσο σύγχρονος παραμένει ο λόγος του Αριστοφάνη στις μέρες μας;

«Πώς μπορεί να μην είναι σύγχρονος όταν η σάτιρά του, σε όλο του σχεδόν το έργο, απευθύνεται στον κόσμο για να ξεσκεπάσει τα τεκταινόμενα της εποχής εκείνης, που, ας το σκεφτεί ο καθένας από μας, αν έχουν κάποια σχέση με τα τωρινά.

Για παράδειγμα, αυτή η ανηθικότητα που υπάρχει, η δυσωδία,  η δημαγωγία, η δικομανία, η πλεονεξία, η κακοποίηση της  δικαιοσύνης και πάνω απ’ όλα φυσικά ο πόλεμος, γιατί ο Αριστοφάνης δεν ήταν ένας απλός σχολιαστής της επικαιρότητας.

Πάνω απ’ όλα ήταν ΠΟΙΗΤΗΣ.

Οι ανατροπές του, ο σαρκασμός και το χωρατό του, η άτεγκτη και διεισδυτική ματιά του, το θάρρος, η άναρχη συμπεριφορά και η γήινη προέλευση των ιδεών του, η σχεδόν αφελής και παιδιάστική επιχειρηματολογία του και η ποιητική και ονειροπαρμένη γραφή του.

Για να μην πω άλλα στοιχεία, διδακτικά, ιστορικά στοιχεία, που αντλούμε από τις κωμωδίες του για εκείνη την εποχή.

Επίσης, όπως έχει πει και ο ίδιος, ο ρόλος της κωμωδίας είναι και παιδαγωγικός και ιστορικός και, κυρίως, χρήσιμος για την κοινωνία.

Αυτά νομίζω είναι τα στοιχεία που μπορεί να σκεφτεί κανείς αν έχουν κάποια ομοιότητα με τη σημερινή εποχή.»

Πώς νιώθετε που η παράστασή σας ανεβαίνει στο Ηρώδειο; Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε μέσω αυτής στο κοινό;

«Δεν ξέρω τι άλλο μήνυμα θα ήθελα να στείλω εκτός από αυτά που ανέφερα πιο μπροστά.

Θα μπορούσα ίσως να συμπληρώσω την ομορφιά και οι αξίες που δίνει στον σύγχρονο άνθρωπο η επαφή με μια ειλικρινή και άδολη προσέγγιση αυτών των κειμένων – σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης, είτε μουσική είτε λογοτεχνία είτε θέατρο.

Η ομορφιά αυτή, μέσα στη δηλητηριώδη ατμόσφαιρα που ζούμε σήμερα, της ασχήμιας, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι χρησιμότερο για τη σημερινή κοινωνία.

Όσο για το ότι ανεβαίνει στο Ηρώδειο, πού αλλού θα μπορούσε να ανέβει παρά σε ένα μεγάλο χώρο.

Δεν έχουμε και πολλούς χώρους για να μπορεί να ανέβει ένα λαϊκό έργο, όποιο κι αν είναι αυτό.

Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους θαυμάσιους ανθρώπους και υπέροχους συνεργάτες σε αυτή την παράσταση.

Τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον Διονύση  Φωτόπουλο, που βοήθησε και ηθικά, συμβουλευτικά, αλλά και με ένα μέρος της υπέροχης δουλειάς του, προσφέροντας την αυθεντική κούκλα της ειρήνης που είχαμε χρησιμοποιήσει στην  ομώνυμη παράσταση του Θεάτρου Τέχνης το 1977, για να παρουσιαστεί και αυτή στα «Αριστοφάνεια».

Και φυσικά όλους τους συνεργάτες, μουσικούς, τραγουδιστές, χορωδούς και μαέστρους των χορωδιών. Δεν είναι εύκολο να τους ονοματίσω όλους εδώ, γιατί θα είμαστε γύρω στα 100 άτομα επί σκηνής!

Τους ευχαριστώ όλους!»

Συντελεστές:

Συμμετέχουν 3 Χοροί & 2 Ορχήστρες
Λαϊκή Ορχήστρα Χρήστου Λεοντή & οι Polis Ensemble.

Οι Τρείς χορωδίες που αποτελούν τον Χορό είναι:

Οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, το Φωνητικό σύνολο «Διαφωνία» και η Xορωδία του CGS (Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα) που θα συνοδεύσει την Klavdia στο «Τραγούδι της Ειρήνης».

Διευθύνει ο Χρήστος Λεοντής

Κείμενα: Ευανθία Στιβανάκη, Σταμάτης Κραουνάκης

Χοροθεσία – Φωτισμοί: Κωστής Καπελώνης

Ενδυματολογική επιμέλεια: Κατερίνα Σωτηρίου

Μουσική διδασκαλία:

Μαρίvα Χρονοπούλου (Θέατρο Τέχνης)

Θανάσης Αρβανίτης (Διαφωνία)

Ματθαία Σπιταδάκη, Φαίη Ηλιοπούλου (Εκπαιδευτήρια CGS)

Το εικαστικό της αφίσας είναι του Διονύση Φωτόπουλου από τους Αχαρνής – Κουν 1975 και τον ευχαριστούμε.

Προπώληση εισιτηρίων

Intickets.gr

