Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε έναν 63χρονο Ανωγειανό που γύρισε στο σπίτι του την Πέμπτη, μαζί με τη σύζυγό του, από διακοπές.

Ευτυχώς, κανείς από τους ενοίκους του σπιτιού δεν βρισκόταν στο σπίτι που δέχθηκε τα πυρά αγνώστων

Το ζευγάρι είδε… γαζωμένο το σπίτι.

Όπως γράφει η τοπική εφημερίδα ΑΝΩΓΗ, άγνωστοι είχαν ρίξει τέσσερις σφαίρες, με τις δύο από αυτές να έχουν μπει στο εσωτερικό της οικίας και να έχουν προκαλέσει ζημιές στο καλοριφέρ και σε έπιπλα.

Ευτυχώς τόσο οι ιδιοκτήτες του σπιτιού όσο και τα δύο παιδιά τους, που είναι φοιτητές, έλειπαν από το σπίτι.

Δείτε φωτογραφίες:

Τι δήλωσε ο 63χρονος για το περιστατικό στα Ανώγεια

Ο 63χρονος μίλησε στην ΑΝΩΓΗ για ό,τι συνέβη: «Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου.

Πιστεύω ότι το γεγονός αφορά ανήλικους μέσα από το αυτοκίνητο εν κινήσει ο οδηγός και με το αριστερό χέρι έξω από το αμάξι πυροβολούσε και το όπλο ίσως του έφυγε και κλώτσησε και οι σφαίρες έφυγαν ανεξέλεγκτα προς το σπίτι μου.

Ευτυχώς λείπαμε όλοι καθώς αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο σπίτι κινδύνευε άμεσα η ζωή τους.

Θέλω να ακούσουν το γεγονός ότι γονείς και επιτέλους να πάρουν τα όπλα και τα αμάξια από τα χέρια των ανηλίκων παιδιών τους. Τα όπλα δεν είναι παιχνίδια για να τα κρατούν κάποιοι που ούτε να τα χειριστούν ξέρουν και ακόμα χειρότερα να τα έχουν όταν έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

Ελπίζω να μην δούμε χειρότερα στο μέλλον».