# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Δείκτης Big Mac: Πόσα μπέργκερ πιάνει ο μισθός σου;
Οικονομία 29 Αυγούστου 2025 | 06:00

Ο Δείκτης Big Mac: Πόσα μπέργκερ πιάνει ο μισθός σου;

Εκτός από τις επίσημες στατιστικές για την αγοραστική δύναμη του μισθού, υπάρχει ο Δείκτης Τιμών Big Mac, που μετράει τους μισθούς με μπέργκερ. Μαντέψτε σε ποια θέση είναι η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, από το 1986 μέχρι σήμερα, το περιοδικό Economist εκδίδει κάθε χρόνο τον «Παγκόσμιο Δείκτη Βig Mac» (Big Mac Index) Ξεκίνησε σαν χιουμοριστικό γράφημα, που μετρούσε την αγοραστική δύναμη των μισθών στις χώρες του ΟΟΣΑ. Με τον καιρό κατέληξε κάτι σαν θεσμός, περιλαμβάνεται στη διεθνή βιβλιογραφία ενώ έχει γεννήσει  και τον όρο «burgernomics» — τα οικονομικά δια μέσω των μπέργκερ.

Πλέον ο δείκτης έχει μετονομαστεί σε «ΜcWages Index», για να είναι πιο άμεση η σύνδεση με τους μισθούς. Η ιδέα όμως πίσω από αυτόν  παραμένει η ίδια. Ο δείκτης των «μπεργκερο-μισθών» μιμείται, με υπεραπλουστευμένο (μπακαλίστικο θα έλεγε κανείς) τρόπο, τη λογική των Ισοτιμιών Αγοραστικής Δύναμης (ΙΑΔ ή PPP – Puchasing Power Parities).

Η αγοραστική δύναμη… σε μπέργκερ

O Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης χρησιμεύουν για να συγκρίνουν το επίπεδο τιμών και το κόστος ζωής σε διαφορετικές χώρες, με βάση ένα κοινό καλάθι αγαθών και υπηρεσιών. Οι φωστήρες του Economist είπαν γιατί να κουραζόμαστε, και να μην επικεντρώσουμε στο κατεξοχήν παγκοσμιοποιημένο αγαθό, που όπως η Κόκα Κόλα πάει παντού και με όλα: το μπέργκερ Big Mac της πολυεθνικής αλυσίδας γρήγορου φαγητού McDonalnds.

Όπως εξηγεί το νέο σχετικό δημοσίευμα για τους Mc-Mισθούς, ο δείκτης McWages του Economist, δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να μετατρέπει τους μισθούς σε …μπιφτέκια ή μάλλον σε τυποιημένα και πανομοιότυπα παγκοσμίως burger.  Αντί να βασίζεται σε ασταθείς συναλλαγματικές ισοτιμίες για να συγκρίνει τους μισθούς και την αγοραστική τους δύναμη ανά τον κόσμο, δείχνει τι ποσότητες από ένα συγκεκριμένο «καλάθι αγαθών» μπορεί να αγοράσει ο μέσος μισθός σε τοπικές τιμές.

Το «καλάθι» αυτό είναι το Big Mac: Ένα παγκόσμιο κοινό πρότυπο μέτρησης της αγοραστικής δύναμης, φτιαγμένο από μπιφτέκια, ψωμάκια, τυρί, κρεμμύδια, τουρσιά, μαρούλι και σάλτσα.

Το ετήσιο αποτέλεσμα του Δείκτη Big Mac είναι ένας πρόχειρος υπολογισμός για το πού οι μισθοί «φτουράρνε» περισσότερο, σε μονάδες «μπερκγερικής» δύναμης.

Κάθε χρόνο, ενας μέσος Αμερικανός εργαζόμενος μπορεί να αγοράσει έξι φορές περισσότερα Big Macs στη χώρα του από ό,τι ένας εργαζόμενος στο Μεξικό. Δεν προκαλεί έκπληξη, ότι η Ελλάδα είναι προτελευταία στην κατάταξη του πρώην δείκτη Βig Mac – νυν Δείκτη Μc Μισθών του Εconomist.

Η Ελλάδα στην προτελευταία θέση της διεθνούς κατάταξης στον Δείκτη Μισθών Big Mac / πηγή: Economist

Ο δείκτης των Mc Mισθών

O μέσος Έλληνας εργαζόμενος κερδίζει ετησίως με τον μισθό του πέντε φορές λιγότερα μπέργκερ από ό,τι ο Αμερικάνος, που βρίσκεται κυριολεκτικά στην κορυφή της διατροφικής πυραμίδας των Βig Mac.

Eκτός όμως από τον ετήσιο δείκτη μπεργκερο-μισθών, υπάρχει και η αγοραστική δύναμη του δεδουλευμένου ωρομισθίου σε μπέργκερ. Εκεί τα πρωτεία έχουν οι Δανοι, οι Ελβετοί, οι Βέλγοι και οι Αυστραλοί, καθώς εργάζονται λιγότερες ώρες από τους Αμερικανούς συναδέλφους τους.

Οι Έλληνες είναι προτελευταίοι παγκοσμίως και με αυτό τον τρόπο μέτρησης. Σύμφωνα με την κατάταξη του Economist, η αγοραστική δύναμη του μέσου δεδουλευμένου ωρομισθίου στην Ελλάδα – εκφρασμένη σε Big Mac – είναι μόλις δύο Big Mac την ώρα (των Μεξικανών είναι μόνο ένα την ώρα). Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, οι Δανοί με μια ώρα δουλειάς αγοράζουν πάνω από οχτώ Big Mac (κατά μέσο όρο)

H μεθοδολογία του Δείκτη Big Mac

Tα μαθηματικά πίσω από τον Δείκτη Μισθών Big Mac, είναι σχετικά απλά: Πρώτον ο Εconomist συλλέγει τα στοιχεία για το μέσο μικτό εισόδημα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Μετά τα προσαρμόζει λαμβάνοντας υπόψιν και τη μερική απασχόληση, και τα διαιρεί με το κόστος ενός Big Mac σε τοπικές τιμές κάθε χώρας.

Επίσης υπολογίζει πόσα Big Macs μπορούν να αγοραστούν με κάθε ώρα εργασίας, για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές  στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου. Ο μέσος Μεξικανός, για παράδειγμα, εργάζεται 65% περισσότερες ώρες το χρόνο από τον μέσο Γερμανό. Οι Έλληνες έχουν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εργασία στην ΕΕ – με 39,8 ώρες.

 

O πληθωρισμός των μπέργκερ

Σε ορισμένες χώρες, το κόστος ενός Big Mac αυξάνεται ταχύτερα από τους μισθούς, ωθώντας τις χώρες αυτές προς τα κάτω στην κατάταξη. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η τιμή ενός μπέργκερ αυξήθηκε κατά 13% σε σύγκριση με την κατάταξη του περασμένου έτους, φτάνοντας τα 6,05 ευρώ, ενώ οι μισθοί αυξήθηκαν μόνο κατά 4%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Γερμανία να πέσει πέντε θέσεις στην κατάταξη του φετινού δείκτη. Η Βρετανία και η Ιρλανδία αντιμετωπίζουν επίσης πληθωρισμό στα μπέργκερ, χωρίς να αντισταθμίζεται από την αύξηση των μισθών, και έπεσαν τρεις και τέσσερις θέσεις αντίστοιχα.

Οι αδυναμίες του δείκτη μισθών Big Mac

Ο δείκτης McWages, όπως και ο δείκτης Big Mac πριν από αυτόν, είναι απλώς ένα πρόχειρο εργαλείο. Δεν λαμβάνει υπόψη τους φόρους εισοδήματος και  τους φόρους κατανάλωσης – όπως ο ΦΠΑ, οι οποίοι ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Ενώ το Big Mac είναι το ίδιο παντού, ο τρόπος με τον οποίο αμείβονται οι εργαζόμενοι —μέσω διαφορετικών συστημάτων ασφάλισης υγείας και συνεισφορών για συντάξεις, για παράδειγμα— μπορεί να διαφέρει. Τέλος, οι μεταβολές των τιμών των Big Mac δεν είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικές για την πορεία του πληθωρισμού σε κάθε χώρα. Γι’αυτό ίσως θα έπρεπε στην Ελλάδα να συστήσουμε έναν Δείκτη Σουβλακο-Μισθών, που σίγουρα θα μας έδειχνε  πιο ανάγλυφα τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στην αγοραστική δύναμη του μισθού.

Έμφυλο μισθολογικό χάσμα και στα μπέργκερ

Οι μέσοι όροι μπορούν επίσης να συγκαλύψουν μεγάλες ανισότητες εντός των χωρών, όπως το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, το οποίο παραμένει σταθερό σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ. Για να διερευνήσουμε αυτή την ανισότητα, φέτος προσθέσαμε έναν δείκτη McWages ανά φύλο, υπολογίζοντας τους μέσους μισθούς ανδρών και γυναικών και προσαρμόζοντάς τους στις ώρες εργασίας κάθε ομάδας. Κατά μέσο όρο, διαπιστώσαμε ότι, σε όλες τις πλούσιες χώρες, οι άνδρες κερδίζουν το ισοδύναμο μισού Big Mac ανά ώρα περισσότερο από τις γυναίκες. Το μεγαλύτερο απόλυτο χάσμα παρατηρείται στην Αμερική, με 1,31 Big Mac.

Η Δανία, που κατέλαβε την πρώτη θέση στον δείκτη McWages ανά ώρα, είχε μικρότερη διαφορά μεταξύ των φύλων από τον μέσο όρο, αλλά οι άνδρες εξακολουθούν να μπορούν να αγοράσουν 0,29 περισσότερα χάμπουργκερ από τις γυναίκες. Μόνο το Βέλγιο, που έχει μία από τις χαμηλότερες ετήσιες διαφορές αμοιβών μεταξύ των φύλων στην ΕΕ, ανέτρεψε την κλίμακα: οι γυναίκες εκεί μπορούν να αγοράσουν 0,27 περισσότερα Big Mac ανά ώρα από τους άνδρες. Όσο για τις Ελληνίδες, οι μισθοί τους δεν πιάνουν ούτε καν δύο Big Mac την ώρα.

Business
Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Business
Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Eurostat: Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα
Eurostat 29.08.25

Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Εurostat πάνω από ένα στα τρία φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για να έχει μέρα παρά μέρα ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισοδύναμης θρεπτικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Κληρονομιές – εξπρές με ψηφιακό φάκελο
Η προθεσμία 29.08.25

Κληρονομιές - εξπρές με ψηφιακό φάκελο

Η μεταβίβαση ακινήτου, η καταχώριση στο Κτηματολόγιο, ο υπολογισμός και η δήλωση φόρου μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα - Πότε υποβάλλεται η δήλωση φόρου για τις κληρονομιές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
Agro-in 29.08.25

Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

Κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και δοκιμάζεται η ύπαιθρος από τις απώλειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά - Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν πληγεί περισσότερο

Δήμητρα Σκούφου
Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ
Αύξηση 10-20% 28.08.25

Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ

Το Νέο Δελχί αψηφά τους αμερικανικούς δασμούς, που στόχο έχουν να πλήξουν το ρωσικό εμπόριο λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Και θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού
Κρίση εν όψει; 28.08.25

Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού

Μικρά νησιά, όπως η Σύμη ή η Ύδρα, βιώνουν αυτό που λέγεται υπερτουρισμός. Τουρίστες εκφράζουν παράπονα γιατί δεν μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές , οι κάτοικοι αγωνίζονται να αντέξουν την πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
Θεατής η κυβέρνηση 28.08.25

Το «καλάθι» της ακρίβειας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συντάξεις: Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας – Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία και στην ΕΕ - Ένας στους πέντε Ευρωπαίους συνταξιούχους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας

Σε σαράντα χρόνια από τώρα η «νέα κανονικότητα» για μεγάλο μέρος των συνταξιούχων θα είναι η φτώχεια - Η πίεση στις συντάξεις και οι χαμηλοί μισθοί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΕΣΕΕ – Θερινές εκπτώσεις: Μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις είχε θετικό πρόσημο – Χάθηκε το στοίχημα λέει ο Καφούνης
Οικονομικές Ειδήσεις 28.08.25

«Χάθηκε και το στοίχημα των θερινών εκπτώσεων» - Μόνο μία στις 10 επιχειρήσεις είχε θετικό πρόσημο

«Τα βασικά ορόσημα της χρονιάς -χειμερινές εκπτώσεις, πασχαλινή περίοδος και θερινές εκπτώσεις- χάθηκαν για τον κλάδο», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης.

Σύνταξη
Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Εν αναμονή του ΣτΕ 28.08.25

«Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μικρές επιχειρήσεις: Ρεκόρ τετραετίας στη μείωση της ζήτησης – Πρόδρομοι δείκτες στασιμότητας και ύφεσης
Ο Γ.Καββαθάς στο in 28.08.25

Η κραυγή των μικρομεσαίων: «Δε θέλουμε άλλη συμπάθεια, θέλουμε πράξεις»

Οι μικρές επιχειρήσεις, το 99,6% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. «Δεν θέλουμε άλλη συμπάθεια. Θέλουμε πράξεις» λέει στο in o πρόδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς. Ανησυχητικά σημάδια για το σύνολο της οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eurostat: Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα
Eurostat 29.08.25

Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Εurostat πάνω από ένα στα τρία φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για να έχει μέρα παρά μέρα ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισοδύναμης θρεπτικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το φάντασμα της Λάουρα Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Ανησυχία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για άλλες υποθέσεις κοινοτικών επιδοτήσεων

Ελένη Ευαγγελοδήμου, Μίνα Μουστάκα
Ακίνητα: Κληρονομιές – εξπρές με ψηφιακό φάκελο
Η προθεσμία 29.08.25

Κληρονομιές - εξπρές με ψηφιακό φάκελο

Η μεταβίβαση ακινήτου, η καταχώριση στο Κτηματολόγιο, ο υπολογισμός και η δήλωση φόρου μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα - Πότε υποβάλλεται η δήλωση φόρου για τις κληρονομιές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
Agro-in 29.08.25

Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

Κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και δοκιμάζεται η ύπαιθρος από τις απώλειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά - Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν πληγεί περισσότερο

Δήμητρα Σκούφου
Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»
Smithsonian 29.08.25

Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»

Ο Λευκός Οίκος βάζει στο στόχαστρο εκθέματα του Smithsonian, με τον Τραμπ να κατηγορεί τα μουσεία ότι «μιλούν υπερβολικά για τη δουλεία», προκαλώντας αντίδραση καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ατλαντικός: Το θερμό Ρεύμα του Κόλπου μπορεί να καταρρεύσει μέσα στα επόμενα χρόνια
Κλιματική αλλαγή 29.08.25

Το Ρεύμα του Κόλπου καταρρέει - Η Βόρεια Ευρώπη κινδυνεύει να παγώσει

Ολλανδοί επιστήμονες διαπίστωσαν το θερμό ωκεάνιο Ρεύμα του Κόλπου, που προστατεύει τη Βόρεια Ευρώπη από το να παγώσει, εξασθενεί ταχύτερα από αυτό που γνωρίζαμε. Και οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου
Μετωπική σύγκρουση 29.08.25

Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου

Εν μέσω του αιματηρού πολέμου στη Γάζα, ο νυν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ είναι ο τελευταίος σε μια μακρά σειρά στρατηγών που συγκρούονται με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού
Κόσμος 29.08.25

Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού

Η Γάζα έχει πρόσφατα δει μια έξαρση του συνδρόμου Γκιλαίν-Μπαρέ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πλήρη παράλυση του σώματος σε ακραίες περιπτώσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας
Κόσμος 29.08.25

Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας

Το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται 49 ώρες ή περισσότερες κάθε εβδομάδα έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, οι αριθμοί μέσα την ΕΕ κρύβουν εντυπωσιακές διαφορές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Cardi B κατηγορείται ότι επιτέθηκε και έφτυσε γυναικά που δούλευε ως ασφάλεια σε ιατρικό κέντρο
«Φοβόταν» 29.08.25

Η Cardi B κατηγορείται ότι επιτέθηκε και έφτυσε γυναικά που δούλευε ως ασφάλεια σε ιατρικό κέντρο

Η Cardi B φέρεται να «της επιτέθηκε» στο γραφείο ενός μαιευτήρα, κατηγορώντάς την ότι χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο που κρατούσε για να διαδώσει την είδηση ότι είναι έγκυος.

Σύνταξη
Νομοσχέδιο: Η κυβέρνηση «ξαναγράφει» το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της
Θύελλα αντιδράσεων 29.08.25

Η κυβέρνηση «ξαναγράφει» το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της

Με το νομοσχέδιο αυστηροποιούνται οι ποινές των δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά προβλέπεται επιβολή προστίμων πολλών χιλιάδων ευρώ ακόμη και απόλυση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της κρίσης;
Κρίσιμες εξελίξεις 29.08.25

Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της ουκρανικής κρίσης;

Οι εξελίξεις δείχνουν ξεκάθαρα πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι νεκρές και ότι το ΝΑΤΟ θέλει να «κερδίσει» τον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σάλος για τη σύλληψη 2 πυροσβεστών που έσβηναν δασική πυρκαγιά για λόγους… μετανάστευσης
Χαμός στις ΗΠΑ 29.08.25

Συνέλαβαν πυροσβέστες που έσβηναν δασική πυρκαγιά με τον... αντιμεταναστευτικό

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί η σύλληψη δυο πυροσβεστών, που συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, από μέλη ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας συναρμόδιας για ζητήματα μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κένυα: Χιλιάδες νοτιοσουδανοί φεύγουν από τεράστιο καταυλισμό διότι δεν έχουν να φάνε
Ελλειψη πόρων 29.08.25

Δεν έχουν να φάνε και φεύγουν κατά χιλιάδες από τεράστιο καταυλισμό στην Κένυα

Οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες στον δεύτερο μεγαλύτερο καταυλισμό της Κένυας, με αποτέλεσμα πάνω από 6.000 νοτιοσουδανοί πρόσφυγες να τον εγκαταλείπουν.

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

