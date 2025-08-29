newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
Agro-in 29 Αυγούστου 2025 | 06:02

Πάνω από 200.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

Κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και δοκιμάζεται η ύπαιθρος από τις απώλειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά - Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν πληγεί περισσότερο

Δήμητρα Σκούφου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες στο ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά των προβάτων και αγωνιούν για την επόμενη ημέρα λόγω της έξαρσης της ζωονόσου. Περισσότερο από ένα έτος έχει περάσει από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς στον Έβρο, στις 18 Αυγούστου 2024, και η κατάσταση έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, με περισσότερα από 206.000 ζώα να έχουν θανατωθεί σε όλη τη χώρα, πάνω από 240 νέες εστίες της νόσου να έχουν εντοπιστεί τον τελευταίο ενάμιση μήνα, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να έχουν κλείσει οριστικά και το ζωικό κεφάλαιο των προβάτων της Ελλάδας να κινδυνεύει να αφανιστεί, εάν δεν ανακοπεί άμεσα η εξάπλωση.

Μέχρι σήμερα, εκ του αποτελέσματος, τα μέτρα που ελήφθησαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς έπειτα από ένα μικρό διάστημα ύφεσης, τους τελευταίους μήνες η νόσος πήρε και πάλι μεγάλες διαστάσεις με σημαντική απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Κυρίως στις περιοχές της Θεσσαλίας, όπου τους τελευταίους δώδεκα μήνες θανατώθηκαν 94.633 ζώα, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στον Έβρο, όπου ο αριθμός ξεπερνά τις 100.000. Νέα ύποπτα κρούσματα εντοπίζονται καθημερινά και σε άλλες περιοχές.

Οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, που δεν διαθέτουν υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό για επιτήρηση των κτηνοτροφικών μονάδων και ελέγχους στις μετακινήσεις των ζώων – συμπεριλαμβανομένων όσων εισάγονται – ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα ύποπτα ζώα, αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα για την εξάπλωση. Δεύτερος παράγοντας είναι η πλημμελής εφαρμογή των μέτρων από κάποιους κτηνοτρόφους και επαγγελματίες που συμμετέχουν στην αλυσίδα, όπως ζωέμποροι, μεταφορείς γάλακτος, ζωοτροφών κ.ά.

Οι επιπτώσεις

Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων χαρακτηρίζουν οριακή την κατάσταση, μιλούν για ολική καταστροφή της προβατοτροφίας και αφανισμό του επαγγέλματος, προειδοποιώντας και για τις επιπτώσεις στην αγορά, με ανατιμήσεις και ελλείψεις σε κρέας και τυροκομικά. «Δυστυχώς εδώ και έναν χρόνο οι ζωονόσοι θερίζουν και αφανίζουν τα κοπάδια μας. Η έξαρση πλέον είναι τεράστια, βλέπουμε κρούσματα σε δήμους που ήταν καθαροί, γεγονός που σημαίνει ότι απειλείται η κτηνοτροφία όλης της χώρας» δηλώνει ο Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο εκρίζωσης που είναι σε ισχύ δεν πετυχαίνει. Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό πριν από τη ΔΕΘ, ώστε να ενημερωθεί για την πραγματική εικόνα και να ξεκινήσει ο εμβολιασμός. «Πρέπει ο Πρωθυπουργός να καταλάβει τι πάει να χαθεί για τη χώρα» τονίζει.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κάλεσε το υπουργείο να υιοθετήσει το μοντέλο μοριακού ελέγχου στο σάλιο των αιγοπροβάτων που εφαρμόζει η Περιφέρεια, ώστε να μπει φρένο στην ευλογιά. Παράλληλα προχωρά η δημιουργία πέμπτου απολυμαντικού σταθμού στην περιοχή του Λιβαδίου Ελασσόνας.

 Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Business
Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Εκρηκτικό μείγμα 22.08.25

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΕΛΓΑ: Πότε πληρώνει τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές
Το φετινό καλοκαίρι 19.08.25

Πότε πληρώνει ο ΕΛΓΑ τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές

Για την υποβολή δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου από τις φετινές φωτιές δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους παραγωγούς, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Eurostat: Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα
Eurostat 29.08.25

Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Εurostat πάνω από ένα στα τρία φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για να έχει μέρα παρά μέρα ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισοδύναμης θρεπτικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το φάντασμα της Λάουρα Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Ανησυχία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για άλλες υποθέσεις κοινοτικών επιδοτήσεων

Ελένη Ευαγγελοδήμου, Μίνα Μουστάκα
Ακίνητα: Κληρονομιές – εξπρές με ψηφιακό φάκελο
Η προθεσμία 29.08.25

Κληρονομιές - εξπρές με ψηφιακό φάκελο

Η μεταβίβαση ακινήτου, η καταχώριση στο Κτηματολόγιο, ο υπολογισμός και η δήλωση φόρου μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα - Πότε υποβάλλεται η δήλωση φόρου για τις κληρονομιές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»
Smithsonian 29.08.25

Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»

Ο Λευκός Οίκος βάζει στο στόχαστρο εκθέματα του Smithsonian, με τον Τραμπ να κατηγορεί τα μουσεία ότι «μιλούν υπερβολικά για τη δουλεία», προκαλώντας αντίδραση καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ατλαντικός: Το θερμό Ρεύμα του Κόλπου μπορεί να καταρρεύσει μέσα στα επόμενα χρόνια
Κλιματική αλλαγή 29.08.25

Το Ρεύμα του Κόλπου καταρρέει - Η Βόρεια Ευρώπη κινδυνεύει να παγώσει

Ολλανδοί επιστήμονες διαπίστωσαν το θερμό ωκεάνιο Ρεύμα του Κόλπου, που προστατεύει τη Βόρεια Ευρώπη από το να παγώσει, εξασθενεί ταχύτερα από αυτό που γνωρίζαμε. Και οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου
Μετωπική σύγκρουση 29.08.25

Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου

Εν μέσω του αιματηρού πολέμου στη Γάζα, ο νυν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ είναι ο τελευταίος σε μια μακρά σειρά στρατηγών που συγκρούονται με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού
Κόσμος 29.08.25

Τι είναι το GBS, η σπάνια παραλυτική ασθένεια που πλήττει τη Γάζα εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού

Η Γάζα έχει πρόσφατα δει μια έξαρση του συνδρόμου Γκιλαίν-Μπαρέ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πλήρη παράλυση του σώματος σε ακραίες περιπτώσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας
Κόσμος 29.08.25

Σε ποιες χώρες της ΕΕ κυριαρχεί η πολύωρη εργασία – Η Ελλάδα στην κορυφή της «μαύρης» λίστας

Το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται 49 ώρες ή περισσότερες κάθε εβδομάδα έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, οι αριθμοί μέσα την ΕΕ κρύβουν εντυπωσιακές διαφορές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Δείκτης Big Mac: Πόσα μπέργκερ πιάνει ο μισθός σου;
BigMac Index 29.08.25

Πόσα μπέργκερ πιάνει ο μισθός σου;

Εκτός από τις επίσημες στατιστικές για την αγοραστική δύναμη του μισθού, υπάρχει ο Δείκτης Τιμών Big Mac, που μετράει τους μισθούς με μπέργκερ. Μαντέψτε σε ποια θέση είναι η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Cardi B κατηγορείται ότι επιτέθηκε και έφτυσε γυναικά που δούλευε ως ασφάλεια σε ιατρικό κέντρο
«Φοβόταν» 29.08.25

Η Cardi B κατηγορείται ότι επιτέθηκε και έφτυσε γυναικά που δούλευε ως ασφάλεια σε ιατρικό κέντρο

Η Cardi B φέρεται να «της επιτέθηκε» στο γραφείο ενός μαιευτήρα, κατηγορώντάς την ότι χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο που κρατούσε για να διαδώσει την είδηση ότι είναι έγκυος.

Σύνταξη
Νομοσχέδιο: Η κυβέρνηση «ξαναγράφει» το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της
Θύελλα αντιδράσεων 29.08.25

Η κυβέρνηση «ξαναγράφει» το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της

Με το νομοσχέδιο αυστηροποιούνται οι ποινές των δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά προβλέπεται επιβολή προστίμων πολλών χιλιάδων ευρώ ακόμη και απόλυση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της κρίσης;
Κρίσιμες εξελίξεις 29.08.25

Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της ουκρανικής κρίσης;

Οι εξελίξεις δείχνουν ξεκάθαρα πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι νεκρές και ότι το ΝΑΤΟ θέλει να «κερδίσει» τον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σάλος για τη σύλληψη 2 πυροσβεστών που έσβηναν δασική πυρκαγιά για λόγους… μετανάστευσης
Χαμός στις ΗΠΑ 29.08.25

Συνέλαβαν πυροσβέστες που έσβηναν δασική πυρκαγιά με τον... αντιμεταναστευτικό

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί η σύλληψη δυο πυροσβεστών, που συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, από μέλη ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας συναρμόδιας για ζητήματα μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κένυα: Χιλιάδες νοτιοσουδανοί φεύγουν από τεράστιο καταυλισμό διότι δεν έχουν να φάνε
Ελλειψη πόρων 29.08.25

Δεν έχουν να φάνε και φεύγουν κατά χιλιάδες από τεράστιο καταυλισμό στην Κένυα

Οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες στον δεύτερο μεγαλύτερο καταυλισμό της Κένυας, με αποτέλεσμα πάνω από 6.000 νοτιοσουδανοί πρόσφυγες να τον εγκαταλείπουν.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο