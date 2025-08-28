newspaper
Σημαντική είδηση:
28.08.2025 | 17:29
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Τροιζήνα, Μεσσηνία και Πρέβεζα
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
28 Αυγούστου 2025 | 18:01

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το ναυάγιο με το σκάφος του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι.

Τουρκικά Μέσα αναφέρουν πως το πλήρωμα του πλοίου που εμβόλισε το σκάφος του 43χρονου είχε αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή τη σύγκρουση, αλλά δεν έκανε τίποτα για να βοηθήσει τον επιχειρηματία.

Τι αναφέρουν τα μέλη του πληρώματος

«Τι έγινε; Αυτό το πλοίο συγκρούεται με το γιοτ. Το σκίζει στα δύο. Κομμάτια του γιοτ πετιούνται στη θάλασσα. Όλο το πλήρωμα αντιλαμβάνεται την δόνηση. Όλοι τρέχουν και ψάχνουν να δουν τι συμβαίνει. Βλέπουν αυτά τα κομμάτια στην επιφάνεια της θάλασσας και μετά συνεχίζουν το δρόμο τους σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», λέει ο διευθυντής ειδήσεων της Hurriyet.

Στις καταθέσεις τους, τα μέλη του πληρώματος παραδέχονται πως, όχι μόνο είδαν τα συντρίμμια του σκάφους να επιπλέουν στη θάλασσα, αλλά πως τράβηξαν και βίντεο με το κινητό τους τηλέφωνο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, με εντολή του καπετάνιου, συνέχισαν κανονικά την πορεία τους εγκαταλείποντας τον 43χρονο επιχειρηματία, πατέρα δύο παιδιών, αβοήθητο στη θάλασσα.

«Είπαν ότι θα έκαναν μπάρμπεκιου γύρω στις 4:00 μ.μ. Το μπάρμπεκιου μας ήταν στην δεξιά πρύμνη. Άναψα φωτιά με κομμένα ξύλα. Ο σεφ έφερε τα υλικά. Είδα κομμάτια του σκάφους να επιπλέουν στη δεξιά πλευρά. Όλο το πλήρωμα ανέβηκε στο κατάστρωμα. Γύρω στις 5:20 μ.μ., αφού το πλοίο έκανε ελιγμό προς τα δεξιά, συνέχισε την πορεία του. Είδα ένα σωσίβιο στην επιφάνεια της θάλασσας αλλά δεν το ανέφερα πουθενά γιατί νόμιζα ότι ο καπετάνιος θα ειδοποιούσε», ανέφερε μέλος του πληρώματος.

«Ετοιμάζαμε το δείπνο. Καθώς κατέβαινα για να αφήσω τα ψημένα κοτόπουλα και να πάρω το ωμό κρέας, ακούστηκε μια δόνηση στο πλοίο. Όταν ανέβηκα, είδα κομμάτια να επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Έμοιαζαν με κομμάτια βάρκας. Βιντεοσκόπησα τα κομμάτια του σκάφους με το κινητό μου τηλέφωνο. Το πλοίο έκανε ελιγμούς γύρω από τα κομμάτια του σκάφους που επέπλεαν. Στη συνέχεια συνεχίσαμε την πορεία μας. Ο αρχιπλοίαρχος ήταν μαζί μου όσο βιντεοσκόπησα γι’ αυτό δεν το ανέφερα σε κανέναν άλλο», είπε ένα άλλο μέλος του πληρώματος.

Τι λέει ναύαρχος του Λιμενικού

O Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία και διεθνής πραγματογνώμονας, μίλησε στο Live News.

«Καταρχάς αυτό είναι ένα έγκλημα. Όταν το πλήρωμα καταγγέλλει ότι είδαν συντρίμμια στη θάλασσας, και πιθανόν να ήταν από μια πρόσκρουση την οποία ένιωσαν, αλλά δεν κατήγγειλαν, αυτό και από μόνο του συνιστά ένα έγκλημα ναυτικό ατύχημα. Τώρα, όσον αφορά τις πιθανές αιτίες, εγώ βλέπω μια, υπάρχει σίγουρα ανθρώπινο λάθος. Ο πλοίαρχος δεν βρισκόταν στη γέφυρα, από ότι κατάλαβα, βρισκόταν στο μπάρμπεκιου. Στη γέφυρα του πλοίου πιθανόν να υπήρξε μέλος του πληρώματος, δηλαδή ένας αξιωματικός ναυσιπλοΐας, μαζί με έναν ναύτη, οι οποίοι δεν είχαν τη σωστή επιτήρηση και τη σωστή επαγρύπνηση που αφορά σίγουρα το διεθνή κώδικα ασφαλούς διαχείρισης έτσι ώστε να βλέπουν μπροστά. Όταν νιώθεις τη σύγκρουση, σταματάς, πετάς μια βάρκα, ο άνθρωπος μπορεί να ήταν ζωντανός, μπορεί να ήταν τραυματισμένος, μπορεί να ήταν εγκλωβισμένος μέσα σε συντρίμμια τα οποία έκαναν ώρα να βουλιάξουν».

Θρήνος για τον χαμό του 43χρονου

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Ελληνίδα σύζυγος του 43χρονου επιχειρηματία. Τη μοιραία εκείνη μέρα, εκείνη μαζί με τα δύο παιδιά τους βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές και περίμεναν τον 43χρονο να έρθει με το σκάφος για να πάνε οικογενειακώς στην Μύκονο.

«Η κόρη μου τον έπαιρνε τηλέφωνο. Όταν είδε ότι είχε σιγή ασυρμάτου από το τηλέφωνο του άντρα της ώρες που έπρεπε να είναι στο τηλέφωνο, δεν ήταν. Και αυτό διήρκησε ένα μερόνυχτο. Μετά πήρε το αεροπλάνο και πήγε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη», είπε ο πεθερός του 43χρονου.

Ακολούθησαν 19 εφιαλτικές μέρες μέχρι ο αγαπημένος της σύζυγος να βρεθεί νεκρός στη θάλασσα σε βάθος 68 μέτρων.

Τουρκικά μέσα αναφέρουν πως ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπημένο ζευγάρι. Έτρεχαν μαζί την οικογενειακή επιχείρηση με τα σκάφη αναψυχής και ανέβαζαν κοινές τους φωτογραφίες στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του, Ράνια εργαζόταν μια περίοδο ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στη Μαρίνα Φλοίσβου κι εκεί γνώρισε πριν από περίπου 11 χρόνια τον Χαλίτ Γιουκάι.

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Γνωρίστηκαν στην Ελλάδα, συγκατοίκησαν σχεδόν αμέσως ενώ μετά τον γάμο τους απέκτησαν και δύο παιδιά. Ζούσαν μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη και τα καλοκαίρια ταξίδευαν στην Ελλάδα για διακοπές».

Η σύζυγός του τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει το τμήμα Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας με τα σκάφη αναψυχής που ο ίδιος ίδρυσε πίσω στο 2011.

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται με την όλη υπόθεση να παραμένει διαρκώς ψηλά στην επικαιρότητα της γειτονικής χώρας.

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
Τρεις εκκλήσεις 28.08.25

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύνταξη
Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
Καιρός για συμπερίληψη 28.08.25

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με αναπηρία στην ΕΕ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια είναι υψηλότερο στις χώρες της Βαλτικής και στην Κροατία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι «ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά τα πλήγματα στο Κίεβο
Δηλώσεις Πεσκόφ 28.08.25

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι «ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά τα πλήγματα στο Κίεβο

Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Το Λονδίνο κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή αφού επλήγη κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου

Σύνταξη
ΟΗΕ: Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Ύπατης Αρμοστείας ζητούν να χαρακτηριστεί ρητά γενοκτονία ο πόλεμος στη Γάζα
«Ρητά» 28.08.25

Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ ζητούν να χαρακτηριστεί γενοκτονία ο πόλεμος στη Γάζα

«Η μη καταγγελία μιας εν εξελίξει γενοκτονίας υπονομεύει την αξιοπιστία του ΟΗΕ και του ίδιου του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημειώνεται στην επιστολή

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Το φαινόμενο που απειλεί αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες – Την αυθεντικότητα
Φαύλος κύκλος 28.08.25

Ο υπερτουρισμός απειλεί ακριβώς αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες - Την αυθεντικότητα

Υπερτουρισμός και παγίδες - Η σταδιακή εξαφάνιση των στοιχείων που αποτελούν εξ αρχής πόλο έλξης τουριστών, μετατρέπουν τους προορισμούς σε τόπους χωρίς «χρώμα», γειτονιές και αυθεντικές παραδόσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κίεβο: Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας, χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου
Δηλώσεις καταδίκης 28.08.25

Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο - Χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κάγια Κάλας, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι ηγέτες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν καταδικάσει τη νέα δολοφονική επίθεση από τη Ρωσία στο Κίεβο - Τι λέει η Μόσχα

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκαπέντε οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - Δεκαπέντε οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
Θεατής η κυβέρνηση 28.08.25

Το «καλάθι» της ακριβείας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
Τρεις εκκλήσεις 28.08.25

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύνταξη
Τα γκολπόστ της… οργής
On Field 28.08.25

Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μετά από δύο μεγάλα λάθη του Ονάνα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τερματοφύλακα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο
«Δικαίωμα όχι φιλοδώρημα» 28.08.25

Επανακατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

«Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)
Eurobasket 2025 28.08.25

Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)

Για το 3ο γκρουπ στο οποίο μετέχει και η Εθνική μας, η Γεωργία με ηγέτη τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι κατατρόπωσε την Ισπανία και πήρε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του Eurobasket με 83-69.

Σύνταξη
Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»

Μετωπική σύγκρουση με αφορμή τον 13ο μισθό και τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «λαθροχειρία» και παραπλάνηση των πολιτών

Σύνταξη
Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις
Μπάσκετ 28.08.25

Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τη βεβαιότητα πως ο Μάριους Γκριγκόνις θα είναι έτοιμος να παίξει στην πρεμιέρα της Euroleague στις 30 Σεπτεμβρίου με την Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
Καιρός για συμπερίληψη 28.08.25

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με αναπηρία στην ΕΕ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια είναι υψηλότερο στις χώρες της Βαλτικής και στην Κροατία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
«Χρόνιες διαμάχες» 28.08.25

Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του

Ο 76χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα 72χρονο, διότι πίστευε ότι του είχε κλέψει ροδάκινα. Στη συνέχεια πέταξε το πτώμα σε αυτοσχέδια χωματερή.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο – Έπεσαν χημικά
Στην Κρήτη 28.08.25

Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο - Έπεσαν χημικά (βίντεο)

Ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές στο Ηράκλειο αντέδρασαν στην παρουσία Λιμενικών που συνόδευαν τους τουρίστες, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση χημικών για να διαλύσει το πλήθος

Σύνταξη
Ο κόσμος του Ολυμπιακού «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για το ματς στον Βόλο – «Έφυγαν» πάνω από 8.000
Ποδόσφαιρο 28.08.25

Ο κόσμος του Ολυμπιακού «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για το ματς στον Βόλο – «Έφυγαν» πάνω από 8.000

Ήδη οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν «εξαφανίσει» περισσότερα από 8.000 εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς της 2ης αγωνιστικής στον Βόλο – Ανοίγει κι άλλο πέταλο στο Πανθεσσαλικό.

Σύνταξη
