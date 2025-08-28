Πότε είναι η κλήρωση της League Phase του Champions League

Ολοκληρώθηκε το «παζλ» της League Phase του Champions League αφού πλέον γνωρίζουμε και τις 36 ομάδες που θα συμμετέχουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Πλέον τα βλέμματα στρέφονται την Πέμπτη (28/8) στις 19:00 στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στο Μονακό, στην οποία θα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα μάθει τους αντιπάλους του.

Η κλήρωση της League Phase θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το MEGA NEWS, το οποίο από τις 18:55 θα δείχνει live εικόνα από το Μόντε Κάρλο, ενώ θα υπάρχει σχετική κάλυψη και από το συνδρομητικό κανάλι (COSMOTE SPORT 1 HD).

Αναλυτικά οι 36 ομάδες που βρεθούν στη League Phase:

1ο γκρουπ δυναμικότητας Παρί

Ρεάλ

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα 2ο γκρουπ δυναμικότητας Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ

Μπενφίκα

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο Γκλιμτ

Μαρσέιγ 4ο γκρουπ δυναμικότητας Κοπεγχάγη

Μονακό

Γαλατασαράι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Καραμπάγκ

Αθλέτικ

Νιούκαστλ

Καϊράτ

Πάφος

H κλήρωση της League Phase θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (28/08, 19:00) στο Μονακό.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αναμετρηθούν με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, παίζοντας με τη μία ομάδα εντός και με τη μία εκτός. Συνολικά κάθε ομάδα στη League Phase θα παίξει οκτώ αγώνες, τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός, ενώ κάθε ομάδα μπορεί να κληρωθεί με δύο το πολύ ομάδες από κάθε χώρα.

Η 1η αγωνιστική έχει οριστεί να διεξαχθεί στο τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώ η 8η και τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Champions League: Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26