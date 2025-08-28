ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) για τη νέα επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, από την οποία χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου και έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά.

Ειδικότερα, με δύο αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, η οποία σκότωσε αθώους πολίτες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε υποδομές και διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της αντιπροσωπείας της ΕΕ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με την Ουκρανία και τον λαό της».

We offer our sincere condolences to the families of the victims and unequivocally condemn this blatant violation of International Law. Greece stands in full solidarity with Ukraine and its people. 🇬🇷🇺🇦 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 28, 2025

Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αποστολής της ΕΕ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» από τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία, αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», τόνισε ο Κόστα και διεμήνυσε πως «η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της».

Φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας της ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τόνισε στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.