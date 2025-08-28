newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Οπτικές ίνες: Υποτονική η ζήτηση για γρήγορο Ίντερνετ από τους καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Αυγούστου 2025 | 06:10

Οπτικές ίνες: Υποτονική η ζήτηση για γρήγορο Ίντερνετ από τους καταναλωτές

Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου στις οπτικές ίνες - Με 50% διείσδυση του δικτύου FTTH σε όλη την Ελλάδα, η χρήση τους μόλις που αγγίζει το 15% - 18%

Κώστας Ντελέζος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Spotlight

Ξεπέρασε το 50% η διείσδυση των δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home – FTTH) σε όλη την Ελλάδα, ωστόσο η χρήση τους μόλις που αγγίζει το 15%-18%.

Περιορισμένη παραμένει η ενεργή χρήση των συνδέσεων FTTH στην Ελλάδα παρά τη διεύρυνση της υποδομής

Πρόκειται για «επίδοση» που έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η χώρα μας, στον τομέα των «δικτύων νέας γενιάς», δεν έχει καταφέρει ακόμα να γεφυρώσει την απόσταση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ο ΟΤΕ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος στην Ελλάδα, έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη του δικτύου FTTH, με στόχο να καλύψει περίπου 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025 και περίπου 3 εκατομμύρια μέχρι το 2027. Αλλοι πάροχοι, όπως η Vodafone, η Nova και η ΔΕΗ, επίσης συμβάλλουν στην επέκταση του δικτύου, με στόχο τη δημιουργία συνολικά πάνω από 6 εκατομμύρια συνδέσεων FTTH.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ, παρότι μπήκε τελευταία στη λιανική αγορά των τηλεπικοινωνιών με σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), μπορεί ήδη να καλύψει με πολύ γρήγορο Ιντερνετ περίπου 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Αττική και επεκτείνεται σταδιακά. Στόχος της διοίκησης της εταιρείας είναι στην τριετία 2025-2027 να υλοποιήσει συνολικές επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ.

Πάντως, παρά την πρόοδο, η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου στη χρήση των συνδέσεων FTTH, ο οποίος ανέρχεται στο 64%.

Τι φταίει

Η περιορισμένη ενεργή χρήση των συνδέσεων FTTH στην Ελλάδα, παρά τη σημαντική διεύρυνση της υποδομής, σύμφωνα με στελέχη του τηλεπικοινωνιακού κλάδου, οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών.

Οι κυριότεροι λόγοι περιορισμένης χρήσης του FTTH είναι:

• Το κόστος για τον καταναλωτή. Οι συνδέσεις FTTH συχνά προσφέρονται σε υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις παραδοσιακές VDSL ή ADSL συνδέσεις.

• Η έλλειψη ενημέρωσης/αντίληψης της αξίας του FTTH. Πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν τι σημαίνει FTTH ή τι πρακτικά πλεονεκτήματα προσφέρει (χαμηλότερο latency, μεγαλύτερη σταθερότητα κ.ά.). Η διαφημιστική προώθηση των παρόχων επικεντρώνεται συχνά μόνο στην ταχύτητα (Mbps ή Gbps), χωρίς πρακτικές εφαρμογές/παραδείγματα.

• Η αναμονή ή η αδράνεια των καταναλωτών για αλλαγή παρόχου/τεχνολογίας. Καταναλωτές περιμένουν τη λήξη συμβολαίων τους ή αποφεύγουν την «ταλαιπωρία» αλλαγής εξοπλισμού.

• Οι περιορισμένες εμπορικές προσφορές σε κάποιες περιοχές. Παρόλο που υπάρχει υποδομή FTTH, ορισμένοι πάροχοι δεν προσφέρουν ακόμη υπηρεσίες ή υπάρχει μονοπώλιο παρόχου σε τοπικό επίπεδο.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Μπόνους δόμησης: Πέρασε την «πόρτα» του ευρωδικαστηρίου η υπόθεση ΝΟΚ

Μπόνους δόμησης: Πέρασε την «πόρτα» του ευρωδικαστηρίου η υπόθεση ΝΟΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Macro
Θεοδωρικάκος: Πάγωμα στις τιμές των σχολικών και μειώσεις στα τρόφιμα ζητά από τα σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πάγωμα στις τιμές των σχολικών και μειώσεις στα τρόφιμα ζητά από τα σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Εν αναμονή του ΣτΕ 28.08.25

«Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μικρές επιχειρήσεις: Ρεκόρ τετραετίας στη μείωση της ζήτησης – Πρόδρομοι δείκτες στασιμότητας και ύφεσης
Ο Γ.Καββαθάς στο in 28.08.25

Η κραυγή των μικρομεσαίων: «Δε θέλουμε άλλη συμπάθεια, θέλουμε πράξεις»

Οι μικρές επιχειρήσεις, το 99,6% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. «Δεν θέλουμε άλλη συμπάθεια. Θέλουμε πράξεις» λέει στο in o πρόδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς. Ανησυχητικά σημάδια για το σύνολο της οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φορολογήστε τους υπερπλουσίους: Συντριπτικά τα ποσοστά του «ναι» σε Ελλάδα και όλη την Ευρώπη
Τι λένε οι πολίτες 27.08.25

Φόροι στους υπερπλουσίους: Συντριπτικά τα ποσοστά του «ναι» σε Ελλάδα και όλη την Ευρώπη

«Το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει περισσότερο από ότι το 95% της ανθρωπότητας μαζί». Η αύξηση της ανισότητας του πλούτου εντείνει τη συζήτηση για επιπλέον φορολόγηση των υπερπλουσίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση
Νεανική επιχειρηματικότητα 27.08.25

Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση

Ο ένας στους δύο νέους στην Ελλάδα θέλει να ανοίξει δική του επιχείρηση, να γίνει startupper ή «αφεντικό του εαυτού του». Πρόκειται όμως για όνειρο ζωής ή για λύση ανάγκης;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: 27.08.25

Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε συμπληγάδες, λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους, έλλειψης ρευστότητας και μειωμένου τζίρου. Τι έδειξε η νέα έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ.

Σύνταξη
Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη
Οικονομία 27.08.25

Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%)

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 28.08.25

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ - Έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Εν αναμονή του ΣτΕ 28.08.25

«Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μικρές επιχειρήσεις: Ρεκόρ τετραετίας στη μείωση της ζήτησης – Πρόδρομοι δείκτες στασιμότητας και ύφεσης
Ο Γ.Καββαθάς στο in 28.08.25

Η κραυγή των μικρομεσαίων: «Δε θέλουμε άλλη συμπάθεια, θέλουμε πράξεις»

Οι μικρές επιχειρήσεις, το 99,6% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. «Δεν θέλουμε άλλη συμπάθεια. Θέλουμε πράξεις» λέει στο in o πρόδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς. Ανησυχητικά σημάδια για το σύνολο της οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στο Σύνταγμα
Ελλάδα 28.08.25

Απεργία της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες – Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη
«Έγκλημα μίσους» 28.08.25

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους πυροβολισμούς στο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη - Ο δράστης, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό - Για έγκλημα μίσους μιλά το FBI

Σύνταξη
Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της
Ελλάδα 28.08.25

Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της

Το τροχαίο στην Πιερία συνέβη όταν η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύνταξη
Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πανικός στο Μαξίμο 28.08.25

Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Μπούμερανγκ για την κυβέρνηση τα στοιχεία με τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να αντικρούσει τις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε «ξέρα» πέφτει η προσπάθεια αναβίωσης του καταστροφικού 2015 με τους αριθμούς να λειτουργούν υπέρ του Τσίπρα.

Σύνταξη
Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη
Αιτία θανάτου 28.08.25

Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη

Η αποψίλωση δασών αυξάνει τη θερμοκρασία στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, του Κονγκό και της νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό έχει αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων και πολλοί να πεθαίνουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια

Η διακοπή των αγωγών φυσικού αερίου και των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων έχει εστιάσει το μυαλό των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην προστασία των υποβρυχίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων
Η πρώτη έρευνα 28.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων

Μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ δείχνει ότι ο φόβος για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία είναι πραγματικός. Ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος για μη εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Απόρρητο