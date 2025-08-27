Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;

Ήταν η πρώτη σοσιαλιστική πόλη σε γερμανικό έδαφος. Και τώρα, το Eisenhüttenstadt, που βρίσκεται στο κρατίδιο του Βραδεμβούργου στην πρώην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία, διοργάνωσε έναν καινοτόμο διαγωνισμό, με σκοπό να ανακόψει τη μετακίνηση του πληθυσμού της, προσφέροντας δωρεάν στέγαση για δύο εβδομάδες, εκπλήσσοντας τους τοπικούς αξιωματούχους με την επιτυχία του.

Ο διαγωνισμός προσέλκυσε περισσότερες από 1.700 αιτήσεις από όλο τον κόσμο για να δοκιμάσουν να ζήσουν στο Eisenhüttenstadt, μια πόλη σοβιετικού τύπου στα σύνορα με την Πολωνία, κοντά στο Βερολίνο, η οποία χτίστηκε γύρω από ένα χαλυβουργείο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Εμείς οι ίδιοι εκπλαγήκαμε πολύ από την απήχηση που είχε το πρόγραμμα Probewohnen (δοκιμαστική διαμονή)», δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους η Julia Basan, υπεύθυνη οικονομικής ανάπτυξης του δήμου, που ηγείται της εκστρατείας.

Ανέφερε ότι όσοι είχαν δηλώσει συμμετοχή από τον Μάιο είχαν «πολύ διαφορετικά κίνητρα», συμπεριλαμβανομένου ενός ξένου άνδρα που απλά είπε ότι… «ήθελε να παντρευτεί μια Γερμανίδα». Ωστόσο, η πλειονότητα των αιτήσεων ήταν «πολύ ρεαλιστικές», όπως τόνισε μιλώντας στον βρετανικό Guardian.

Ενθουσιασμένοι οι δύο νικητές του διαγωνισμού – Τα κίνητρά τους

Οι δύο νικητές, και οι δύο Γερμανοί επαγγελματίες, θα μετακομίσουν σε ευρύχωρα επιπλωμένα διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης τον Σεπτέμβριο και θα απολαύσουν ένα πολυτελές πρόγραμμα προσανατολισμού στη νέα τους ζωή.

Η Melanie Henniger, μια 49χρονη σύμβουλος πληροφορικής που αυτοχαρακτηρίζεται ως «empty nester» (άτομο του οποίου τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι) και ζει στη βορειοδυτική πόλη της Βρέμης, είπε ότι μεγάλωσε στην κοντινή Φρανκφούρτη του Όντερ και ότι ενδιαφέρεται να επιστρέψει στις ανατολικές της ρίζες.

«Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσω ξανά την περιοχή, γιατί διαφορετικά δεν θα είχα καμία ευκαιρία, καθώς δεν γνωρίζω πια κανέναν εκεί. Στην καλύτερη περίπτωση, μπορώ να ριζώσω ξανά εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο άλλος επιτυχημένος υποψήφιος, ο 39χρονος Jonas Brander, είναι ένας κινηματογραφιστής με έδρα το Βερολίνο, που εργάζεται σε ένα ντοκιμαντέρ για το Eisenhüttenstadt.

«Ενδιαφέρομαι πολύ για την πόλη και τους κατοίκους της και θέλω να έρθω πολύ κοντά στη ζωή τους μέσα από τη δουλειά μου», είπε ο Brander, προσθέτοντας ότι τον τράβηξε η «ζωντανή ιστορία» της πόλης.

Δημογραφικό και ακροδεξιά έπληξαν την πόλη

Το Eisenhüttenstadt, που γιορτάζει τα 75 χρόνια του, ήταν η πρώτη πόλη που ιδρύθηκε – στην Ανατολική ή Δυτική Γερμανία – μετά την περίοδο του ναζισμού. Χτίστηκε σύμφωνα με ένα σοσιαλιστικό μοντέλο, που είχε σχεδιαστεί για να συνδυάζει την εργασία και την οικογενειακή ζωή προς όφελος όλων.

Ωστόσο, τα χρόνια που ακολούθησαν την επανένωση της χώρας το 1990 ήταν δύσκολα για την πόλη, η οποία έχει σήμερα λιγότερους από τους μισούς εκ των 53.000 κατοίκων που είχε πριν από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

Η μείωση και η γήρανση του πληθυσμού έχουν επιδεινώσει την έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού για την τοπική βιομηχανία, κάτι που, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ένα θανατηφόρο σπιράλ.

Η φανερή αίσθηση παρακμής έχει ενισχύσει την υποστήριξη προς το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» (AfD), το οποίο κέρδισε σχεδόν το 40% των ψήφων στις τοπικές εκλογές του Φεβρουαρίου.

Η δύναμη του αντιμεταναστευτικού και αντι-ισλαμικού κόμματος σε πολλές περιοχές της πρώην Ανατολικής Γερμανίας αναφέρεται συχνά ως αποτρεπτικός παράγοντας για τους νέους κατοίκους, ειδικά για τα άτομα με υψηλά προσόντα από το εξωτερικό.

Οι διαγωνιζόμενοι όμως είδαν τα πλεονεκτήματα

Παρ’ όλα αυτά, η Basan δήλωσε ότι το πρόγραμμα επέτρεψε στο Eisenhüttenstadt να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματά του, προωθώντας τις ανακαινισμένες και προσιτές νεοκλασικές κατοικίες του, το καταπράσινο περιβάλλον του, που είναι ιδανικό για κολύμπι και ποδηλασία, καθώς και τις άφθονες ευκαιρίες για φροντίδα παιδιών και εργασία.

«Είχαμε ακόμη και μια οικογένεια από άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία έμαθε για εμάς μέσω του προγράμματος Probewohnen και μετακομίζει εδώ με δική της πρωτοβουλία. Έχουν ήδη υπογράψει σύμβαση εργασίας με μια τοπική εταιρεία. Τα κατάφεραν όλα μόνοι τους και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», υπογράμμισε.