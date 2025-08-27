newspaper
27.08.2025 | 18:07
Έγινε η φορολοταρία - Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Διαδηλώσεις στην Ελβετία για τον θάνατο 17χρονου που προσπαθύσε να ξεφύγει από την αστυνομία
Κόσμος 27 Αυγούστου 2025 | 20:15

Διαδηλώσεις στην Ελβετία για τον θάνατο 17χρονου που προσπαθύσε να ξεφύγει από την αστυνομία

Στους δρόμους έχουν βγει οι πολίτες στην Ελβετία, μετά τον θάνατο 17χρονου που προσπαθούσε να διαφύγει από την αστυνομία

Διαδηλώσεις ξέσπασαν στην Ελβετία μετά τον θάνατο ενός έφηβου σε δυστύχημα με σκούτερ, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από την αστυνομία.

Αστυνομικές δυνάμεις καταστολής συγκρούστηκαν με διαδηλωτές που εκτόξευαν βόμβες μολότοφ στη Λωζάνη, ενώ οι αρχές προσπαθούσαν να συγκρατήσουν την κλιμάκωση της βίας.

Η αναταραχή έρχεται σε μια περίοδο που η αστυνομία βρίσκεται στο μικροσκόπιο, μετά την αναστολή καθηκόντων τεσσάρων αστυνομικών τη Δευτέρα, εξαιτίας της αποκάλυψης ρατσιστικών, σεξιστικών και διακριτικών μηνυμάτων σε ιδιωτικές ομάδες WhatsApp.

Έρευνα για το δυστύχημα στην Ελβετία

Ο Μάρβιν Μ, ένας 17χρονος κάτοικος της Λωζάνης, σκοτώθηκε όταν, προσπαθώντας να διαφύγει από την αστυνομία με ένα κλεμμένο σκούτερ, προσέκρουσε σε τοίχο γκαράζ γύρω στις 3:45 τα ξημερώματα της Κυριακής. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κατέληξε, αναφέρει η Daily Mail.

Ο δημόσιος κατήγορος του Βω ξεκίνησε ποινική έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ήταν ο τρίτος θάνατος μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες στη Λωζάνη κατά τη διάρκεια αστυνομικής επέμβασης. Από το 2016, έχουν σημειωθεί επτά τέτοιοι θάνατοι στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή του Βω.

Το βράδυ της Κυριακής, «περίπου 100 νέοι με καλυμμένα πρόσωπα» συγκεντρώθηκαν στη συνοικία Prélaz από τις 21:30, εκτοξεύοντας πυροτεχνήματα προς την αστυνομία, καίγοντας κάδους απορριμμάτων και προκαλώντας ζημιές σε λεωφορείο.

Το επόμενο βράδυ, 150 έως 200 άτομα έστησαν οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων, τους οποίους πυρπόλησαν, σύμφωνα με την αστυνομία. Περίπου 140 αστυνομικοί συγκρούστηκαν με ταραξίες που έβαλαν φωτιά σε λεωφορεία και τους πετροβόλησαν. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 54 χειροβομβίδες δακρυγόνων και έγιναν επτά συλλήψεις.

«Αντιμετωπίζουμε ένα κίνημα που δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο αυτού του νέου, αλλά το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να επιτεθεί στις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι ντροπή», δήλωσε στο πρακτορείο Keystone-ATS ο δημοτικός σύμβουλος ασφαλείας της Λωζάνης, Πιερ-Αντουάν Χιλμπράντ.

Την Τρίτη, οι αρχές της Λωζάνης προσπάθησαν να αποτρέψουν μια τρίτη νύχτα βίας στην ελβετική πόλη.

Τι έχει γίνει γνωστό για τον 17χρονο και την μοιραία μέρα

Η αστυνομία αναγνώρισε ότι ένα αυτοκίνητο ακολουθούσε τον έφηβο που πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής. Ωστόσο, η εισαγγελία του Βω εξέδωσε ανακοίνωση «με σκοπό τη διευκρίνιση και την εκτόνωση της κατάστασης».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι δύο οδηγοί μηχανής πλησίασαν τον έφηβο πριν φτάσει η αστυνομία στο σημείο του δυστυχήματος. Αυτό φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι υπήρχε «σημαντική απόσταση» ανάμεσα στο σκούτερ και το αστυνομικό όχημα που το καταδίωκε, και ότι «δεν υπήρξε επαφή» μεταξύ τους.

Οι αξιωματικοί παραδέχθηκαν ότι ακολουθούσαν τον Μάρβιν πριν το δυστύχημα, αλλά ισχυρίστηκαν ότι εκείνος έχασε τον έλεγχο σε υψηλή ταχύτητα μέσα σε ζώνη όπου το όριο ήταν 30 χλμ/ώρα.

Παρά τους ισχυρισμούς ότι το σκούτερ ήταν κλεμμένο, η οικογένειά του αρνείται ότι ήταν κλέφτης.

Η μητέρα του δήλωσε στην εφημερίδα 24 Heures ότι ήταν αθώος, ενώ ο αδερφός του έγραψε διαδικτυακά: «Έπρεπε να είσαι μαζί μου, στο σπίτι, στο δωμάτιό μας, που πάντα μοιραζόμασταν».

