Φαραντούρης ενώπιον Ακάρ: Για την Ελλάδα και την Κύπρο, οι απειλές έρχονται από την Τουρκία

Την «τουρκική απειλή» κατονόμασε στη διακοινοκοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Άμυνα στην Κοπεγχάγη ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης.

Δήλωσε «υπέρ μίας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, που θα εμπεδώσει τη σταθερότητα στην περιοχή και θα καταστήσει την ΕΕ σημαντικό διεθνή δρώντα».

Ωστόσο, όπως τόνισε, «το βασικό πρόβλημα είναι η αποσπασματική προσέγγιση και η έλλειψη στρατηγικής από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς».

«Προτού προχωρήσουμε σε χρηματοδότηση επιχειρήσεων και πολιτικών, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ποιες είναι οι απειλές και ποιοι αυτοί που απειλούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα κάθε κράτους μέλους της ΕΕ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος προς την τουρκική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον στενό συνεργάτη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στρατηγό Χουλουσί Ακάρ, που συμμετέχει επίσης στην συνδιάσκεψη, ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «για την Εσθονία ή την Πολωνία, απειλή μπορεί να αποτελεί η Ρωσία. Για την Ελλάδα όμως και την Κύπρο – στην οποία παραμένει τουρκικός στρατός κατοχής – οι απειλές έρχονται από την Τουρκία».

Καταλήγοντας, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής και καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου σημείωσε πως «εάν θέλουμε μία στιβαρή, θεμιτή και αποτελεσματική κοινή αμυντική πολιτική, θα πρέπει μαζί με τις κοινές μας αξίες να συμπεριλάβουμε τα εθνικά συμφέροντα και των 27 κρατών μελών».

Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά που ο κ. Φαραντούρης διασταυρώνεται με τον Χουλουσί Aκάρ τους τελευταίους μήνες για το ζήτημα της τουρκικής συμμετοχής στην άμυνα της Ευρώπης.

Είχε προηγηθεί αντιπαράθεση στο πολωνικό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο, προκαλώντας τον εκνευρισμό του ισχυρού άντρα της τουρκικής πολιτικής ασφάλειας, στο πλαίσιο αντίστοιχης διάσκεψης υπό την πολωνική Προεδρία.

Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας και η Δανία

Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) αποτελεί πλήρες τμήμα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ. Η ΚΠΑΑ αποτελεί το κύριο πλαίσιο πολιτικής, μέσω του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή στρατηγική κουλτούρα ασφάλειας και άμυνας, να αντιμετωπίσουν από κοινού συγκρούσεις και κρίσεις, να προστατεύσουν την ΕΕ και τους πολίτες της και να ενισχύσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Ως αποτέλεσμα του τεταμένου γεωπολιτικού πλαισίου, η ΚΠΑΑ υπήρξε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πολιτικές τα τελευταία 10 χρόνια. Από τον Φεβρουαρίου 2022, ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος έδωσε περαιτέρω ώθηση για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Ως αποτέλεσμα του πολέμου, η Δανία παραιτήθηκε από τη μη συμμετοχή της στην αμυντική πολιτική της Ένωσης, την οποία είχε εξασφαλίσει το 1992.

Οι Δανοί συμφώνησαν να προσχωρήσουν στην ΚΠΑΑ, μέσω δημοψηφίσματος που διοργανώθηκε την 1η Ιουνίου 2022 (με 66,9 % ψήφους υπέρ). Επομένως, και τα 27 κράτη μέλη συμμετέχουν πλέον στην ΚΠΑΑ. Όπως σημείωσε ο κ. Φαραντούρης «το ζήτημα είναι ποια δομή θα έχει, ποιους στόχους θα προτάξει και πώς θα χρηματοδοτηθούν οι κοινές δράσεις μας, όπως επίσης και με ποιους όρους. Σε αυτή την άσκηση, η συμμετοχή μιας χώρας όπως η Τουρκία, που απειλεί την εδαφική ακεραιότητα κρατών μελών της ΕΕ, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».