MyStreet: Νέα εφαρμογή για την προστασία του δημόσιου χώρου – Τι πληροφορίες θα παρέχει

Νέα ψηφιακή εφαρμογή που έχει στόχο να βάλει «τάξη» στους δημόσιους χώρους παρουσιάστηκε σήμερα σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για το MyStreet app, ένα εργαλείο που επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων και να καταγγέλλουν παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η εφαρμογή MyStreet

Η εφαρμογή, διαθέσιμη για κινητά και tablets, παρέχει μέσω διαδραστικών χαρτών πληροφορίες για:

Κοινόχρηστους χώρους, με λεπτομέρειες για ενεργές μισθώσεις, εμβαδόν και όρια παραχώρησης.

Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με στοιχεία για πάροχο και ισχύ.

Σημεία συγκέντρωσης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Σύντομα θα ενσωματωθούν και δεδομένα για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ και απινιδωτές.

Σε 20 ημέρες λειτουργίας, έχουν καταχωρηθεί 5.736 παραχωρήσεις από 60 δήμους, ενώ η εφαρμογή έχει κατέβει από 9.381 πολίτες και έχουν υποβληθεί 1.273 παράπονα.

Κατά την παρουσίαση, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η εφαρμογή αποτελεί «ένα στοίχημα για την ανάκτηση του δημόσιου χώρου, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και όσους συχνά βλέπουν την πρόσβασή τους να εμποδίζεται από αυθαίρετες επεκτάσεις».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι η εφαρμογή «τακτοποιεί δρόμους, πεζοδρόμια και πλατείες», ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 η ΕΛ.ΑΣ. διενήργησε 33.452 ελέγχους και βεβαίωσε 998 παραβάσεις για τραπεζοκαθίσματα – αριθμοί αυξημένοι σε σχέση με πέρυσι.

Η εφαρμογή, που αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους δήμους, αναμένεται να επεκταθεί με περισσότερες λειτουργίες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια στον αστικό χώρο.