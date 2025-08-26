Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική

Η προσπάθεια της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης δεν ξεκίνησε ιδανικά, αφού ηττήθηκε εύκολα με την παντοδύναμη Βραζιλία, ωστόσο η συνέχεια έδειξε ότι η συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο η γαλανόλευκη ήταν εντυπωσιακή, πήρε τη νίκη με 3-1 και κυρίως έπαιξε βόλεϊ που έδειξε σε όλους ότι μπορούν να αισιοδοξούν για την πορεία της.

Αυτή -η πορεία της- ελπίζει να μην σταματήσει σήμερα, αλλά να έχει και συνέχεια στη διοργάνωση, κάτι που θα κριθεί από το ματς κόντρα στη Γαλλία που θα διεξαχθεί στο Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (26/8, ΕΡΤ2). Μια αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα «τελικού» πρόκρισης στη φάση των «16» της διοργάνωσης, με την Εθνική μας ομάδα να γράφει έτσι Ιστορία σε περίπτωση νίκης.

Στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της πρώτης φάσης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Οικονόμου -που ταλαιπωρείται και ο ίδιος από φαρυγγίτιδα- δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες της Κυριακής Τερζόγλου που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στους κοιλιακούς και έμεινε εκτός μετά από εισήγηση του ιατρικού τιμ.

Τρίτο σερί sold out, σε Παγκόσμιο μετά από μισό αιώνα η Γαλλία

Αξίζει να σημειωθεί πως για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, το γήπεδο της Τσιανγκ Μάι θα είναι γεμάτο, αφού στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί κάτι που σημαίνει πως το Ελλάδα – Γαλλία θα διεξαχθεί μπροστά σε περίπου 4.5000 θεατές. Σημειώνεται επίσης πως η αντίπαλος της Εθνικής μας, μετέχει για 4η φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στις προηγούμενες παρουσίες της είχε κατακτήσει την 7η θέση το 1952, τη 12η το 1956 και την 20ή το 1974.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα του 3ου ομίλου

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)

Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3 (19-25, 13-25, 25-23) 14-25)

Βραζιλία – Γαλλία: 3-2 (21-25, 20-25, 25-15, 25-17, 15-12)

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα

15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου:

(Θέση / Ομάδα / Βαθμοί / Ν-Η / Συντελεστής σετ / Συντ. Πόντων / Σετ)

1. Βραζιλία 5β. (2 νίκες, 0 ήττες, 3.000, 1.248, 6-2 σετ)

2. Γαλλία 4β. (1 νίκη, 1 ήττες, 1.250, 1.032, 5-4 σετ)

3. Ελλάδα 3β. (1 νίκη, 1 ήττα, 0.750, 1.013, 3-4 σετ)

4. Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 2 ήττες, 0.333, 0.773, 2-6 σετ)

* Προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες. Στην ισοβαθμία μετρούν πρώτα οι νίκες, μετά οι βαθμοί μετά ο συντελεστής των σετ, μετά ο συντελεστής των πόντων και μετά ο μεταξύ τους αγώνας.