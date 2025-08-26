newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Η διπλωματία πεδίο εσωτερικής σύγκρουσης στην κυβέρνηση
Παρασκήνιο 26 Αυγούστου 2025 | 06:10

Η διπλωματία πεδίο εσωτερικής σύγκρουσης στην κυβέρνηση

Η κόντρα Δένδια - Γεραπετρίτη και τα «καρφιά» σε Σαμαρά - Καραμανλή

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Spotlight

Τα μαχαίρια έχουν ήδη βγει στη ΝΔ, ακόμα και στο στενό κύκλο των υπουργών της κυβέρνησης. Το πεδίο της διπλωματίας άλλωστε έχει γίνει εδώ και καιρό πεδίο άσκησης κριτικής στην κυβέρνηση από δύο πρώην πρωθυπουργούς της ΝΔ, Σαμαρά και Καραμανλή, ενώ αιχμές για την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και τους χειρισμούς που συνδέονται με τα ελληνοτουρκικά έχει αφήσει και ο Νίκος Δένδιας.

Το γάντι σήκωσε για πρώτη φορά απέναντι και στο Νίκο Δένδια, τη Δευτέρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξη του (ΟΡΕΝ) ο Υπουργός Εξωτερικών κλήθηκε να απαντήσει τόσο στην κριτική Σαμαρά – Καραμανή για τα ελληνοτουρκικά, αλλά κυρίως για τα όσα είπε ο Νίκος Δένδιας στην Ολομέλεια της Βουλής, αναφορικά με το SAFE. Και πιο συγκεκριμένα για τη φράση του Υπουργού Άμυνας, στη Βουλή όταν ανακοινώθηκε μέσω μίας ανάρτησης του πρωθυπουργού η απόφαση για συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα, στην οποία ανέφερε: «Με ρωτάτε αν θα ήθελα κάτι περισσότερο; Βεβαίως και θα ήθελα κάτι περισσότερο. Δεν το διαπραγματεύτηκα εγώ, δεν είναι οι Υπουργοί Άμυνας που το διαπραγματεύονται».

Μία αιχμή απευθείας στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Ερωτηθείς σχετικά με τις δηλώσεις Δένδια ο Γεραπετρίτης απάντησε πως «αυτό το οποίο συνέβη ήταν μία σαφέστατη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας», γιατί «όπως είπε η Ελλάδα σήμερα έχει καταφέρει να έχει βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά, εκεί που δεν προβλεπόταν».

Ενώ όσον αφορά την εξωτερική πολιτική συνολικά, ο Γεραπετρίτης ήταν ακόμα πιο αιχμηρός λέγοντας πως αυτή «δεν την επιλέγει ο Υπουργός Εξωτερικών. Η εξωτερική πολιτική καθορίζεται από τον Πρωθυπουργό και από το ΚΥΣΕΑ, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι Υπουργοί» δείχνοντας εμμέσως πλην σαφώς και το Νίκο Δένδια ως συνυπεύθυνο στις αποφάσεις που λαμβάνονται ως Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Αναφερόμενος δε στους δύο πρώην πρωθυπουργους ο Γεραπετρίτης άφησε αιχμές για μικροπολιτική και αξιοποίηση των εθνικών θεμάτων για πολιτικό όφελος, λέγοντας «εγώ και από ιδιοσυγκρασία δεν είμαι πολιτικός καριέρας. Προέρχομαι από άλλο χώρο, έχω μάθει να συζητώ και είμαι από τους πλέον διαβουλευτικούς ανθρώπους. Σέβομαι την πορεία και των δύο πρώην Πρωθυπουργών, τόσο στην πατρίδα, όσο και στο κόμμα. Μπορούν να διατηρούν τις θέσεις τους, οι οποίες είναι συγκεκριμένες και έχουν ήδη διατυπωθεί. Εγώ εκείνο, το οποίο κάνω είναι να εφαρμόζω την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, όπως αποφασίζεται από τον Πρωθυπουργό και από το ΚΥΣΕΑ. Εγώ εφαρμόζω την συλλογική πολιτική της κυβέρνησης. Αυτή είναι η εντολή, την οποία έχω λάβει».

Ο Γεραπετρίτης εμφανίστηκε πλήρως ευθυγραμμισμένος με την γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου.
Τα εθνικά θέματα ωστόσο απέδειξαν τη δύναμη τους και το αν και πόσο μπορούν να κοστίσουν σε μία κυβέρνηση και το 2019 όταν η ΝΔ αξιοποίησε τα εθνικά θέματα και πιο συγκεκριμένα την Συμφωνία των Πρεσπών, για να κερδίσει τις εκλογές. Έστω και αν στελέχη της έχουν όταν τα μικρόφωνα είναι κλειστά, παραδεχθεί πως αν η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είχε υπογράψει θα το είχε κάνει η ΝΔ.

Η κυβέρνηση επανήλθε το 2023 δείχνοντας μειονοτικούς βουλευτές που ήταν υποψήφιοι με το ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν «επικίνδυνους» για τα εθνικά συμφέροντα.

Και σήμερα τα εθνικά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ίσως κάποια στιγμή θεώρησε ως το «όπλο» του για να κερδίσει ψήφους απειλεί να εκπυρσοκροτήσει…

Με την αντιπαράθεση που εξελίσσεται στο εξωτερικό της ΝΔ να αποτυπώνεται με τον πλέον ηχηρό τρόπο στις δηλώσεις Δένδια – Γεραπετρίτη.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Σύνταξη
Απόρρητο