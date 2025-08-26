Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Δαμάσκηνα: Γιατί είναι το καλύτερο φρούτο μετά τις διακοπές
26 Αυγούστου 2025

Δαμάσκηνα: Γιατί είναι το καλύτερο φρούτο μετά τις διακοπές

Μετά τη χαλάρωση και τις κραιπάλες των διακοπών, τα δαμάσκηνα είναι το καλύτερο φρούτο για τον οργανισμό μας.

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Μετά τις διακοπές, το σώμα μας ζητάει αναζωογόνηση: ενυδάτωση, πιο υγιεινά γεύματα και… ένα φρούτο που να μας επαναφέρει σε ισορροπία. Και τα δαμάσκηνα είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Ένα-δύο την ημέρα και η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται πιο γλυκιά και ομαλή!

Καθαρίζουν το έντερο μετά τις διακοπές

Μετά από μπάρμπεκιου, παγωτά και πιο βαριά φαγητά, η πέψη μπορεί να χρειάζεται λίγο… σπρώξιμο. Τα δαμάσκηνα, με τις φυτικές τους ίνες, βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και δρουν φυσικά κατά της δυσκοιλιότητας.

Η φλούδα τους περιέχει μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών, γι’ αυτό είναι καλύτερο να τα καταναλώνουμε ολόκληρα και όχι μόνο καθαρισμένα, ώστε να επωφελούμαστε πλήρως από τη δράση τους.

Δεν είναι, όμως, μόνο οι φυτικές ίνες. Φαίνεται πως και άλλα συστατικά που περιέχονται σε αυτά, όπως η σορβιτόλη και ορισμένες φαινολικές ενώσεις, ασκούν βοηθητική δράση, βελτιώνοντας την κινητικότητα του εντέρου. Ακόμη, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να δρουν και ως πρεβιοτικά, ευνοώντας την ανάπτυξη ωφέλιμων για την εντερική λειτουργία βακτηρίων.

Σου παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για να ανακάμψεις

Μετά τις διακοπές, το σώμα ζητάει θρεπτικά στοιχεία. Τα δαμάσκηνα περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα, ωμέγα-6 λιπαρά και αμινοξέα – όλα όσα χρειάζεται ο οργανισμός για ενέργεια και προστασία των κυττάρων. Ειδικότερα, συγκαταλέγονται στις πλούσιες πηγές βιταμίνης Κ, ενώ περιέχουν και σημαντικές ποσότητες βιταμινών του συμπλέγματος Β, βιταμίνης Α και Ε, καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου, φωσφόρου και μαγγανίου. Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα συνδέουν τα αποξηραμένα δαμάσκηνα και με την οστική υγεία, καθώς έχει φανεί πως η κατανάλωσή τους συνδέεται με βελτίωση της οστικής μάζας και μείωση του κινδύνου εμφάνισης οστεοπόρωσης.

Ενέργεια και λάμψη από μέσα προς τα έξω

Τα δαμάσκηνα ξεχωρίζουν για το υψηλό σε φαινολικά συστατικά περιεχόμενό τους, στο οποίο οφείλεται και η έντονη αντιοξειδωτική δράση τους.  Μάλιστα, τα συγκεκριμένα συστατικά τους έχουν την ικανότητα να εξουδετερώνουν τη ρίζα υπεροξειδίου, καθώς και να προστατεύουν τα λίπη από την επαγόμενη από το οξυγόνο οξείδωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προστατεύουν τα λιπαρά οξέα που απαντώνται στις κυτταρικές μεμβράνες, στις λιποπρωτεΐνες της αιματικής κυκλοφορίας και στις μεμβράνες των εγκεφαλικών κυττάρων και των νευρώνων μας.

Αυτό σημαίνει όχι μόνο καλύτερη διάθεση και αντοχή, αλλά και πιο λαμπερό, υγιές δέρμα – σαν να συνεχίζεται λίγο ακόμα η χαλαρωτική αίσθηση των διακοπών.

Πώς να τα εντάξετε στη διατροφή σας

Βάλτε λοιπόν τα δαμάσκηνα στη διατροφή σας, είτε ως σνακ είτε ως συστατικό ενός γεύματος. Παρακάτω σας προτείνουμε κάποιους απλούς και εύκολους τρόπους που θα σας βοηθήσουν να τα εντάξετε στην καθημερινότητά σας:

  • Αποξηραμένα δαμάσκηνα με ανάλατους ξηρούς καρπούς.
  • Αποξηραμένα δαμάσκηνα με νιφάδες δημητριακών ολικής άλεσης.
  • Φρουτοσαλάτα με φρέσκα δαμάσκηνα, μήλο και καρύδια και μέλι.
  • Γιαούρτι με φρέσκα ή αποξηραμένα δαμάσκηνα, νιφάδες δημητριακών ολικής άλεσης και μέλι.
  • Γάλα με δημητριακά ολικής άλεσης, αποξηραμένα δαμάσκηνα και λιναρόσπορο.

* Πηγή: Vita

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
