Mini Cooper: To ελληνικής έμπνευσης θρυλικό βρετανικό αυτοκίνητο

Ήταν 26 Αυγούστου 1959 όταν, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα του 20ου αιώνα, το Mini Cooper.

«ΤΑ ΝΕΑ» της 26ης Οκτωβρίου 1994, με αφιέρωμά τους για τα 35α, τότε, γενέθλια του βρετανικού αυτοκινήτου καταγράφουν την ιστορία του.

«Όλα ξεκίνησαν το 1956. Τον λόρδο Λόουμπουρι, το μεγάλο αφεντικό της BMC (British Motor Cooperation), άρχισαν να τον ζώνουν τα φίδια, επειδή λόγω του μπλοκαρίσματος της διώρυγας [του Σουέζ], ο κίνδυνος έλλειψης βενζίνης ήταν πλεόν ορατός και η εταιρεία του δεν διέθετε κάποιο μικρό, οικονομικό μοντέλο.

»Στο μυαλό του άρχισε να ωριμαζει η σκέψη για ένα αυτοκίνητο με μικρές εξωτερικές διαστάσεις, χώρο για τέσσερις επιβάτες και κινητήρα εργοστασιακό. Κατά τα άλλα, απόλυτη ελευθερία για τους σχεδιαστές.

O έλληνας εμπνευστής

»Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Ο “δικός μας” Άλεκ Ισιγόνης, σχεδιαστής κατ’ επάγγελμα, μουτζούρωνε όποια χαρτοπετσέτα έβρισκε εμπρός του στις παμπ που επισκεπτόταν και, όπως όλοι μας ξέρουμε, από αυτά τα σκίτσα γεννήθηκε το Mini.

»Όχι το οποιοδήποτε μίνι, αλλά TO MINI, με μια σειρά επαναστατικών καινοτομιών, όπως εμπρός και εγκάρσια τοποθετημένος κινητήρας, μπροστινή μετάδοση κίνησης και αδιάντροπα πολύ πολύ χώρο. (…)

»Αντιμετώπισε μόδες και εκμοντερνισμούς, του κόλλησαν χώρο αποσκευών, έγινε τζι και στέισον βάγκον, καμπριολέ και αυτοκίνητο αγώνων, όμως οι θαυμαστές του τού έμειναν πιστότεροι απ’ ό,τι τα βασιλικά σκυλιά στην Κουίν Ελίζαμπεθ.

»Παρέμεινε τόσο μικρό, όσο ήταν από την πρώτη στιγμή και αντιστάθηκε σε πεζές έννοιες, όπως παραγωγικότητα, εξέλιξη, ασφάλεια, κόστος χρήσης. (…)

»Το Mini θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αταξικό. Το πλήθος των οπαδών του είναι τόσο “πολύχρωμο”, όπως ένα πακέτο χαρτοπόλεμος. Ζευγάρια συνταξιούχων, νεαροί με τζόκεϊ ανάποδα βαλμένα, σκινς, παιδιά των λουλουδιών, νέοι ερωτευμένοι, εραστές του χρωμίου μέχρι και τέκνο φρικς. (…)

»Τα 5 εκ. Mini φτάνει η παραγωγή το 1986 και το 1991 γίνεται καθαρό και οικονομικό χάρη στον καταλύτη και το σύστημα ψεκασμού. Από το 1992 όλα τα Mini με κινητήρα 1,3 λίτρου, το 1994 γίνεται 35 ετών και η παραγωγή του ξεπερνά τα 5,3 εκ. κομμάτια».