«Εμφύλιος πόλεμος» για τις αποζημιώσεις του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, με τους εμπλεκόμενους σε αυτό να στρέφονται πλέον δικαστικά ο ένας εναντίον του άλλου, πετώντας από πάνω τους το μπαλάκι των ευθυνών και των πληρωμών, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Χαρακτηριστική του πρωτοφανούς «εμφυλίου» που έχει ξεσπάσει για τις αποζημιώσεις είναι πρόσφατη παρέμβαση (26/6/2025) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της διοίκησης της εταιρείας ΕΡΓΟΣΕ, η οποία αφού απορρίπτει κάθε ευθύνη για συμμετοχή της ΕΡΓΟΣΕ στο δυστύχημα, λόγω της μη έγκαιρης υλοποίησης της αμαρτωλής σύμβασης 717, σπεύδει να επιρρίψει το σύνολο των ευθυνών για την τραγωδία στο Ελληνικό Δημόσιο, στον ΟΣΕ και στην Hellenic Train!

Η νομική παρέμβαση της ΕΡΓΟΣΕ

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 43σέλιδη νομική παρέμβαση της ΕΡΓΟΣΕ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αναφέρεται ότι «το Ελληνικό Δημόσιο είναι, κατά το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, μόνο υπαίτιο στην πρόκληση του ενδίκου δυστυχήματος» (!).

Σημειώνεται ότι διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ είναι ο Χρήστος Παληός, τον οποίο ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προορίζει για διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, έπειτα από την πρόσφατη εξώθηση σε παραίτηση του υπηρεσιακού διευθύνοντος συμβούλου Παναγιώτη Τερεζάκη.

Η πρωτοβουλία αυτή του Χρήστου Παληού προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΟΣΕ, σε μια περίοδο που θα πρέπει να προχωρήσει (υπό τη δική του πλέον καθοδήγηση) η δημιουργία του «νέου ΟΣΕ», με τη συγχώνευση του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και της ΓΑΙΑΟΣΕ υπό τη νέα εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας». Στελέχη του ΟΣΕ με τα οποία επικοινώνησαν «ΤΑ ΝΕΑ» τονίζουν ότι «η πρωτοφανής νομική παρέμβαση της ΕΡΓΟΣΕ, που στόχο έχει να αντικρούσει αγωγή αποζημιώσεων της ιταλικής Hellenic Train, βάλλει κυρίως κατά του Δημοσίου και του ΟΣΕ(!), ενώ ισοδυναμεί με την έκδοση πορίσματος καταλογισμού των ευθυνών για το δυστύχημα των Τεμπών και άρα και επιμερισμού της καταβολής των αστικών αποζημιώσεων, πριν καν η υπόθεση εκδικαστεί στις αίθουσες των δικαστηρίων»!

Η νομική παρέμβαση της διοίκησης της ΕΡΓΟΣΕ ήρθε ως… απάντηση σε αγωγή της Hellenic Train. Συγκεκριμένα, η Hellenic Train με αγωγή της επιδιώκει να υποχρεωθεί η ΕΡΓΟΣΕ να καταβάλει το 95% επί κάθε ποσού, που θα υποχρεωθεί η ίδια να πληρώσει ως αποζημίωση στην εταιρεία DUFERCO SA. Η τελευταία, με αγωγή της (από 26/2/2025) εναντίον της Hellenic Train, ζητεί να αποζημιωθεί για εμπορεύματά της (σίδερα, φύλλα χάλυβα κ.λπ.) που μεταφέρονταν με την εμπορική αμαξοστοιχία και τα οποία καταστράφηκαν λόγω της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη.

Η Hellenic Train, με τη σειρά της, στις 31/3/2025 στράφηκε κατά του ΟΣΕ, αλλά και της ΕΡΓΟΣΕ, θεωρώντας την υπεύθυνη για το δυστύχημα των Τεμπών, καθώς δεν μερίμνησε για την έγκαιρη ολοκλήρωση της αμαρτωλής σύμβασης 717, υποστηρίζοντας πως εάν είχε ολοκληρωθεί στην ώρα της και λειτουργούσαν τα συστήματα ETCS (τηλεδιοίκηση – φωτοσήμανση) και GSMR (σύγχρονες ραδιοεπικοινωνίες), το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί.

«Το Δημόσιο είναι αποκλειστικώς υπαίτιο»

Η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, με την πρόσφατη νομική παρέμβασή της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αφού ζητεί να απορριφθεί η αγωγή της Hellenic Train, διαχωρίζει τη θέση της σε σχέση με τις ευθύνες της για το δυστύχημα των Τεμπών και ρίχνει ευθέως το μπαλάκι των ευθυνών κυρίως στο Δημόσιο!

Ειδικότερα, αναφέρει: «Το Ελληνικό Δημόσιο είναι αποκλειστικώς υπαίτιο για τη μη έγκαιρη υλοποίηση της συμβάσεως 717/2014 και για τη μη υλοποίηση του συστήματος ETCS, διότι απέτυχε επανειλημμένως να προφυλάξει τις δημόσιες υποδομές του σιδηροδρομικού δικτύου από την κοινή εγκληματικότητα, και δη από κλοπές και βανδαλισμούς καλωδίων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, παρότι πολλάκις το θέμα τούτο είχε απασχολήσει εκτενώς και κατά διάφορα χρονικά διαστήματα τα Μέσα Ενημερώσεως, με αποτέλεσμα η υλοποίηση των σχετικών συμβάσεων να καθυστερήσει επί χρόνια και το σιδηροδρομικό δίκτυο να λειτουργεί με απαρχαιωμένο εξοπλισμό».

Επίσης, κατηγορεί το Ελληνικό Δημόσιο διότι: «Κατά το χρονικό διάστημα 2015-2023 παρέλειψε να καθορίσει ένα επαρκές πλαίσιο χρηματοδοτήσεως για τον τομέα των σιδηροδρόμων και να μεριμνήσει για τη διάθεση στον ΟΣΕ των δημόσιων πόρων, που ήσαν απαραίτητοι για τη συντήρηση, την επισκευή, την επέκταση και την ανακαίνιση του συγκοινωνιακού δικτύου και του συστήματος επαρκούς λειτουργίας αυτού και για την κατάρτιση ενός πιλοτικού στρατηγικού προγράμματος σιδηροδρομικών δικτύων, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση των σχετικών συμβάσεων, ήδη δε η Βουλή των Ελλήνων συνέστησε προκαταρτική επιτροπή για την έρευνα των εν λόγω παραλείψεων, κατά τα προεκτεθέντα» (σ.σ.: αναφέρεται στην εξεταστική επιτροπή για τον Κώστα Καραμανλή).

Και ο επίλογος του «κατηγορώ» της ΕΡΓΟΣΕ κατά του Δημοσίου κλείνει ως εξής: «Κατ’ ακολουθίαν τούτων και υπό την ανωτέρω επικουρική εκδοχή, το Ελληνικό Δημόσιο είναι, κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, μόνο υπαίτιο στην πρόκληση του ενδίκου δυστυχήματος».

