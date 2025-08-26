Θλίψη στην Κύπρο: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η αθλήτρια Μαρία Αριστοτέλους
Δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση της ασθένειάς της, η Μαρία Αριστοτέλους έχασε τη μάχη για τη ζωή.
Δεν τα κατάφερε η Μαρία Αριστοτέλους. Η Κύπρια αθλήτρια του επί κοντώ που έδινε μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή.
Η Μαρία Αριστοτέλους έπασχε από ραυδομυοσάρκωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου που συνήθως εμφανίζεται σε παιδιά έως 5 ετών. «Ευτυχώς που διάλεξε εμένα και όχι κάποιο παιδάκι! Δεν άντεχα στην ιδέα ότι θα περνούσε κάποιο βρέφος ή παιδί αυτή τη δοκιμασία! Και έλεγα αν μη τι άλλο ο κλήρος έπεσε σε εμένα!» έγραφε το 2024, όταν τα αποτελέσματα έδειχναν ότι είχε αφήσει πίσω της την ασθένεια.
Στην ανάρτησή της τότε, συμπλήρωνε: «Στην περίπτωση μου, ο καρκίνος ήταν μεταστατικός. Αυτό σημαίνει πώς μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή. Για τον λόγο αυτό θα ελέγχομαι τακτικά! Ο εχθρός είναι ύπουλος και επιθετικός αλλά τώρα ξέρει με ποιαν έχει μπλέξει!».
Καλό ταξίδι στο φως
Σε ανάρτηση ο αδερφός της Απόστολος έγραψε: «Καλό ταξίδι στο φως αδερφούλα μου. Σε αγαπώ ως τον ουρανό! Θα είμαστε πάντα ενωμένοι. Σε ευχαριστώ για όλα. Να μας προσέχεις».
Σε ανάρτηση η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή αναφέρει: «Τι μαντάτο και αυτό. Καταραμένε Αύγουστε, καταραμένε Καρκίνε. Η Μαρία μας έφυγε. Έφυγε για ένα ταξίδι φωτεινό. Το πάλεψε όπως πάλευε σε όλα για όλα και για όλους».
