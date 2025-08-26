Αναστάτωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω διαρροής φυσικού αερίου

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν συνεργείο που εκτελούσε εργασίες στο πάρκινγκ P2 (στάθμευση μικρής διάρκειας) προκάλεσε χτύπημα σε αγωγό φυσικού αερίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00 και κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές του αεροδρομίου, οι οποίες, σε συνεργασία με την Τροχαία, προχώρησαν σε προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας τόσο στον χώρο των Αφίξεων όσο και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του αερολιμένα.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την ασφαλή εκτόνωση του αερίου από τον αγωγό, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήρθησαν και η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε κανονικά.