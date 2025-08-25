newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 09:34

Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ και νυν πολιτικός προϊστάμενος του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου της Νορβηγίας, δείχνει πως δεν θέλει να τραβήξει η χώρα του το σχοινί με το Ισραήλ, παρά τα εγκλήματα στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Spotlight

Οι συγκλονιστικές εικόνες από τη Γάζα δεν άφησαν άλλη επιλογή, ακόμα και στο μεγαλύτερο Ταμείο του πλανήτη -ύψους 2 τρισεκ. δολ.- από να «ξεφορτωθεί» από πάνω του τις μισές ισραηλινές εταιρείες. Η γραμμή αυτή όμως για κάποιους έχει όρια, καθώς τα συμφέροντα παραμένουν δίχως, να επηρεάζονται από τα εκατομμύρια των θυμάτων.

Ως γνωστόν από τη δεκαετία του 1990, η Νορβηγία δημιούργησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο -κατέχοντας κατά μέσο όρο το 1,5% κάθε εισηγμένης εταιρείας παγκοσμίως- αποταμιεύοντας όλα τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε αυτό.

Ουσιαστικά είναι ένας «κουμπαράς» που μαζεύει τα λεφτά από το πετρέλαιο και τα επενδύει παγκοσμίως, ώστε να εξασφαλίζεται το μέλλον. Το ταμείο διέπεται από ηθικές κατευθυντήριες γραμμές: μπορεί να αποσύρει επενδύσεις αν διαπιστωθεί ότι εταιρείες παραβιάζουν δικαιώματα ή εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή, το Council on Ethics, που ερευνά εταιρείες και προτείνει αποκλεισμούς. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Κεντρική Τράπεζα της Νορβηγίας.

Μπορεί μέχρι σήμερα το Ταμείο να αντιστεκόταν επιτυχώς σε πιέσεις για να σταματήσει να επενδύει χρήματα σε επικίνδυνες εταιρείες, ωστόσο οι αποκαλύψεις ότι εταιρείες στις οποίες το ταμείο είχε επενδύσει συνέδραμαν στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και στους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, βύθισαν το πετρελαϊκό ταμείο σε κρίση.

Το πετρελαϊκό ταμείο της Νορβηγίας είχε μόλις το 0,1% των περιουσιακών του στοιχείων (από τα συνολικά 2 τρισ. δολάρια) επενδεδυμένο στο Ισραήλ στο τέλος του 2024, κατέχοντας συμμετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες συνολικής αξίας 2,1 δισ. δολάρια.

Οι αποκαλύψεις

Η τελευταία κατακραυγή προέκυψε μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Aftenposten, η οποία αυτήν την εβδομάδα ανέφερε ότι το Ταμείο είχε αυξήσει τις επενδύσεις του τα τελευταία δύο χρόνια στην Bet Shemesh Engines, εταιρεία που συντηρεί αεροσκάφη που το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει στους βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις συμμετοχές του, το Ταμείο κατείχε μερίδιο αξίας 15 εκατ. δολαρίων στην Bet Shemesh Engines στα τέλη του 2024, που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 2,1%. Η αξία της συμμετοχής του ήταν πάνω από τετραπλάσια σε σχέση με τα τέλη του 2023, λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ, η οποία πυροδότησε την έναρξη του πολέμου.

Αμέσως το Ταμείο κίνησε διαδικασίες να αποσυνδεθεί με την ισραηλινή εταιρεία, ενώ ο πρωθυπουργός έδωσε άμεσα εντολή να διερευνηθεί τι συνέβη. Ορισμένοι, μάλιστα, πολιτικοί της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Νικολάι Τάνγκεν και την κήρυξη μποϊκοτάζ στο Ισραήλ.

Τα διλήμματα Στόλτενμπεργκ

Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών της Νορβηγίας και πρώην γ.γ. του NATO, Γενς Στόλτενμπεργκ υπερασπίστηκε το ταμείο, καθώς αρνείται μια ολική απαγόρευση επενδύσεων στο Ισραήλ, θεωρώντας πως είναι αρκετό απλά να κόβονται οι δεσμοί με κάποιες εταιρείες.

Μιλώντας στους Financial Times ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι υπάρχουν «διλήμματα» και «δύσκολες αποφάσεις», καθώς ορισμένοι πολιτικοί ζητούν το ταμείο ύψους 2 τρισ. δολαρίων να αποσυρθεί πλήρως από το Ισραήλ, ενόψει των βουλευτικών εκλογών στη Νορβηγία τον Σεπτέμβριο.

Πουλώντας σχεδόν τις μισές από τις ισραηλινές εταιρείες που κατείχε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, το ταμείο κατάφερε να βρει την «σωστή ισορροπία», είπε.

«Το σύστημα λειτουργεί», τόνισε. «Είναι δυνατόν να συνδυαστεί η ιδιότητα ενός μεγάλου κρατικού επενδυτικού ταμείου με την ύπαρξη ηθικών κατευθυντήριων γραμμών» είπε υπογραμμίζοντας ότι είναι κρίσιμο το ταμείο να μη χρησιμοποιείται ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής ή να πολιτικοποιούνται οι επενδύσεις του.

«Εφόσον το κρατικό επενδυτικό ταμείο ανήκει στον νορβηγικό λαό μέσω της κυβέρνησης, υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις που θέτουν το πλαίσιο λειτουργίας του. Έτσι πρέπει να είναι σε μια δημοκρατία. Όμως το ταμείο διαθέτει ανεξαρτησία με την απαραίτητη απόσταση από την κυβέρνηση», είπε ο Στόλτενμπεργκ.

Αρκετά μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να φέρουν τον Στόλτενμπεργκ σε κατεπείγουσα ακρόαση, παρά τη θερινή διακοπή του κοινοβουλίου. Τα δύο κύρια κεντροδεξιά κόμματα επέκριναν τον Στόλτενμπεργκ και το υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα προειδοποίησαν κατά της πολιτικοποίησης του ταμείου.

Η Έρνα Σόλμπεργκ, πρώην πρωθυπουργός και ηγέτιδα των κεντροδεξιών Συντηρητικών, υποστήριξε ότι «παλέψαμε πολύ σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι το ταμείο δεν είναι πολιτικό». Παραδέχτηκε ότι λόγω του «τεράστιου μεγέθους» του, υπάρχουν φωνές στη Νορβηγία «που λένε ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιείται περισσότερο το ταμείο για πράσινες επενδύσεις ή να μπαίνει σε νέους τομείς».

Οι τρεις βασικές αρχές

Κάποιοι στο πετρελαϊκό ταμείο και στην κυβέρνηση ανησυχούν εδώ και καιρό για το πώς θα βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην απαίτηση της κοινής γνώμης στη Νορβηγία για σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ και σε παραμέτρους εξωτερικής πολιτικής, όπως η αποφυγή δυσαρέσκειας των ΗΠΑ. «Είναι τεράστιο δίλημμα», είπε ένας Νορβηγός αξιωματούχος. «Διατρέχεις τον κίνδυνο να δυσαρεστήσεις τη μία ή την άλλη πλευρά — και γι’ αυτό δεν βλέπουμε πολλά κρατικά επενδυτικά ταμεία σε δημοκρατίες».

Ο Τροντ Γκράντε, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ταμείου, δήλωσε στους Financial Times ότι «ο λόγος που δεν υπάρχουν πολλά κρατικά επενδυτικά ταμεία σε δημοκρατίες είναι το γεγονός ότι στη Νορβηγία οι πολιτικοί αποταμιεύουν εκ μέρους του πληθυσμού».

Ο Στόλτενμπεργκ είπε ότι το ταμείο στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές: πρώτον, η κυβέρνηση καταθέτει σε αυτό μόνο το πλεόνασμα από τα πετρελαϊκά έσοδα, αφού καλύψει το λεγόμενο έλλειμμα του μη πετρελαϊκού προϋπολογισμού.

«Δεύτερον, ότι επενδύουμε σε ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών. Τρίτον, ότι οι αναλήψεις [για κρατικές δαπάνες] αντικατοπτρίζουν την αναμενόμενη πραγματική απόδοση. Όσο το κάνουμε αυτό, το ταμείο θα διαρκέσει για πάντα», είπε.

Δεν μπορείς να κρυφτείς

Ο Στόλτενμπεργκ, ξεκαθάρισε ότι όσο έχει επιρροή, θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις θεμελιώδεις ιδέες».

Το ταμείο περιορίζεται στο να επενδύει εκτός Νορβηγίας και δεν μπορεί να κατέχει πάνω από 10% οποιασδήποτε εταιρείας, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα τεράστιο index fund.

«Για μένα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παραμείνω πιστός σε αυτήν την ιδέα ενός index fund, χωρίς πολιτική έκθεση. Από την άλλη πλευρά, αν έχεις πλούτο [μέσω] ενός τόσο μεγάλου ταμείου, δεν υπάρχει πουθενά να κρυφτείς. Δεν υπάρχει τρόπος να μη διατρέχεις κινδύνους».

Η νορβηγική κυβέρνηση επιτρέπεται να χρησιμοποιεί έως και το 3% του ταμείου κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό της, βάσει του δημοσιονομικού κανόνα που επιτρέπει την κατανάλωση της εκτιμώμενης πραγματικής απόδοσης.

Όμως το ταμείο έχει γίνει τόσο τεράστιο, που αυτό το ποσό (53 δισ. δολ.) φέτος -1/4 του  συνολικού προϋπολογισμού- ώστε ορισμένοι πολιτικοί και ειδικοί να υποστηρίζουν ότι αλλάζει την κοινωνία, καθιστώντας τους πολίτες υπερβολικά άνετους. Η Νορβηγία έχει το υψηλότερο ποσοστό αναρρωτικών αδειών μεταξύ των χωρών υψηλού εισοδήματος, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Με άλλα λόγια το Ταμείο μπορεί να τα καταφέρει και χωρίς να επενδύει έμμεσα σε εγκλήματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
ΑΠΕ
Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»
Μέλλον χωρίς ταξίδια; 24.08.25

Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»

Οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και η διαρκής αύξηση του κόστους, οδηγούν σε μία ακόμη κρίση. Tης βιομηχανίας των διακοπών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο
Στο Μέριλαντ 25.08.25

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο

Τα screwworm, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εάν εντοπιστούν εγκαίρως δεν είναι θανατηφόρα όμως η αντιμετώπισή τους είναι επίπονη καθώς απαιτεί αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και απολύμανση των πληγών.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»
Πολιτική κόντρα 25.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»

Αλεξάνδρα Σδούκου από τη ΝΔ, Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αντιπαρατέθηκαν για την οικονομία, εν όψει της ΔΕΘ - Βολές για τις διακοπές των Ελλήνων

Σύνταξη
Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»
Μπάσκετ 25.08.25

Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε σε δηλώσεις του οτι δεν υπάρχει συγκεκριμένο «ταβάνι» για την Εθνική ομάδα στο προσεχές Ευρωμπάσκετ και πως οι διεθνείς είναι εκείνοι που θα ορίσουν τι θα καταφέρει.

Σύνταξη
Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»
Ιστός 25.08.25

Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως από τη σκοτεινή υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, με την πρώην συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ να ισχυρίζεται πως ο ατιμασμένος παιδόφιλος είχε ίσως ένα ραντεβού με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Πώς οι αυστηροί νόμοι στην Ευρώπη κρατάνε τις οικογένειες χωρισμένες
Μεταναστευτικό 25.08.25

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να φάω και να συνεχίσω τη ζωή μου»: Πώς η Ευρώπη κρατάει τις οικογένειες χωρισμένες

Χωρίς την επανένωση οικογενειών, πολλοί μετανάστες θα ακολουθούν πολύ περισσότερες παράτυπες διαδρομές προκειμένου να ξαναδούν τις οικογένειές τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι
Κόσμος 25.08.25

Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ατύχημα - Γιατρός, μιλώντας ανώνυμα σε μέσο στην Κίνα, εξήγησε ότι το περιστατικό δεν ήταν άμεσα θανατηφόρο λόγω της μαλακής σύστασης του παιδικού κρανίου

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο και «τσάκισε» το παγωτό φράουλα – Δείτε φωτογραφίες
Στην Καλιφόρνια 25.08.25

Απίστευτες φωτογραφίες: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο - Το ένοχο ύφος αφού «τσάκισε» το παγωτό φράουλα

Η Fuzzy, όπως ονόμασαν την αρκούδα, μετά το περιστατικό, δοκίμασε διάφορες γεύσεις παγωτού, αλλά έδειξε σαφή προτίμηση σε αυτό με γεύση φράουλα

Σύνταξη
Record: «Προχωρούν οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη – Σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής»
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Record: «Προχωρούν οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη – Σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής»

Σύμφωνα με τη μεγάλη πορτογαλική ιστοσελίδα «Record», ο Φώτης Ιωαννίδης εμφανίζεται θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύνταξη
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μοιάζει με την Κάρι Μπράντσο – Ωστόσο, έχουν ένα κοινό
Φαγητό; Ναι 25.08.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μοιάζει με την Κάρι Μπράντσο – Ωστόσο, έχουν ένα κοινό

Παρόλο που η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ διαχωρίζει πλήρως τον ευατό της από τον χαρακτήρα της στο Sex and the City, αποκάλυψε ένα κοινό σημείο που έχει με την Κάρι Μπράντσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης
Υπερεργασία 25.08.25

Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης

Εν όψει του νομοσχεδίου για τη 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση επιδίδεται σε καμπάνια εξωραϊσμού της πραγματικότητας. O εργατολόγος Δ. Τεμπονέρας και ο διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χ. Γούλας μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καθεστωτικός φόβος
Editorial 25.08.25

Καθεστωτικός φόβος

Το ενδεχόμενο μιας διαφορετικής δυναμικής «αριστερά του κέντρου» ήδη ανησυχεί όσους θέλουν την παράταση της σημερινής κατάστασης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Έκανε… 31 ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Έκανε… 31 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Αστέρα οι πρωταθλητές συμπλήρωσαν 31 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.08.25

Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες

«Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα καταρρεύσει», τόνισε ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών που συνεργάζονται με τον Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Μακρυχώρι – Κατακαίει δασική έκταση
Έρπουσα πυρκαγιά 25.08.25

Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Μακρυχώρι – Κατακαίει δασική έκταση

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χθες Κυριακή, περί τις 18:30 και κατακαίει φυλλώματα δρυοδάσους στο Μακρυχώρι, στην Καστοριά

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο

Αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί, αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο - Διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Όπλα κουβαλούν οι άνδρες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο – Σφοδρές αντιδράσεις
Δυσμενής εξέλιξη 25.08.25

Όπλα κουβαλούν πλέον οι εθνοφρουροί στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο - Σφοδρές αντιδράσεις

Ο Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει να αναπτύξει δύναμη της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, δικαιώνοντας τους επικριτές του που θεωρούν ότι θέλει να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο