23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Νορβηγία: Η κρίση των επενδύσεων στο Ισραήλ για το νορβηγικό ταμείο
Διεθνής Οικονομία 23 Αυγούστου 2025 | 23:36

Νορβηγία: Η κρίση των επενδύσεων στο Ισραήλ για το νορβηγικό ταμείο

Οι αξιωματούχοι του ταμείου δηλώνουν ότι μπορούν να διαχειριστούν τις τρέχουσες δημόσιες προκλήσεις όμως οι ανησυχίες παραμένουν

Οι επενδύσεις στο Ισραήλ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας στη Νορβηγία, προκαλώντας μια ασυνήθιστα ανοιχτή συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας του μεγαλύτερου κρατικού επενδυτικού ταμείου στον κόσμο. Η αντιπαράθεση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει το ποιο κόμμα θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, καθώς η εκλογική αναμέτρηση της 8ης Σεπτεμβρίου παραμένει αμφίρροπη.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων του Αυγούστου, όπως καταγράφονται στον ιστότοπο pollofpolls.no, τα κεντροδεξιά κόμματα φαίνεται να συγκεντρώνουν 85 έδρες, μόλις μία παραπάνω από τον αριθμό που απαιτείται για την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Η πίεση προς το κυβερνών Εργατικό Κόμμα αυξήθηκε, καθώς η Αριστερά δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα στηρίξει μια μελλοντική κυβέρνηση των Εργατικών μόνο εάν το ταμείο αποεπενδύσει από όλες τις εταιρείες που, σύμφωνα με το κόμμα, εμπλέκονται στον «παράνομο πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα». Οι Εργατικοί απέρριψαν το αίτημα, ωστόσο μετά τις εκλογές ενδέχεται να δυσκολευτούν να αγνοήσουν τέτοιες πιέσεις.

Η «χειρότερη κρίση»

«Αυτή είναι η χειρότερη κρίση που έχω αντιμετωπίσει ποτέ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ταμείου, Νικολάι Τάνγκεν, στη σουηδική εφημερίδα Dagens Industri. «Πρόκειται για μια σοβαρή κατάσταση, καθώς αφορά την εμπιστοσύνη στο ταμείο». Σε συνέντευξή του στο Reuters την περασμένη εβδομάδα, ο Τάνγκεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησης, τονίζοντας ότι ακολουθεί την εντολή που έχει δοθεί από το κοινοβούλιο.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου, το ταμείο είχε αποεπενδύσει από 23 ισραηλινές εταιρείες, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι είχε αποκτήσει μερίδιο σε εταιρεία κινητήρων αεροσκαφών που παρέχει συντήρηση για τα ισραηλινά μαχητικά. Πριν από τον πόλεμο, το ταμείο είχε αποεπενδύσει από μόλις δύο ισραηλινές εταιρείες. Στις 14 Αυγούστου, το ταμείο διατηρούσε μερίδια σε 38 εταιρείες, αξίας 19 δισεκατομμυρίων κορωνών (1,85 δισ. δολάρια), σε τομείς όπως οι τράπεζες, η τεχνολογία, τα καταναλωτικά αγαθά και η βιομηχανία.

Το ταμείο επενδύει τα έσοδα της Νορβηγίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στο εξωτερικό, προκειμένου να μην υπερθερμανθεί η εγχώρια οικονομία. Το μέγεθός του, που φτάνει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, αντιστοιχεί σε περίπου 355.000 δολάρια για κάθε Νορβηγό πολίτη. Οι δραστηριότητές του και οι όποιες αλλαγές σε αυτές συνήθως διατηρούν χαμηλό προφίλ, κάτι που αυτή την περίοδο αποδεικνύεται δύσκολο.

«Το ταμείο είναι πλέον επενδεδυμένο σε σχεδόν 9.000 εταιρείες παγκοσμίως. Όσο πιο ορατό γίνεται το ταμείο διεθνώς, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για τη φήμη του», ανέφερε ο Μαχμούντ Φαραχμάντ, βουλευτής των Συντηρητικών και μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής οικονομικών υποθέσεων.

Οι επενδύσεις του ταμείου

Παρότι οι αξιωματούχοι του ταμείου δηλώνουν ότι μπορούν να διαχειριστούν τις τρέχουσες δημόσιες προκλήσεις, εκφράζουν ανησυχίες σε ιδιωτικό συζητήσεις. Πρακτικά από συνάντηση της 6ης Δεκεμβρίου, που ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω αιτήματος ελεύθερης πληροφόρησης, δείχνουν ότι η Norges Bank Investment Management (NBIM), το Συμβούλιο Δεοντολογίας και το Υπουργείο Οικονομικών συζήτησαν πώς να ισορροπήσουν τις ηθικές επενδύσεις, αποφεύγοντας ταυτόχρονα να εκληφθούν οι κινήσεις τους ως εχθρικές κυβερνητικές ενέργειες.

Το Συμβούλιο σημείωσε ότι υπάρχει «πρόκληση με εταιρείες που έχουν κυρίαρχο κρατικό ιδιοκτήτη και τον κίνδυνο πολιτικοποίησης του ταμείου». «Για αυτές τις εταιρείες, οι συστάσεις συχνά εκλαμβάνονται ως άμεση κριτική προς τις αρχές. Αυτό ισχύει τόσο στην Ευρώπη όσο και στις αναδυόμενες αγορές», αναφέρεται στα πρακτικά.

Το ταμείο ακολουθεί ηθικές κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν το 2004. Μεταξύ άλλων, οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν ότι το ταμείο δεν μπορεί να επενδύει σε εταιρείες που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων σε συνθήκες πολέμου ή σύγκρουσης.

«Η δημόσια στήριξη για την αποταμίευση με αυτόν τον τρόπο εξαρτάται από την τήρηση των ηθικών κατευθυντήριων γραμμών», δήλωσε στο Reuters η Κριστίν Χάλβορσεν, πρώην υπουργός Οικονομικών της Αριστεράς. «Η εμπιστοσύνη των πολιτών στη σωστή διαχείριση των χρημάτων είναι καθοριστική για τη διατήρηση της στήριξης».

Η πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος, Έρνα Σόλμπεργκ, η οποία διετέλεσε πρωθυπουργός της Νορβηγίας από το 2013 έως το 2021, τόνισε ότι η διατήρηση της πολιτικής αμεροληψίας στις επενδύσεις του ταμείου αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα. «Η αρχή ότι οι επενδύσεις γίνονται χωρίς πολιτική επιρροή είναι σημαντική για εμάς», υπογράμμισε.

Πηγή: ΟΤ

World
Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Θεωρίες συνωμοσίας 23.08.25

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο κορονοϊός ήταν λιγότερο θανατηφόρος από άλλες πανδημίες. Δύο βιβλία υποστηρίζουν, όμως, ότι προκάλεσε παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς και πολιτική πόλωση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
Αργεί η ανάκαμψη 23.08.25

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Σύνταξη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό; Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται
Διεθνής Οικονομία 23.08.25

UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται

Οι σημαντικές πηγές αβεβαιότητας φρενάρουν τις εκτιμήσεις της UBS για την πορεία των μετοχών στην ευρωζώνη, ωστόσο εκτιμά ότι η ανάπτυξη των κερδών θα επιταχυνθεί το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;
Έρευνα 22.08.25

Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;

«Η ευκαιρία είναι τεράστια. Ελπίζω να κινητοποιήσει κόσμο στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι εξορύσσουμε»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)

Ο έγκυρος Ρώσος ρεπόρτερ Αντρέι Πάνκοφ υποστηρίζει ότι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη υπογράψει στην «Ένωση» και μάλιστα είχε προσωπική συνομιλία με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βόλος: «Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» – Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο
Τι αποκαλύπτει 23.08.25

«Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» - Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο στο Βόλο

«Δεν ήταν ψυχικά άρρωστος, έκανε πάντα αυτό που ήθελε. Ασκούσε ψυχολογική βία στα παιδιά...» - Τι λέει η αδελφή της 36χρονης που βρήκε φρικτό θάνατο από τον σύζυγο της στον Βόλο

Σύνταξη
Μουσείο Λούβρου: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού
Παρίσι 23.08.25

Σχέδιο 800 εκατ. ευρώ για το Λούβρο: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού

Οι υπηρεσίες στο Μουσείο του Λούβρου προς τους επισκέπτες, από την εστίαση μέχρι τις τουαλέτες, έχουν υποβαθμιστεί - Το κόστος του έργου προκαλεί ανησυχία

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ
Ποιοι διαφώνησαν 23.08.25

Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, παραιτήθηκαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας προκαλώντας πολιτική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση στην Ολλανδία είναι υπηρεσιακή.

Σύνταξη
Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»

Ο Σάββας Παντελίδης ήταν ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του, αλλά στάθηκε στην ποιότητα των παικτών του Ολυμπιακού που έκανε τη διαφορά.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ… έβγαλε το καπέλο στον Γιουσούφ Γιαζίτσι για το γκολ απέναντι στον Αστέρα ενώ μίλησε με πολύ καλά λόγια για τους Αρκάδες.

Σύνταξη
Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada
Εκμετάλλευση 23.08.25

Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada

Η σύντομη απεργία προκάλεσε χάος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, αλλά οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την Τρίτη

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζιτζί στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζιτζί στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)

Ο Τούρκος μπήκε στο 81΄και με απίθανο σουτ από τα 30 μέτρα στις καθυστερήσεις (90+3′) χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, την οποία «κλείδωσε» στο 90+7΄ ο Ελ Κααμπί για το τελικό 2-0 επί του Αστέρα.

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

