Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Να αποχωρήσει από τις περισσότερες ισραηλινές εταιρείες όπου διατηρεί μετοχές σκέφτεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία (NBIM), στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των επενδύσεών του στη χώρα λόγω της κατάστασης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Λίγο νωρίτερα το μεγαλύτερο στον κόσμο ταμείο με αξία 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, είχε ανακοινώσει ότι τερματίζει τις συμβάσεις με εξωτερικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται ορισμένες από τις ισραηλινές επενδύσεις του και έχει αποχωρήσει από μέρη του χαρτοφυλακίου του στη χώρα λόγω της επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Το ταμείο, το οποίο επενδύει τα έσοδα του νορβηγικού κράτους από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον κόσμο, κατέχοντας κατά μέσο όρο το 1,5% όλων των εισηγμένων μετοχών παγκοσμίως. Επενδύει επίσης σε ομόλογα, ακίνητα και έργα ανανεώσιμης ενέργειας.

Την Τρίτη, ανακοίνωσε κέρδη 698 δισεκατομμυρίων νορβηγικών κορωνών (68,28 δισεκατομμύρια δολάρια) για το πρώτο εξάμηνο του έτους, με συνολική απόδοση 5,7%, σύμφωνα με τον δείκτη αναφοράς του.

Εντολή… άνωθεν

Ήδη στις 30 Ιουνίου η κυβέρνηση στη Νορβηγία είχε δώσει εντολή να εξεταστεί εκ νέου το χαρτοφυλάκιο του κρατικού επενδυτικού ταμείου και οι επενδύσεις στο Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ισραηλινές εταιρείες που συμβάλλουν στην κατοχή της Δυτικής Όχθης ή στον πόλεμο στη Γάζα θα αποκλειστούν από τις επενδύσεις.

Η επανεξέταση ακολούθησε μια έκθεση της εφημερίδας Aftenposten, σύμφωνα με την οποία το ταμείο ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είχε αποκτήσει το 2023-24 μερίδιο σε έναν ισραηλινό όμιλο κατασκευής κινητήρων αεροσκαφών που παρέχει υπηρεσίες στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών.

Η επένδυση του ταμείου στον όμιλο Bet Shemesh Engines Ltd είναι ανησυχητική, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκα Στόερε , στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK.

«Πρέπει να λάβουμε διευκρινίσεις σχετικά με αυτό, γιατί το να διαβάζω για αυτό με κάνει να αισθάνομαι άβολα», είπε ο Stoere.

Δεύτερες σκέψεις στη Νορβηγία

Σύμφωνα με το CNN, το μερίδιο στην εταιρεία Bet Shemesh Engines Ltd (BSEL) έχει πλέον πωληθεί, όπως ανακοίνωσε το ταμείο την Τρίτη.

Η Norges Bank Investment Management (NBIM), θυγατρική της κεντρικής τράπεζας της Νορβηγίας, η οποία κατείχε μετοχές σε 61 ισραηλινές εταιρείες στις 30 Ιουνίου, πούλησε τις τελευταίες ημέρες μετοχές σε 11 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της BSEL, χωρίς να γίνουν γνωστά τα στοιχεία των υπολοίπων.

«Αναμένουμε να πουλήσουμε μετοχές και από άλλες εταιρείες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της NBIM, Nicolai Tangen.

Η επανεξέταση της δραστηριότητάς του ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα μετά από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι το ταμείο είχε αποκτήσει μερίδιο λίγο πάνω από 2% σε έναν ισραηλινό όμιλο κατασκευής κινητήρων αεροσκαφών που παρέχει υπηρεσίες στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών.

Η περίπτωση της BSEL

Το ταμείο άρχισε να επενδύει στην BSEL τον Νοέμβριο του 2023 με μερίδιο 1,3%, περίπου ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, μέσω ενός εξωτερικού διαχειριστή επενδύσεων, σύμφωνα με τον Tangen. Το αύξησε σε 2,09% μέχρι το τέλος του 2024, κατέχοντας μετοχές αξίας 15,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έκτοτε, η NBIM πραγματοποιούσε τριμηνιαίες συναντήσεις με την Bet Shemesh Holdings, αλλά ο πόλεμος στη Γάζα δεν τέθηκε ως θέμα συζήτησης. «Συζητήσαμε για τις δραστηριότητές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι για τον πόλεμο στη Γάζα», σημείωσε ο Tangen, προσθέτοντας ότι το ταμείο είχε αξιολογήσει την BSEL ως μετοχή «μέτριου κινδύνου» όσον αφορά ζητήματα δεοντολογίας.

Η BSEL αξιολογήθηκε αργότερα ως μετοχή υψηλού κινδύνου τον Μάιο. Αυτή η αλλαγή θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, σύμφωνα και με τον Tangen, επισημαίνοντας ότι η NBIM θα έπρεπε να είχε ασκήσει αυστηρότερο έλεγχο σε αυτές τις επενδύσεις νωρίτερα. «Θα έπρεπε να είχαμε ανακτήσει πιο γρήγορα τον έλεγχο των ισραηλινών επενδύσεων», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται πως η NBIM, η οποία επενδύει με 110 εξωτερικούς διαχειριστές που εκτελούν στρατηγικές μόνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, είπε ότι ελπίζει ότι οι νέες εντολές θα αποδώσουν περισσότερα από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο των σημερινών εξωτερικών διαχειριστών της, 1,8% πάνω από το σημείο αναφοράς της ετησίως μετά τις αμοιβές. Η NBIM εκτελεί ήδη εσωτερικά στρατηγικές μακροχρόνιας αγοράς μετοχών.

