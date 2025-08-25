Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα

Ένας ιμάμης από τη Σενεγάλη, ονόματι Ιμπραχίμα Ντιάν, ο οποίος παρακολούθησε μαθήματα σε μια «σχολή για άντρες συζύγους», δίνει τη δική του μάχη να μεταλαμπαδεύσει και σε άλλους τις γνώσεις που απέκτησε περί έμφυλων στερεοτύπων.

O Ντιάν πραγματοποιεί τακτικά κηρύγματα κατά τη διάρκεια των προσευχών της Παρασκευής, όπου συζητά θέματα σχετικά με το φύλο, την αναπαραγωγική υγεία και την έμφυλη βία.

«Ο ίδιος ο προφήτης λέει ότι ένας άνδρας που δεν βοηθάει στη φροντίδα της γυναίκας και των παιδιών του δεν είναι καλός μουσουλμάνος», ανέφερε ο ιμάμης μπροστά σε πλήθος πιστών, καθώς περιέγραφε πώς κάνει μπάνιο το παιδί του. Μερικοί από τους άνδρες που τον άκουσαν γέλασαν, ενώ άλλοι χειροκρότησαν, αναφέρει το Associated Press, το οποίο ανέδειξε το θέμα.

Η συμπεριφορά αλλάζει

Η «σχολή για άντρες συζύγους», μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να διαδώσει το τι εστί «θετική αρρενωπότητα» και να παρέχει γνώσεις σε θέματα υγείας και έμφυλα ζητήματα.

Στη Σενεγάλη, «οι άνδρες έχουν συχνά τον τελευταίο λόγο στις σημαντικές αποφάσεις του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την υγεία», αναφέρει το AP.

View this post on Instagram A post shared by The Associated Press (AP) (@apnews)

«Πολλές γυναίκες εκτιμούν τα κηρύγματά μου. Λένε ότι η συμπεριφορά των συζύγων τους έχει αλλάξει από τότε που άρχισαν να τα παρακολουθούν», είπε ο Ντιάν, μιλώντας στο πρακτορείο.

Το πρόγραμμα μετρά σχεδόν δεκαπέντε χρόνια, αλλά τον τελευταίο καιρό έχει προσελκύσει την προσοχή του Υπουργείου Γυναικών, Οικογένειας, Φύλου και Προστασίας των Παιδιών της χώρας, το οποίο το το έχει υιοθετήσει ως μια αποτελεσματική στρατηγική για την καταπολέμηση της θνησιμότητας των μητέρων και των βρεφών.

«Χωρίς τη συμμετοχή των ανδρών, η στάση απέναντι στην υγεία των μητέρων δεν θα αλλάξει», δήλωσε στο AP η Αΐντα Ντιούφ, μια υγειονομική υπάλληλος που συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα, εξηγώντας ότι πολλοί σύζυγοι ζητούν από τις γυναίκες τους να μην εξετάζονται από άνδρες γιατρούς.

Εκπαιδεύοντας τους άνδρες

Το πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις για τα δικαιώματα των κοριτσιών, την ισότητα και τις βλαβερές συνέπειες του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, λειτουργεί πλέον σε τουλάχιστον είκοσι σχολεία σε ολόκληρη τη Σενεγάλη και έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από τριακόσιοι άνδρες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Φύλου της Σενεγάλης, σε ορισμένες κοινότητες, άνδρες που κάποτε συντηρούσαν και υποστήριζαν σθεναρά τα πατριαρχικά πρότυπα, προωθούν πλέον την ισότητα των φύλων, μια αλλαγή που έχει οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των αναγκαστικών γάμων.

Ωστόσο, ένα βασικό πρόβλημα το οποίο συνεχίζει να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, είναι ότι πολλές γυναίκες συνεχίζουν να γεννούν στο σπίτι, δήλωσε στο AP ο Ελ Χαντ Μαλίκ, ένας από τους συντονιστές του προγράμματος.

«Εκπαιδεύοντας τους άνδρες σχετικά με τη σημασία της υποστήριξης των συζύγων τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μεταφέροντάς τις στο νοσοκομείο και βοηθώντας τις στις οικιακές εργασίες, προστατεύετε την υγεία των ανθρώπων», δήλωσε ο Μαλίκ.