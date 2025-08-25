Οι τρεις εκκρεμότητες στη διαιτησία και στο VAR

Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο έχουν πλάνα για να βελτιώσουν-εξελίξουν τη διαιτησία και δεν σταματούν σε αυτά που ήδη έχουν κάνει. Προς το παρόν υπάρχουν τρεις εκκρεμότητες στη διαιτησία και στο VAR (πλέον αυτά πάνε μαζί), σύμφωνα με την ατζέντα της ΚΕΔ και είναι οι εξής: 1) Τηλεπαρατηρητές διαιτησίας, 2) Διάλογοι VAR, 3) Αναγγελία αποφάσεων των διαιτητών από τα μεγάφωνα των γηπέδων, ζωντανά και στην τηλεόραση, εφόσον κληθούν να δουν φάση στο στο VAR.

Οι τηλεπαρατηρητές διαιτησίας είναι «αντιγραφή» του μοντέλου της UEFA. Από τα παιχνίδια των play offs των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA και εντεύθεν αλλά και στους αγώνες των εθνικών ομάδων προκριματικών φάσεων Euro και Nations League, ταυτόχρονα με τους παρατηρητές διαιτησίας τους διαιτητές βαθμολογούν και οι spotters. Οι τελευταίοι δεν πηγαίνουν στο γήπεδο αλλά βλέπουν τα ματς από την τηλεόραση. Σε περίπτωση που η βαθμολογία του παρατηρητή και του spotter έχει απόκλιση 0.2, συνήθως ο παρατηρητής διαιτησίας είναι αυτός που εγκαλείται και καλείται να αλλάξει την έκθεσή του.

Κάτι ανάλογο θέλει να κάνει ο Λανουά και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες το πλάνο για την Stoiximan Super League είναι να αναλάβουν πέντε άτομα που θα γίνουν δέκα, αν χρειαστεί και για την Super League 2. Η συγκεκριμένη καινοτομία για την Ελλάδα βρίσκεται υπό συζήτηση και προς το παρόν το κενό καλύπτουν οι παράγοντες της ΚΕΔ που βλέπουν τα ματς από την τηλεόραση ή δια ζώσης.

Οι διάλογοι του VAR είναι άλλη μια «πονεμένη ιστορία». Ουσιαστικά, η ΚΕΔ θέλει και δεν θέλει. Σύμφωνα με πληροφορίες τους «μπλοκάρουν» οι διαιτητές, αυτοί δεν επιθυμούν να δημοσιοποιούνται και προς το παρόν οι Λανουά, Βαλέρι δεν θέλουν να τους δυσαρεστήσουν.

Η χρυσή τομή που βρέθηκε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο είναι όποια ομάδα θέλει να ακούσει διαλόγους των διαιτητών στο VAR, υποβάλει αίτημα και πηγαίνει στα γραφεία της ΚΕΔ αλλά ο εκπρόσωπός της θα μπορεί να ακούσει μόνο για το δικό της παιχνίδι. Όμως, ο Λανουά ξέρει πολύ καλά ότι τίθεται θέμα αξιοπιστίας, χώρια που πέρσι κυκλοφόρησαν κάποιοι διάλογοι, όχι από ομάδα, που η ΚΕΔ δεν διέψευσε, για αυτό και δεν θα είναι έκπληξη αν κάποια στιγμή αρχίσει η δημοσιοποίησή τους, έστω για λίγες αποφάσεις σε επίμαχες φάσεις.

Η αναγγελία αποφάσεων των διαιτητών από τα μεγάφωνα των γηπέδων εφόσον κληθούν στο VAR θα ήταν γεγονός. Ο Λανουά είχε βάλει και σχετικό μάθημα στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League, αρχές του μήνα, στην Ξάνθη, όμως δεν έγινε γνωστό γιατί ακυρώθηκε. Το μάθημα επρόκειτο να κάνει ο Ιταλός Ιράτι που ήταν ο υπεύθυνος της FIFA για το VAR στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.