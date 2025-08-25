Ακόμα και στη θέα αρρώστων, ο εγκέφαλος ξυπνά το ανοσοποιητικό σύστημα

Με το που δούμε έναν άνθρωπο με εμφανή σημάδια ασθένειας, ο εγκέφαλος ενεργοποιεί τις άμυνες του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι λοιμώξεων, αποκαλύπτει ένα ασυνήθιστο πείραμα με εικονικούς αρρώστους.

Η ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης ζήτησε από εθελοντές να φορέσουν μάσκες εικονικής πραγματικότητας και να κοιτάξουν τα άβαταρ άλλων ανθρώπων που πλησίαζαν. Κάποια άβαταρ έδειχναν υγιή ενώ άλλα έβηχαν, είχαν εξανθήματα ή άλλα σημεία ασθένειας.

Μετρήσεις με μαγνητικό τομογράφο και εγκεφαλογράφο έδειξαν ότι η εμφάνιση «μολυσματικών» άβαταρ προκαλούσε ενεργοποίηση περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με την αντίληψη του προσωπικού μας χώρου και την αναγνώριση απειλών, αναφέρει η ομάδα στο περιοδικό Nature Neuroscience.

Αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν επίσης αύξηση των έμφυτων λεμφοειδών κυττάρων, μιας από τις πρώτες γραμμές άμυνας έναντι λοιμώξεων.

Η ίδια αντίδραση μετρήθηκε και σε μια δεύτερη ομάδα εθελοντών, οι οποίοι αντί να δουν τα άβαταρ έλαβαν ένα εμβόλιο γρίπης, το οποίο αναγνωρίζεται από το ανοσοποιητικό σύστημα ως παθογόνος παράγοντας. Και πράγματι η απόκριση των έμφυτων λεμφοειδών κυττάρων ήταν ίδια και στις δύο περιπτώσεις.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ικανότητα του εγκεφάλου να «προβλέπει τι συμβαίνει και να επιλέγει την κατάλληλη απόκριση», δήλωσε στον δικτυακό τόπο του Nature o νευροεπιστήμονας Άντρια Σερίνο, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Ο ίδιος και οι συνεργάτες του εκτιμούν μάλιστα ότι παρόμοιες τεχνικές εικονικές πραγματικότητας θα μπορούσαν να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς για να αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους.