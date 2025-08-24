Έσωσε την ΑΕΚ ο Στρακόσα σε τετ α τετ με τον Γκριν (vid)

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν για τον Πανσερραϊκό που επιχείρησε να αιφνιδιάσει την ΑΕΚ.

Από βολέ του τερματοφύλακα στο 5′ ο Ιβάν πήρε την κεφαλιά, Βίντα και Μουκουντί έχασαν τον Γκριν που έφυγε τετ α τετ με τον Στρακόσα, αλλά ο Αλβανός τερματοφύλακας τον νίκησε με σπουδαία επέμβαση.

Δείτε τη φάση: