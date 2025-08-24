Η 11άδα της ΑΕΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό: Έξι αλλαγές από τον Νίκολιτς (pic)
Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα της Super League.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα της Super League. Ο Μάρκο Νίκολιτς προχωρά σε αρκετές αλλαγές αλλά όχι σε ολοκληρωτικό ροτέισον.
Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Πένραϊς. Μάνταλος και Πινέδα θα είναι στα χαφ, Ελίασον, Κοϊτά στα άκρα της επίθεσης και οι Πιερό, Ζίνι στην κορυφή.
Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς, Ελίασον, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά, Ζίνι Πιερό.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Πήλιος, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Γιόνσον, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κολιμάτσης και Κουτέσα.
Η 11άδα του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Λύρατζη, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούση, Ομεονγκά, Λιάσο, Γκιγιόμε, Ουαγκέ, Γκριν και Ιβάν.
Στον πάγκο: Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Φέλτες, Δοϊρανλής, Γεωργιάδης, Ρουμαντσίεβ, Μασκανάκης, Σοφιανός, Μπανζάκι, Φαλέ και Λεό Μπατίστ.
