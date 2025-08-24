Πολλές φορές οι γονείς αναρωτιούνται για το πώς μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα για την ανατροφή των παιδιών τους.

Η γονική μέριμνα απαιτεί μια τεράστια δόση δημιουργικότητας—για να ψυχαγωγήσετε τα παιδιά σας, να ενισχύσετε τη μάθησή τους, να τα κάνετε να τρώνε λαχανικά.

Η εφαρμογή λίγης από αυτή τη δημιουργικότητα στην εξοικονόμηση χρημάτων μπορεί να μειώσει το τεράστιο κόστος της ανατροφής των παιδιών .

Και μπορεί στην πραγματικότητα να είναι διασκεδαστικό.

Γονείς αποκαλύπτουν έξι κόλπα για εξοικονόμηση χρήματων

Η Wall Street Jounal ρώτησε γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών για τις καλύτερες συμβουλές τους για εξοικονόμηση χρημάτων.

Ιδού τι απάντησαν:

– Ρεβέκκα Πάλμερ, ΜακΛιν, Βιρτζίνια – Ηλικίες παιδιών: 5 και 8 ετών

Οι μπέιμπι σίτερ στην περιοχή μας κοστίζουν 25 δολάρια την ώρα, επομένως το ραντεβού μπορεί εύκολα να φτάσει τα 100 δολάρια πριν καν φύγετε από το σπίτι.

Αντ’ αυτού, κανονίζουμε μια ανταλλαγή μπέιμπι σίτερ με ένα άλλο ζευγάρι. Το ένα ζευγάρι βάζει τα παιδιά του για ύπνο και μόλις τα παιδιά κοιμηθούν, ο ένας γονέας από το άλλο ζευγάρι έρχεται για να κάνει μπέιμπι σίτερ ενώ οι γονείς βγαίνουν για ένα ραντεβού.

Ο γονέας μπορεί να χαλαρώσει, να παρακολουθήσει μια παράσταση και είναι απλώς εκεί σε περίπτωση που τα παιδιά ξυπνήσουν ή υπάρξει έκτακτη ανάγκη. Εν τω μεταξύ, ο σύντροφός του μένει σπίτι με τα δικά του παιδιά. Ένα άλλο βράδυ, αλλάζουν ρόλους, ώστε το δεύτερο ζευγάρι να έχει τη σειρά του.

– Κέλι Πάλμερ, Σικάγο – Ηλικία παιδιού: 2 ετών

Άνοιξα έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου για τις σπουδές όταν γεννήθηκε ο γιος μου και μοιράστηκα τον αριθμό λογαριασμού με φίλους και συγγενείς.

Ο λογαριασμός γεμίζει σε γιορτές και γενέθλια του παιδιού μου. Αυτό μας απάλλαξε από την πίεση που έπρεπε να κάνουμε αποταμιεύσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του παιδιού μας και προστάτευσε το σπίτι μας από μια καταιγίδα παιχνιδιών και ρούχων που το μωρό μας θα μεγάλωνε γρήγορα.

Συνεχίζουμε να στέλνουμε τον λογαριασμό πριν από τα γενέθλια του γιου μας κάθε χρόνο. Για τα επερχόμενα γενέθλιά του, θα ήταν ενθουσιασμένος να ανοίξει ένα ακόμη παιχνίδι πυροσβεστικού οχήματος, αλλά κάποια μέρα θα συνειδητοποιήσει ότι μια συνεισφορά στον λογαριασμό του ήταν ένα πιο πολύτιμο δώρο.

– Γκραντ Γκάλαχερ, Μάουντ Όλιβ, Νιου Τζέρσεϊ – Ηλικίες παιδιών: Δίδυμα 5 ετών

Οι εικόνες χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων σε κουτιά χυμών ή σνακ στο σούπερ μάρκετ ξεσηκώνουν τα παιδιά μας στα σούπερ μαάρκετ.

Αποτρέπουμε τις παρορμητικές αγορές κρατώντας μια στοίβα αυτοκόλλητων χαρακτήρων στο σπίτι. Όταν τα παιδιά μας εντοπίζουν αντικείμενα με θέμα τους χαρακτήρες, απλώς λέμε: «Έχουμε ένα ακόμα καλύτερο στο σπίτι!»

Στη συνέχεια, τοποθετούμε τα αυτοκόλλητα σε ό,τι έχουμε ήδη. Τα παιδιά μου χαίρονται απλώς που παίρνουν κάτι παρόμοιο με αυτό που ήθελαν.

– Μάγκι Κλόκενγκα, Μόρτον, Ιλινόις – Ηλικίες παιδιών: 10, 11, 12 ετών

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αφού τα αγόρια μου έχουν αδειάσει όλα τα σχολικά τους είδη στον πάγκο της κουζίνας μου, τα εξετάζω και μετά τα συγκρίνω με τη λίστα σχολικών ειδών της επόμενης χρονιάς, που παρέχεται από το δημοτικό μας σχολείο.

Εντοπίζω τα σχολικά είδη που έχουν ήδη για την επόμενη σχολική χρονιά, οπότε εξοικονομώ χρήματα και δεν αγοράζω ξανά αυτά τα είδη. Τώρα ξέρω τι πρέπει να αγοράσω κατά τη διάρκεια αυτών των εκπτώσεων για την επιστροφή στο σχολείο μερικές εβδομάδες πριν από την έναρξη του σχολείου.

– Cherie Stueve , Bay Area, Καλιφόρνια – Ηλικίες παιδιών: 34 και 35 ετών

Ξεκινώντας από το λύκειο, μεταφέραμε αυτόματα τα χρήματα που χρειάζονταν τα παιδιά μας τόσο για είδη πρώτης ανάγκης, όπως σχολικά είδη, όσο και για διασκεδαστικά είδη, όπως γεύματα με φίλους, στους δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους εμείς ήμασταν συνιδιοκτήτες.

Υπολογίζαμε τα ετήσια έξοδα των εφήβων μας, όπως ρούχα, είδη, δραστηριότητες και δώρα, τα διαιρούσαμε με το δύο και κανονίζαμε μεταφορές την πρώτη και την 15η ημέρα, ώστε να μιμούμαστε τον χρόνο και τη συνέπεια μιας μισθοδοσίας.

Ήταν υπεύθυνοι για τις αποφάσεις δαπανών και αυτό τους έμαθε να κάνουν προϋπολογισμό με την πάροδο του χρόνου για μεγαλύτερα έξοδα, όπως ο χορός αποφοίτησης. Μου εξοικονόμησε χρήματα αποφεύγοντας τις αγορές της τελευταίας στιγμής .