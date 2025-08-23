Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»

Οι βουλευτικές εκλογές στη Συρία, οι πρώτες μετά την κατάρρευση του καθεστώτος και την εκδίωξη του επί μακρόν προέδρου της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ, είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 15-20 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή, σε τρεις επαρχίες της χώρας δεν θα διεξαχθούν εκλογές.

Ο εκπρόσωπος της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής, Χάσαν αλ Νταγίμ, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) πως οι εκλογές θα αναβληθούν στη νότια επαρχία Σουέιντα, καθώς και στις επαρχίες Χασάκε και Ράκα στη βορειοανατολική Συρία. Για την αναβολή επικαλέστηκε «προκλήσεις ασφαλείας».

Τον Ιούλιο, η Σουέιντα, προπύργιο της κοινότητας της συριακής μειονότητας των Δρούζων, βίωσε φονική διαθρησκευτική βία. Στο πλαίσιο της βίας αυτής, και το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον ισλαμιστών ανταρτών, υποστηρίζοντας ότι το κάνει για υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Δρούζων στη Συρία. Κοινότητα Δρούζων ζει και στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Οι επαρχίες Χασάκε και Ράκα τελούν υπό τον έλεγχο των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, οι σχέσεις των οποίων με την κυβέρνηση της Δαμασκού είναι τεταμένες.

Ο εκπρόσωπος της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής δεν έδωσε άλλη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών στις τρεις αυτές επαρχίες. Είπε μόνο ότι θα πραγματοποιηθούν, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Το προσωρινό εκλογικό σύστημα

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα επικύρωσε διάταγμα για τη διεξαγωγή των εκλογών. Το προσωρινό αυτό σύστημα, όπως ανακοινώθηκε, προβλέπει ότι ο πρόεδρος της Συρίας έχει την εξουσία να διορίζει το ένα τρίτο των 210 μελών της Βουλής. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα θα επιλέγονται από τοπικά εκλογικά σώματα μεταξύ των υποψηφίων.

Επικεφαλής μιας συμμαχίας ανταρτών υπό ισλαμιστική ηγεσία, ο Άχμεντ αλ Σάρα ανέτρεψε τον Μπασέρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο. Ο πρώην πρόεδρος διέφυγε από τη χώρα για τη Ρωσία, όπου του δόθηκε άσυλο.

Τον Ιανουάριο, οι νέοι ηγέτες της χώρας διέλυσαν τη Βουλή όπου κυριαρχούσε το κόμμα Μπάαθ του Άσαντ.

Τον Μάρτιο, ο αλ Σάρα ενέκρινε προσωρινό Σύνταγμα που εγκαθίδρυσε πενταετή περίοδο πολιτικής μετάβασης.

Μετά την πτώση του Άσαντ, η νέα ηγεσία επιδίωξε διεθνή αναγνώριση και οικονομική υποστήριξη προκειμένου να ανοικοδομήσει τη χώρα που έχει καταστραφεί έπειτα μία δεκαετία και πλέον εμφυλίου πολέμου.