Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»
Κόσμος 23 Αυγούστου 2025 | 20:19

Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις βουλευτικές εκλογές (15-20 Σεπτεμβρίου), θα αναβληθούν στην επαρχία των Δρούζων, αλλά και σε περιοχές που ελέγχουν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Σύνταξη
Spotlight

Οι βουλευτικές εκλογές στη Συρία, οι πρώτες μετά την κατάρρευση του καθεστώτος και την εκδίωξη του επί μακρόν προέδρου της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ, είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 15-20 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή, σε τρεις επαρχίες της χώρας δεν θα διεξαχθούν εκλογές.

Ο εκπρόσωπος της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής, Χάσαν αλ Νταγίμ, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) πως οι εκλογές θα αναβληθούν στη νότια επαρχία Σουέιντα, καθώς και στις επαρχίες Χασάκε και Ράκα στη βορειοανατολική Συρία. Για την αναβολή επικαλέστηκε «προκλήσεις ασφαλείας».

Τον Ιούλιο, η Σουέιντα, προπύργιο της κοινότητας της συριακής μειονότητας των Δρούζων, βίωσε φονική διαθρησκευτική βία. Στο πλαίσιο της βίας αυτής, και το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον ισλαμιστών ανταρτών, υποστηρίζοντας ότι το κάνει για υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Δρούζων στη Συρία. Κοινότητα Δρούζων ζει και στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Οι επαρχίες Χασάκε και Ράκα τελούν υπό τον έλεγχο των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, οι σχέσεις των οποίων με την κυβέρνηση της Δαμασκού είναι τεταμένες.

Ο εκπρόσωπος της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής δεν έδωσε άλλη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών στις τρεις αυτές επαρχίες. Είπε μόνο ότι θα πραγματοποιηθούν, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Το προσωρινό εκλογικό σύστημα

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα επικύρωσε διάταγμα για τη διεξαγωγή των εκλογών. Το προσωρινό αυτό σύστημα, όπως ανακοινώθηκε, προβλέπει ότι ο πρόεδρος της Συρίας έχει την εξουσία να διορίζει το ένα τρίτο των 210 μελών της Βουλής. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα θα επιλέγονται από τοπικά εκλογικά σώματα μεταξύ των υποψηφίων.

Επικεφαλής μιας συμμαχίας ανταρτών υπό ισλαμιστική ηγεσία, ο Άχμεντ αλ Σάρα ανέτρεψε τον Μπασέρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο. Ο πρώην πρόεδρος διέφυγε από τη χώρα για τη Ρωσία, όπου του δόθηκε άσυλο.

Τον Ιανουάριο, οι νέοι ηγέτες της χώρας διέλυσαν τη Βουλή όπου κυριαρχούσε το κόμμα Μπάαθ του Άσαντ.

Τον Μάρτιο, ο αλ Σάρα ενέκρινε προσωρινό Σύνταγμα που εγκαθίδρυσε πενταετή περίοδο πολιτικής μετάβασης.

Μετά την πτώση του Άσαντ, η νέα ηγεσία επιδίωξε διεθνή αναγνώριση και οικονομική υποστήριξη προκειμένου να ανοικοδομήσει τη χώρα που έχει καταστραφεί έπειτα μία δεκαετία και πλέον εμφυλίου πολέμου.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Economy
Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

inWellness
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
Stream
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
Την έκριναν ακατάλληλη 23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου
Δύο εβδομάδες ακόμα 23.08.25

Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη όσον αφορά την προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ξανά «απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά αποφεύγει να ασκήσει πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Κόσμος 23.08.25

Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Πέρυσι, 37.000 άνθρωποι - κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Βιετνάμ και την Ερυθραία - έφθασαν στην Βρετανία από την Γαλλία, διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά σκάφη

Σύνταξη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό - Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εμινέ Ερντογάν: Ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας
Όπως έκανε για Ουκρανία 23.08.25

Η Εμινέ Ερντογάν ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας

Η Εμινέ Ερντογάν εξήρε την πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας και την παρακινεί να κάνει το ίδιο και για τα παιδιά της Γάζας

Σύνταξη
«Όχι» των Πολωνών στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία
Δημοσκόπηση 23.08.25

«Όχι» των Πολωνών στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Rzeczpospolita, ποσοστό 61,1% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι στο να συμμετάσχει η Πολωνία σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Το τέλος των πυρκαγιών στην Ισπανία πλησιάζει, εκτιμά η Πολιτική Προστασία της χώρας
«Ευνοϊκές συνθήκες» 23.08.25

Το τέλος των πυρκαγιών στην Ισπανία πλησιάζει, εκτιμά η Πολιτική Προστασία της χώρας

Πρόκειται για πολύ «ύπουλες«, όπως είπε η γενική διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας, οι πυρκαγιές στην Ισπανία και «πρέπει να καταβληθεί μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου να τεθεί τέλος σε αυτή τη φοβερή κατάσταση»

Σύνταξη
Ντράγκι σε ΕΕ: Περιθωριακός ο ρόλος μας στην Ουκρανία – Παρατηρητές της σφαγής στη Γάζα
Διεθνή ΜΜΕ 23.08.25

«Περιθωριακός ο ρόλος μας στην Ουκρανία - Παρατηρητές της σφαγής στη Γάζα» - Βολές Ντράγκι στην ΕΕ

«Το 2025 είναι το έτος που κατέρρευσαν οι ψευδαισθήσεις για την ΕΕ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, και η ομιλία του έγινε πρωτοσέλιδο σε διεθνή ΜΜΕ

Σύνταξη
Γάζα: Πεθαίνοντας από την πείνα σε live μετάδοση – Το Ισραήλ προχωρά παρά τα εμπόδια
Όλες οι εξελίξεις 23.08.25

Πεθαίνοντας από την πείνα σε live μετάδοση - Το Ισραήλ προχωρά παρά τα εμπόδια - Σε ρόλο παρατηρητή η διεθνής κοινότητα

Το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιο κατάληψης παρά τις εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις αλλά και τη δυσαρέσκεια στους στρατιώτες - Η διεθνής κοινότητα αρκείται σε ρόλο παρατηρητή της κόλασης στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισπανία: Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη
Πολιτικό ζήτημα 23.08.25

Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη

Μελέτη διαπίστωσε χαμηλότερη θερμοκρασία κατά τρεις βαθμούς σε δρόμους με δεντροστοιχίες, ωστόσο στην Ισπανία η πρωτεύουσα αποψιλώνεται στο όνομα της αστικής ανάπτυξης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα
Νέα ένταση 23.08.25

Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα

Ο αντιστράτηγος Κο προειδοποίησε πως η Βόρεια Κορέα θα ανταποδώσει οποιαδήποτε προσπάθεια επέμβασης στις προσπάθειές της να κλείσει μόνιμα τα σύνορα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή
ΗΠΑ 23.08.25

Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή

Τα δύο αδέρφια, το 1996 καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής για τον φόνο των γονιών τους, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, με καραμπίνα στην πολυτελή τους βίλα στο Μπέβερλι Χιλς το 1989

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
Συνελήφθη ο οδηγός 23.08.25

Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος

Πολύ σφοδρή ήταν η σύγκρουση του αυτοκινήτου με τη μηχανή της 32χρονης, που πήγαινε από την Αταλάντη στη Σκάλα να συναντήσει τον σύζυγο και το παιδί της. Ο σύζυγός της περιέγραψε στο Mega τι συνέβη.

Σύνταξη
Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)

Ο Πορτογάλος αμυντικός έκανε σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά ο πορτιέρε του Αστέρα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια, ενώ λίγο αργότερα η κεφαλιά του πέρασε άουτ

Σύνταξη
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
Την έκριναν ακατάλληλη 23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό
Ελλάδα 23.08.25

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό

Στο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εμβληματικών ερευνητικών έργων του ΑΠΘ, DATIS και EUPopLink, τα οποία ρίχνουν φως σε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης

Σύνταξη
Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
«Ανήσυχα παιδιά» 23.08.25

Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».

Σύνταξη
Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου
Δύο εβδομάδες ακόμα 23.08.25

Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη όσον αφορά την προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ξανά «απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά αποφεύγει να ασκήσει πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρης – Βόλος
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λιντς για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Σασουόλο – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σασουόλο – Νάπολι για την 1η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο

Έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες Άρης και Βόλος ΝΠΣ θα παραταχθούν στις 20:00, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Super League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Bundesliga: Σκόραρε, αλλά τραυματίστηκε ο Γιαννούλης – «3άρα» η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη
Bundesliga 23.08.25

Σκόραρε για την Άουγκσμπουργκ, αλλά τραυματίστηκε ο Γιαννούλης – «3άρα» η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

Ξεκίνημα νίκη η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη στην έδρα της Χάιντενχαϊμ (1-3), σπουδαία νίκη με ανατροπή για Χόφενχαϊμ στο Λεβερκούζεν – Νικη για Άουγκσμπουργκ με σκόρερ και τραυματία τον Γιαννούλη

Σύνταξη
