23.08.2025 | 17:11
Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους
Αταμάν: «Στόχος μας να κερδίσουμε ένα μετάλλιο»
Μπάσκετ 23 Αυγούστου 2025 | 15:49

Αταμάν: «Στόχος μας να κερδίσουμε ένα μετάλλιο»

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στους στόχους της Εθνικής Τουρκίας στο επικείμενο Eurobasket, τονίζοντας ότι θέλει ένα μετάλλιο.

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Στους στόχους που έχει θέσει η Τουρκία στο Eurobasket που ξεκινά σε λίγες μέρες, αναφέρθηκε σε δηλώσεις που παραχώρησε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της γειτονικής χώρας ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να πάρει ένα μετάλλιο στη διοργάνωση.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Μπορώ να πω ότι έχουμε πετύχει πολύ καλή χημεία στην ομάδα. Είχαμε μια εξαιρετική προπαρασκευαστική σεζόν και είδαμε μια ανοδική ομαδική απόδοση την άλλη μέρα. Κάθε παίκτης στην ομάδα μας έχει σημαντική εμπειρία. Έχουν αυτοπεποίθηση. Εμείς, ως προπονητές, βλέπουμε αυτή την αυτοπεποίθηση. Οι ρόλοι είναι πλέον ξεκάθαροι στην ομάδα. Έλεγα ότι το επίπεδο της ομάδας μας θα καθοριστεί στους αγώνες με τη Λιθουανία και τη Γερμανία. Όπως μπορούμε να δούμε, η ομάδα μας είναι σε πολύ καλή φόρμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές εναλλαγές για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάθε παίκτη στο Eurobasket».

Για τον στόχο της Τουρκίας στο Eurobasket: «Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ξεκίνησε το 1935. Σε 90 χρόνια, δεν έχουμε κερδίσει ούτε ένα μετάλλιο, εκτός από το ασημένιο μετάλλιο που κερδίσαμε στο τουρνουά που φιλοξενήσαμε το 2001. Αυτό είναι ένα μετάλλιο που κερδίσαμε σε 90 χρόνια. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Ο στόχος μας δεν είναι να προχωρήσουμε από τη φάση των ομίλων ή να φτάσουμε στα προημιτελικά. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Δουλεύουμε και αγωνιζόμαστε γι’ αυτό εδώ και ένα μήνα.

Όπως γνωρίζετε, δυστυχώς αποκλειστήκαμε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά, πάμε για να πάρουμε εκδίκηση. Ελπίζω όλοι να έχουν την ίδια πεποίθηση. Η θετική σκέψη φέρνει την επιτυχία. Ας μην είμαστε αγχωμένοι. Η Σερβία φαίνεται να είναι το φαβορί για το τουρνουά. Ναι, έχουν μια πολύ υψηλής ποιότητας ομάδα. Αλλά εκτός από αυτούς, εννέα ή δέκα άλλες ομάδες είναι διεκδικητές μεταλλίων. Είμαστε μία από αυτές τις ομάδες. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Ας κυνηγήσουμε όλοι μαζί το μετάλλιο μέχρι την τελευταία στιγμή – η διοίκηση, οι οπαδοί και ο Τύπος».

Economy
Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Υπουργείο Εργασίας: Δεν υπάρχει υπερεργασία – Σε θέση άμυνας από τα στοιχεία της Eurostat

Υπουργείο Εργασίας: Δεν υπάρχει υπερεργασία – Σε θέση άμυνας από τα στοιχεία της Eurostat

inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
Εθνική: Ο Σπανούλης «έκοψε» τον Νετζήπογλου, με 15 παίκτες συνεχίζει η Ελλάδα (pic)
Μπάσκετ 22.08.25

Εθνική: Ο Σπανούλης «έκοψε» τον Νετζήπογλου, με 15 παίκτες συνεχίζει η Ελλάδα (pic)

Μετά το φιλικό με την Ιταλία ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε στον Όμηρο Νετζήπογλου οτι δεν συνεχίζει κι έτσι και η Εθνική μας συνεχίζει την προετοιμασίας της για το Eurobasket με 15 παίκτες.

Σύνταξη
Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πότε θα βγάλει την τελική 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurobasket
Μπάσκετ 22.08.25

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πότε θα βγάλει την τελική 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurobasket

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά τη νίκη της Εθνικής μας επί της Ιταλίας με 76-74, για το τουρνουά «Ακρόπολις» και γνωστοποίησε οτι η 12άδα που αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ θα ανακοινωθεί την Κυριακή.

Σύνταξη
Ιταλία – Ελλάδα 74-76: Νίκη με ανατροπή για την Εθνική, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου! (vid)
Μπάσκετ 22.08.25

Νίκη με ανατροπή για την Εθνική, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου! (vid)

Η Ελλάδα έβγαλε φοβερή ενέργεια στο δεύτερο και παρότι στην ανάπαυλα έχανε με 40-30, επικράτησε τελικά της αντιπάλου της, στην πρεμιέρα του Eurobasket Ιταλίας, με 74-76 στο ενθουσιώδες ΟΑΚΑ!

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Μπάσκετ 22.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)
Μπάσκετ 22.08.25

«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)

Η Ντιναμό Σάσαρι προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, ανακοινώνοντας ότι έχει συμφωνήσει με τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί ξανά μετά το νέο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύνταξη
Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»
Μπάσκετ 21.08.25

Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Άρη, Λευτέρης Αρβανίτης μίλησε EOK WebRadio για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ και την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί
«Όσα είναι μπροστά» 23.08.25

Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί

«Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι» έγραψε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ κοινοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες από την Φολέγανδρο.

Σύνταξη
Βόλος: «Με απατούσε γι’ αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης – Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 23.08.25

«Με απατούσε γι' αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης - Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του

Ο συζυγοκτόνος βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Ευριπίδου σε κεντρικό σημείο του Βόλου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές
Πολιτική Γραμματεία 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές

«Τι ντροπή», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόσφατη ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος συνιστά σε όσους δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές, να... κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους

Σύνταξη
Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα
Ελλάδα 23.08.25

Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα

Όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κισσάμου στα Χανιά η συγκεκριμένη γυναίκα συστηνόταν ως καλόγρια, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και πουλούσε διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα

Σύνταξη
Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
Επιστροφή 23.08.25

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου
Βαριές κατηγορίες 23.08.25

Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου

Ο 56χρονος οδηγός υποστήριξε ότι το ένα από τα ΙΧ με τα οποία συγκρούστηκε άλλαξε απότομα λωρίδα και μπήκε μπροστά του. Επίσης, αρνήθηκε ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Σύνταξη
Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Κόσμος 23.08.25

Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Πέρυσι, 37.000 άνθρωποι - κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Βιετνάμ και την Ερυθραία - έφθασαν στην Βρετανία από την Γαλλία, διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά σκάφη

Σύνταξη
LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
Αργεί η ανάκαμψη 23.08.25

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Σύνταξη
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
«Από το γκέτο» 23.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ

LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ

LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Νάξος: Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη διαρρήκτης – Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)
Λεία 120.000 ευρώ 23.08.25

Επ' αυτοφώρω σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)

Ο συλληφθείς διαρρήκτης μαζί με άλλους δύο «χτυπούσαν» κατοικίες και τουριστικά καταλύματα στη Νάξο - Η Αστυνομία τούς εντόπισε το πρωί του Σαββάτου σε συγκρότημα νεοαναγειρόμενων καταλυμάτων

Σύνταξη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό - Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εμινέ Ερντογάν: Ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας
Όπως έκανε για Ουκρανία 23.08.25

Η Εμινέ Ερντογάν ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας

Η Εμινέ Ερντογάν εξήρε την πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας και την παρακινεί να κάνει το ίδιο και για τα παιδιά της Γάζας

Σύνταξη
Παξοί: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι συγγενείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα
Τραγικό περιστατικό 23.08.25

Παξοί: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι συγγενείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού που βρίσκονταν στο σπίτι στους Παξούς όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε

Σύνταξη
