Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες

Σε υψηλό κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 3) θα βρίσκεται σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου, μεγάλο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα υπάρξει σε Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Μαγνησία, Πιερία, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Έβρος, Χαλκιδική, Άγιον Όρος, Κρήτη, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Σποράδες, Σκύρο, νησιά Ιονίου και περιοχές σε Αχαΐα, Ηλεία, Αρκαδία, Λάρισα και Θεσπρωτία.

Σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας

Λόγω του συναγερμού τίθεται σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των περιφερειών τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Ταυτόχρονα, για αυτές περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και δήμοι αυτών των περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες

Παράλληλα απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς, να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ (πρώην Twitter) και σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εδώ.

«Παρακαλούμε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.