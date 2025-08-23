Η Αττική στο στόχαστρο των κουνουπιών

Επίθεση δέχεται φέτος η Αττική από τα κουνούπια, εκεί όπου συγκεντρώνονται 3,8 εκατομμύρια πολίτες, με αποτέλεσμα στην πρωτεύουσα να… φωλιάζει και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι επιδημικές εξάρσεις λοιμώξεων που μεταδίδονται από τους ανεπιθύμητους αυτούς φτερωτούς επισκέπτες θα είναι η νέα «κανονικότητα» στη Γηραιά Ηπειρο. Απόδειξη; Ασθένειες που κάποτε θεωρούνταν εξωτικές, όπως ο ιός Τσικουνγκούνια (Chikungunya), χτυπούν πλέον την πόρτα της γειτονιάς μας.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την επιδημιολογική επιτήρηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), έως και την περασμένη εβδομάδα η Αττική συγκέντρωνε με διαφορά τους περισσότερους «κόκκινους» δήμους, καθώς σε αυτούς καταγράφονταν τα περισσότερα κρούσματα. Τα τελευταία 24ωρα εντούτοις δυναμικά στο κάδρο εντάχθηκε και η Θεσσαλία, υποδηλώνοντας ότι η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ολοένα και διευρύνεται.

«Είχαμε, όντως, καιρό να δούμε την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο» δηλώνει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του Οργανισμού και καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου. «Εχει συμβεί όμως κατά το παρελθόν και δεν προκαλεί εντύπωση.

Η επιδημιολογία του ιού είναι κυκλική και εξαρτάται από τα αποδημητικά πτηνά που λειτουργούν όπως το «ρεζεβουάρ» του ιού. Aυτά εισάγουν τον ιό σε μια περιοχή, μολύνοντας τα τοπικά κουνούπια, τα οποία με τη σειρά τους μεταδίδουν τον ιό σε ανθρώπους».

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν δηλωθεί συνολικά 47 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, εκ των οποίων τα 12 εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα. Μάλιστα, και όπως προκύπτει από τα ίδια δεδομένα, τα τελευταία 24ωρα καταγράφτηκαν οι πρώτοι δύο θάνατοι στη χώρα μας, ενώ ακόμα 11 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ανά τη χώρα (εκ των οποίων οι δύο σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας).

Αναφορικά, δε, με τους δήμους όπου εκτιμάται ότι εκτέθηκαν οι πολίτες στον ιό, οι ειδικοί του Οργανισμού αναφέρουν τους εξής: Ασπόπυργος, Ελευσίνα, Φυλή, Αιγάλεω, Περιστέρι, Αγιοι Ανάργυροι – Καματερό, Ιλιον, Κορυδαλλός, Σαλαμίνα, Μαραθώνας, Παπάγου – Χολαργός, Ηλιούπολη, Πύργος, Τύρναβος, Αγιά, Λάρισα, Τέμπη, Κιλελέρ, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Πέλλα.

Εν τω μεταξύ, οι επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) σε νέα έκθεσή τους επιχειρούν να δείξουν στους Ευρωπαίους τη νέα… κανονικότητα που δημιουργεί η παρατεταμένη συμβίωσή τους με τα κουνούπια.

Στη λίστα με τα νοσήματα που μεταδίδουν στη Γηραιά Ηπειρο συμπεριλαμβάνεται πλέον και ο ιός Τσικουνγκούνια, με την αλλαγή αυτή να μην είναι τυχαία. Πιο συγκεκριμένα, αποδίδεται στην κλιματική κρίση, με την άνοδο της θερμοκρασίας, τα παρατεταμένα καλοκαίρια, τους ήπιους χειμώνες και τα μεταβαλλόμενα πρότυπα βροχών, δημιουργώντας έτσι ένα ιδανικό περιβάλλον για την εξάπλωση των κουνουπιών.

«Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η μακρύτερη και εντονότερη μετάδοση νοσημάτων που μεταδίδονται από κουνούπια αποτελεί πλέον τη νέα κανονικότητα.

Το ECDC συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη, παρέχοντας υποστήριξη και έγκαιρες οδηγίες δημόσιας υγείας, ώστε να ενισχυθούν η ετοιμότητα και η αντίδραση» σημείωσε υπό τις εξελίξεις αυτές η δρ Pamela Rendi-Wagner, διευθύντρια του Οργανισμού.

Είναι ενδεικτικό ότι το κουνούπι-τίγρης (Aedes albopictus), που μπορεί να μεταδώσει τον ιό Τσικουνγκούνια, έχει πλέον εγκατασταθεί σε 16 ευρωπαϊκές χώρες και 369 περιοχές, σε σχέση με μόλις 114 περιοχές πριν από 10 χρόνια. Μάλιστα, μόνο εφέτος έχουν καταγραφεί 27 επιδημίες εντός των ευρωπαϊκών συνόρων.

Αναφορικά πάλι με τον ιό του Δυτικού Νείλου, η Ευρώπη επίσης κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων των τελευταίων τριών ετών. Εν τω μεταξύ, το ECDC εκτιμά ότι οι λοιμώξεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται, φτάνοντας πιθανότατα στην εποχική κορύφωσή τους τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ