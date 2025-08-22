Πολλοί νεκροί και τραυματίες στους καταρράκτες του Νιαγάρα – Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο [βίντεο]
Πολλά παιδιά επέβαιναν στο λεωφορείο και ορισμένα εξ αυτών εκτιμάται πως μπορεί να είναι παγιδευμένα εντός του οχήματος - Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα ανετράπη
Πολλοί νεκροί και τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός ενός σοκαριστικού ατυχήματος που έλαβε χώρα στους καταρράκτες του Νιαγάρα. Σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας της Νέας Υόρκης, στο τροχαίο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα τουριστικό λεωφορείο και ένα ημιφορτηγό στην ανατολική πλευρά του αυτοκινητόδρομου I-90.
Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Πέμπροκ, περίπου 48 χιλιόμετρα από την πόλη Μπάφαλο.
Επί τόπου εξακολουθούν να επιχειρούν ομάδες έκτακτης ανάγκης, ενώ ασθενοφόρα και ελικόπτερα διακομίζουν τραυματίες σε νοσοκομείο της περιοχής.
Δείτε βίντεο:
NEW VIDEO: Scene of mass casualty bus crash on I-90 in Pembroke, New York. pic.twitter.com/VAKQO96dQq
— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) August 22, 2025
Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το «τραγικό ατύχημα με το τουριστικό λεωφορείο».
«Η ομάδα μου συντονίζεται στενά με την [πολιτειακή αστυνομία] και τους τοπικούς αξιωματούχους που εργάζονται για τη διάσωση και την παροχή βοήθειας σε όλους τους εμπλεκόμενους», έγραψε στο X.
I’ve been briefed on the tragic tour bus accident on the @NYSThruway.
My team is coordinating closely with @nyspolice and local officials who are working to rescue and provide assistance to everyone involved.
— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 22, 2025
Ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε το τροχαίο ως «περιστατικό με πολλά θύματα» σε μια άλλη ανάρτηση στο X.
Τουλάχιστον ένα παιδί είναι επιβεβαιωμένα νεκρό, δήλωσε η αστυνομία. Δυστυχώς, όσο περνάει η ώρα, ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται. Πολλά παιδιά επέβαιναν στο λεωφορείο και ορισμένα εξ αυτών εκτιμάται πως μπορεί να είναι παγιδευμένα εντός του οχήματος.
Η αστυνομία δήλωσε ότι ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του οχήματος.
Συνολικά 52 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, επέβαιναν στο λεωφορείο.
Περισσότερα σε λίγο…
