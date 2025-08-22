sports betsson
Τηλεοπτικός σεισμός στο γαλλικό ποδόσφαιρο
On Field 22 Αυγούστου 2025 | 12:32

Τηλεοπτικός σεισμός στο γαλλικό ποδόσφαιρο

Στα πρόθυρα της κατάρρευσης η Ligue 1

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Spotlight

Το γαλλικό ποδόσφαιρο, παρότι διαθέτει μία από τις ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης, την Παρί Σεν Ζερμέν, βιώνει μια πρωτοφανή και δυσοίωνη κρίση στον τομέα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Μετά το περσινό φιάσκο και τη διάλυση της συμφωνίας με την πλατφόρμα DAZN, η γαλλική λίγκα αποφάσισε να αναλάβει δράση δημιουργώντας τη δική της υπηρεσία streaming, τη Ligue 1+, με σκοπό να διασώσει ό,τι μπορεί από τη βαθιά οικονομική κρίση που πλήττει ήδη τα ταμεία των συλλόγων.

Σύμφωνα με επίσημη αναφορά που απεστάλη στους 18 συλλόγους της Ligue 1 στις 7 Αυγούστου και αποκαλύφθηκε από τη γαλλική εφημερίδα L’Équipe, τα ποσά που θα διανεμηθούν για την τρέχουσα σεζόν είναι αποκαρδιωτικά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως, εάν η Παρί κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα, θα εισπράξει μόλις 4,67 εκατομμύρια ευρώ – ποσό μικρότερο από αυτό που έλαβε πέρυσι ο τελευταίος της κατάταξης, η Μονπελιέ, η οποία εξασφάλισε πάνω από 5 εκατομμύρια.

Η νέα πλατφόρμα Ligue 1+, που έκανε πρεμιέρα στις 11 Αυγούστου, δεν είναι σε θέση να υπολογίσει έσοδα για ολόκληρη τη σεζόν, αφού αυτά εξαρτώνται από τον αριθμό των συνδρομητών. Παρά το γεγονός ότι ήδη μετρά πάνω από 600.000 χρήστες –100.000 περισσότερους από τη DAZN πέρυσι–, η αβεβαιότητα κυριαρχεί. Παράλληλα, το μοναδικό παραδοσιακό τηλεοπτικό κανάλι που συνεχίζει να εκπέμπει ματς του πρωταθλήματος, το BeIN Sports, συνεισφέρει μόνο 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με επιπλέον 20 εκατομμύρια να εξαρτώνται από μια χορηγία του Κατάρ που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Το συνολικό ποσό από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, μετά τις αναγκαίες κρατήσεις και αφαίρεση 54 εκατομμυρίων ευρώ που κατευθύνονται στον επενδυτικό όμιλο CVC –ο οποίος έχει εξασφαλίσει μερίδιο 13% στα έσοδα των ομάδων με αντάλλαγμα χρηματοδότηση ύψους 1,5 δισ. ευρώ–, περιορίζεται σε μόλις 80,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ιστορικό χαμηλό που φέρνει το γαλλικό ποδόσφαιρο στο χείλος της κατάρρευσης.

Ενώ η Παρί, με τις διεθνείς της επιτυχίες και άλλες πηγές εσόδων, μπορεί να αντέξει προσωρινά, η πλειοψηφία των συλλόγων της Ligue 1 και ακόμη περισσότερο οι μικρότεροι σύλλογοι, βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομική ασφυξία. Η Αζαξιό υποβιβάστηκε στα τοπικά πρωταθλήματα αφού δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει εγγύηση 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Λυών απέφυγε τον διοικητικό υποβιβασμό κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, με έλλειμμα άνω των 100 εκατομμυρίων. Η ιστορική Μπορντό έχει ήδη πέσει στην τέταρτη κατηγορία και δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει.

Το γαλλικό πρωτάθλημα δεν προβάλλεται πλέον σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ισπανία, γεγονός που ενισχύει τη διεθνή αδιαφορία. Οι ξένες επενδύσεις μειώνονται και το ενδιαφέρον του κοινού φθίνει, καθώς το πρωτάθλημα δεν φιλοξενεί πια τα αστέρια που κάποτε συγκέντρωναν τα βλέμματα όλου του κόσμου.

Η Ligue 1 βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο. Κι αν η Παρί συνεχίζει να κατακτά τίτλους, η πραγματική μάχη δίνεται μακριά από το γήπεδο: στα λογιστικά γραφεία, στις αίθουσες συνεδριάσεων και στα άδεια γήπεδα των συλλόγων που προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια εποχή πρωτοφανούς αβεβαιότητας.

