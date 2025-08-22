Σήμερα η απολογία του 28χρονου για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι

Την πύλη των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων θα περάσει σήμερα ο 28χρονος που κατακρεούργησε με 15 μαχαιριές την 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Μετά από προθεσμία που έλαβε, ο 28χρονος θα βρεθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι δράστης είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και πρόκειται να απολογηθεί την Παρασκευή.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η άγρια δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην είσοδο μιας πολυκατοικίας στην οδό Ρουμπέση στο Χαλάνδρι.

Λίγο μετά τις 11:00 οι φωνές της 47χρονης ξεσήκωσαν τη γειτονιά, με μία ένοικο της πολυκατοικίας να βλέπει το περιστατικό και να καλεί την Αστυνομία, λέγοντας πως ένας άνδρας κυνηγούσε μία γυναίκα με μαχαίρι.

Οι άνδρες της Άμεσης Δράσης έφτασαν στο σημείο, όμως η 47χρονη είχε ήδη πέσει νεκρή από τα χέρια του 28χρονου, με 15 μαχαιριές.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο.

Ο δράστης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα τον προσέβαλε συστηματικά. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του.

Σημειώνεται πως η 47χρονη, τον περασμένο Μάρτιο, είχε πάει στην Αστυνομία καταγγέλλοντας ότι ο 28χρονος την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε.

Έσπασε η λάμα του πρώτου μαχαιριού και έβγαλε και δεύτερο

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε 15 μαχαιριές στο σώμα της 47χρονης, με τον δράστη να μην σταματά ούτε όταν έσπασε η λάμα του μαχαιριού που χρησιμοποίησε.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» & «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 28χρονος είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια.

Έτσι, όταν η λάμα του πρώτου μαχαιριού έσπασε, εκείνος έβγαλε ένα ακόμα μαχαίρι και συνέχισε να τη μαχαιρώνει.