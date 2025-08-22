Χώρες της Ευρώπης αναστέλλουν τις ταχυδρομικές αποστολές προς τις ΗΠΑ

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες της Νορβηγίας, της Σουηδίας, τη Δανίας, της Αυστρίας και του Βελγίου ανακοίνωσαν ότι θα αναστείλουν τις αποστολές δεμάτων προς τις ΗΠΑ πριν από το τέλος μιας τελωνειακής απαλλαγής, αποκαλούμενης de minimis, που επιτρέπει σε δέματα χαμηλής αξίας να εισέρχονται στη χώρα αδασμολόγητα.

Το αίνιγμα που αντιμετωπίζουν οι ταχυδρομικοί φορείς έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να αναστείλει την απαλλαγή “de minimis” από τις 29 Αυγούστου. Η απαλλαγή χρησιμοποιείται για να επιτρέπει σε διεθνείς αποστολές κάτω των 800 δολαρίων να διασχίζουν τα σύνορα με ελάχιστη γραφειοκρατία και χωρίς δασμούς.

Πλέον, αυτές οι αποστολές θα αντιμετωπίσουν δασμούς και δεν μπορούν όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης να χειριστούν τα έγγραφα της τελωνειακής δήλωσης, να έχουν μηχανισμό πληρωμής ή να είναι υπεύθυνοι για τις επιστροφές σε περίπτωση που ένας παραλήπτης αρνηθεί να πληρώσει δασμούς. Δεν είναι σαφές μέχρι πότε θα συνεχιστεί το προσωρινό πάγωμα των αποστολών, σημειώνει το Business Insider

«Λόγω του σύντομου χρονικού πλαισίου για την προσαρμογή στις νέες συγκεκριμένες απαιτήσεις, η PostNord θα αναστείλει προσωρινά τις αποστολές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Πουέρτο Ρίκο μέχρι να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια συμβατή λύση», έγραψε ο πάροχος που ανήκει στις κυβερνήσεις της Σουηδίας και της Δανίας σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη.

Ξεχωριστά, η Posten Bring, ο κύριος πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών της Νορβηγίας που λειτουργεί από την κυβέρνηση, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν έχουν λάβει σαφείς οδηγίες και λύσεις σχετικά με τον τρόπο καταβολής των δασμών ή ποιος θα είναι υπεύθυνος για τις επιστροφές. Ως εκ τούτου, η Posten Bring θεωρεί την αναστολή ως τη «μόνη επιλογή».

Ο κρατικός αυστριακός όμιλος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι δεν θα δέχεται πλέον αποστολές για τυποποιημένα δέματα με προορισμό τις ΗΠΑ από την επόμενη Τρίτη.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες Νορβηγίας, της Σουηδίας, τη Δανίας, και του Βελγίουθα αναστείλουν τις αποστολές από τις 23 Αυγούστου, κάτι που ισχύει για όλα τα δέματα εκτός από τις επιστολές. Αυτό σημαίνει ότι εάν έχετε υπάρχει εκκρεμή αγορά που δεν αποστέλλεται εντός της προθεσμίας, ο πωλητής ενδέχεται να χρειαστεί να ακυρώσει την παραγγελία ή να κανονίσει εναλλακτικές λύσεις.

Γενικότερες αυξήσεις για αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ

Αλλά ακόμα κι αν οι αμερικανοί πολίτες δεν αγοράζουν από αυτές τις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι επιλογές αγορών τους ενδέχεται να μειωθούν και να γίνουν πιο δαπανηρές.

Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου των ΗΠΑ και κόμβος για ανεξάρτητους χειροτέχνες, η Etsy δημοσίευσε μια ανακοίνωση την Τετάρτη ότι οι αγορές ετικετών αποστολής για τα Australia Post, Canada Post, Evri και Royal Mail για δέματα με προορισμό τις ΗΠΑ θα ανασταλούν προσωρινά από τις 25 Αυγούστου.

Η Etsy έγραψε σε ανακοίνωση ότι αυτοί οι πάροχοι δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν προπληρωμένους δασμούς προς το παρόν, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό απορριφθέντων δεμάτων λόγω μη καταβληθέντων δασμών και έκτακτων εξόδων για αγοραστές που δεν αναφέρονται στο ταμείο.

Σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί ανεξάρτητοι πωλητές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώνουν επίσης ότι δεν μπορούν πλέον να υποστηρίξουν παραγγελίες προς τις ΗΠΑ, επικαλούμενοι την εισαγωγή μιας σταθερής χρέωσης 80 δολαρίων συν τις χρεώσεις διαχείρισης για τη χρήση της Royal Mail για την αποστολή δεμάτων στις ΗΠΑ.

«Ελπίζουμε να συνεχίσουμε τις αποστολές το συντομότερο δυνατό, αλλά πραγματικά δεν θέλουμε οι πελάτες μας να επιβαρυνθούν με χρέωση άνω των 80 δολαρίων», έγραψε στο Instagram το Citrine Circle, ένα κατάστημα κρυστάλλων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΟΤ