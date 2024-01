Τα γαλλικά ταχυδρομεία αλλάζουν τις online αγορές

Συμβαίνει συχνά: Παραγγέλνετε ένα ρούχο μέσω διαδικτύου, περιμένετε με ανυπομονησία να φτάσει και πέντε λεπτά μετά την άφιξή του αναγκάζεστε να το συσκευάσετε πάλι επειδή δεν σας ταιριάζει… Τα γαλλικά ταχυδρομεία έχουν τη λύση.

Τοποθετούν δοκιμαστήρια για όσους και όσες πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις αγορές τους, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εκατομμύρια καταναλωτές και καταναλώτριες.

Δοκιμαστικά, σε ένα υποκατάστημα στο Παρίσι, εγκαταστάθηκε ένα δοκιμαστήριο κίτρινου χρώματος σε σχήμα γραμματοκιβωτίου. Στο εσωτερικό του υπάρχει μια καρέκλα, ένας καθρέφτης και ένα ράφι για την τοποθέτηση των πακέτων.

Τα γαλλικά ταχυδρομεία, La Poste, αναφέρουν ότι η ιδέα προέκυψε αφού είδε πελάτες να παραλαμβάνουν τα πακέτα τους και να τα επιστρέψουν τάχιστα επιθυμώντας να αλλάξουν το προϊόν. Πλέον, δίνουν τη δυνατότητα για επιτόπιες επιστροφές.

Στη Γαλλία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, η έκρηξη του ηλεκτρονικό εμπορίου είναι γεγονός. Πελάτες αγοράζουν προϊόντα από το διαδίκτυο (όπως ρούχα και παπούτσια) τα οποία όμως, συχνά επιστρέφονται, γράφει ο βρετανικός Guardian.

